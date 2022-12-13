https://crimea.ria.ru/20221213/elektrokary-v-krymu-i-sevastopole-chto-sdelayut-na-federalnye-dengi-1125862609.html

Электрокары в Крыму и Севастополе: что сделают на федеральные деньги

Электрокары в Крыму и Севастополе: что сделают на федеральные деньги - РИА Новости Крым, 13.12.2022

Электрокары в Крыму и Севастополе: что сделают на федеральные деньги

Крым и Севастополь в 2022 году получают десятки миллионов рублей на развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей, при этом общая сумма субсидий окажется... РИА Новости Крым, 13.12.2022

2022-12-13T18:31

2022-12-13T18:31

2022-12-13T18:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Крым и Севастополь в 2022 году получают десятки миллионов рублей на развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей, при этом общая сумма субсидий окажется меньше ранее заявленной. Это следует из нового распоряжения правительства России. В регионах рассказали РИА Новости Крым, что смогут осуществить на эти средства.Сколько денегСогласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, изменения предусматривают уменьшение суммы финансирования с 1,38 млрд до 923 млн рублей.Эти деньги распределят между Крымом и Севастополем, а также Татарстаном, Краснодарским краем, Московской, Ленинградской, Нижегородской, Сахалинской, Воронежской, Липецкой, Ростовской и Тульской областями. Эти территории вошли в перечень пилотных для создания зарядной инфраструктуры для зарядки электромобилей.Новым распоряжением правительства РФ устанавливается иной, меньший размер межбюджетного трансферта. Так, Республике Крым в 2022 году предназначается 75,7 млн рублей (вместо прежде заявленных 94,7 млн руб.). Севастополь получает 27, 6 млн рублей (вместо 49,7), то есть почти вдвое меньше.О новом в СевастополеВ департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя уточнили, что указанные суммы – это предельные размеры компенсации затрат предпринимателям на установку новых заправок-зарядок."На эту сумму субсидии могут претендовать юридические лица, которые самостоятельно устанавливают электрозарядки", – пояснили в дептрансе.В планах инвесторов установить в городе зарядные станции на пяти АЗС, расположенных на Симферопольском шоссе 18а, ул. Олега Кошевого, 1а, ул. Фадеева, ул. Ген. Мельника и Фиолентовском шоссе, уточнили в пресс-службе департамента.Согласно планам инвесторов, зарядки для электрокаров должны появиться в местах туристической привлекательности, уточнили в ведомстве. А именно: на площади Лазарева (ул. Большая Морская, 1) и в районе парка Ахматовой в Севастополе, у Балаклавского дворца культуры (ул. Калича, 21), а также в Инкермане (р-н д. № 34 по Симферопольскому шоссе) и у Смотровой площадки в Ласпи.А что в КрымуПо словам врио министра транспорта РК Николая Лукашенко, на территории республики как минимум 40 зарядных станций для электромобилей уже есть, действуют и пользуются спросом."На территории Республики Крым всего порядка 100 единиц уже есть зарегистрированных – население пользуется возможностью ездить на этом экологически чистом виде транспорта. Это именно полноценные электромобили, то есть мы не берем во внимание маленькие гольф-кары", – рассказал Лукашенко.По его словам, зарядные станции уже установлены на всех АЗС по трассе "Таврида". А дополнять имеющиеся объекты будут за счет насыщения ими курортных городов и поселков.Ранее в Минпромторге сообщали о намерении изменить требования к характеристикам зарядных станций для электромобилей, субсидируемых из госбюджета. В частности, отказаться от требования оснащать станции зарядки разъемом китайского стандарта.Читайте также на РИА Новости Крым:Нужны ли России электромобили — мнение автоэксперта В России начался серийный выпуск отечественных электрокаров В РФ хотят увеличить утилизационный сбор на электрокары почти в 9 раз

https://crimea.ria.ru/20220811/vladeltsev-elektromobiley-v-krymu-osvobodili-ot-transportnogo-naloga-1124136064.html

https://crimea.ria.ru/20220527/v-sevastopole-oboruduyut-stantsii-dlya-elektromobiley-za-50-mln-1123358436.html

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Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

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