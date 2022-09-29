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В России начался серийный выпуск отечественных электрокаров - РИА Новости Крым, 29.09.2022
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В России начался серийный выпуск отечественных электрокаров
В России начался серийный выпуск отечественных электрокаров - РИА Новости Крым, 29.09.2022
В России начался серийный выпуск отечественных электрокаров
Серийные электромобили начали производить в Липецкой области. До конца года с конвейера сойдут первые две тысячи машин, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ. РИА Новости Крым, 29.09.2022
2022-09-29T08:21
2022-09-29T08:21
российская федерация (россия, рф)
транспорт
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Серийные электромобили начали производить в Липецкой области. До конца года с конвейера сойдут первые две тысячи машин, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ."Перед нами стоит задача вернуть на рынок разнообразие моделей и комплектаций, расширить ассортимент автомобилей, доступных нашим гражданам с господдержкой", – сказал на открытии завода глава министерства Денис МантуровОн подчеркнул, что на все модели липецкого автозавода будет действовать повышенная скидка в размере 35% от стоимости.Линейка электрокаров будет представлена седаном, кроссовером и минивеном. В следующем году планируется начать выпуск кросс-купе. Прием заказов официальные дилеры начнут уже в следующем месяце. Ожидается, что пробег на одном заряде у производимых машин составит от 200 до 700 км.Производство открыла компания "Моторинвест", которая планирует инвестировать в производство более 13 млрд рублей за 11 лет. За время реализации проекта будет произведено более 242 тысяч электромобилей пяти моделей, предприятие создаст почти две тысячи новых рабочих мест в области, отметили в пресс-службе минпромторга.Как ранее сообщал РИА Новости Крым, Госсовет республики освободил владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога.
https://crimea.ria.ru/20220714/nuzhny-li-rossii-elektromobili--mnenie-avtoeksperta-1123842523.html
https://crimea.ria.ru/20220527/v-sevastopole-oboruduyut-stantsii-dlya-elektromobiley-za-50-mln-1123358436.html
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Новости
ru-RU
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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российская федерация (россия, рф), транспорт, экономика
В России начался серийный выпуск отечественных электрокаров

Первые серийные российские электрокары будут продаваться со скидкой 35%

08:21 29.09.2022
 
© Пресс-служба Минпромторга РФРоссийские электрокары, выпущенные липецким заводом
Российские электрокары, выпущенные липецким заводом
© Пресс-служба Минпромторга РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Серийные электромобили начали производить в Липецкой области. До конца года с конвейера сойдут первые две тысячи машин, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.
"Перед нами стоит задача вернуть на рынок разнообразие моделей и комплектаций, расширить ассортимент автомобилей, доступных нашим гражданам с господдержкой", – сказал на открытии завода глава министерства Денис Мантуров
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Нужны ли России электромобили — мнение автоэксперта
Он подчеркнул, что на все модели липецкого автозавода будет действовать повышенная скидка в размере 35% от стоимости.
Линейка электрокаров будет представлена седаном, кроссовером и минивеном. В следующем году планируется начать выпуск кросс-купе. Прием заказов официальные дилеры начнут уже в следующем месяце. Ожидается, что пробег на одном заряде у производимых машин составит от 200 до 700 км.
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Производство открыла компания "Моторинвест", которая планирует инвестировать в производство более 13 млрд рублей за 11 лет. За время реализации проекта будет произведено более 242 тысяч электромобилей пяти моделей, предприятие создаст почти две тысячи новых рабочих мест в области, отметили в пресс-службе минпромторга.
Как ранее сообщал РИА Новости Крым, Госсовет республики освободил владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога.
 
Российская Федерация (Россия, РФ)ТранспортЭкономика
 
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