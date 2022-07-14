https://crimea.ria.ru/20220714/nuzhny-li-rossii-elektromobili--mnenie-avtoeksperta-1123842523.html
Нужны ли России электромобили — мнение автоэксперта
Нужны ли России электромобили — мнение автоэксперта - РИА Новости Крым, 14.07.2022
Нужны ли России электромобили — мнение автоэксперта
Электромобили набирают популярность не только в России, но и во всем мире, поэтому решение о запуске отечественных электрокаров на заводе "Моторинвест" является РИА Новости Крым, 14.07.2022
2022-07-14T20:31
2022-07-14T20:31
2022-07-14T20:31
транспорт
экономика
общество
совет эксперта
авторы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Электромобили набирают популярность не только в России, но и во всем мире, поэтому решение о запуске отечественных электрокаров на заводе "Моторинвест" является своевременным. Такое мнение РИА Новости Крым высказал автоэксперт, председатель координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.В четверг Минпромторг России заявил о том, что уже в сентябре этого года Липецкий завод "Моторинвест" начнет выпускать с конвейера новые отечественные электромобили. По словам главы ведомства Дениса Мантурова, на все электрокары данной марки можно получить льготный автокредит — скидку 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тысяч рублей. "Хочу сказать, что интерес к электромобилям во всем мире растет. Недаром в 2020 году практически все европейские линейки известных автомобильных концернов выпустили гибридные варианты. А электромобили присутствовали в двух-пяти моделях у каждого концерна", — рассказал Канаев.Автоэксперт считает, что спрос на электромобили будет расти по мере того, как люди будут познавать эти машины. Сейчас, по его мнению, многие боятся, что электромобили якобы негде заправлять и что батареи не хватит на длинные расстояния. Канаев заверил, что чем больше электромобилей будет появляться на дорогах России, тем больше будет общественных станций зарядки.Он подчеркнул, что сборка отечественных автомобилей в хорошем качестве позволит запустить пропаганду экологичного вида транспорта и увеличить количество электрокаров на дорогах России."Поэтому, я думаю что "Моторинвест" взялся производить электромобили не зря, и я надеюсь что это будет качественно. Нужно понимать, что чем лучше будет качество изготавливаемых автомобилей, тем сильнее будет "сарафанное радио" о том, что электромобили – это круто", — объяснил Канаев.По мнению автоэксперта, государственной пропаганды электромобилей и субсидий на их приобретение недостаточно, это не позволяет сделать транспорт массовым.
https://crimea.ria.ru/20220714/rossiyskie-elektromobili-poyavyatsya-v-prodazhe-v-sentyabre-1123839838.html
https://crimea.ria.ru/20220527/v-sevastopole-oboruduyut-stantsii-dlya-elektromobiley-za-50-mln-1123358436.html
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Сергей Жабин
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Сергей Жабин
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
транспорт, экономика, общество, совет эксперта, авторы
Нужны ли России электромобили — мнение автоэксперта
Автоэксперт рассказал, нужны ли России электрокары
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым, Сергей Жабин.
Электромобили набирают популярность не только в России, но и во всем мире, поэтому решение о запуске отечественных электрокаров на заводе "Моторинвест" является своевременным. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал автоэксперт, председатель координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
В четверг Минпромторг России заявил о том, что уже в сентябре этого года Липецкий завод "Моторинвест" начнет выпускать
с конвейера новые отечественные электромобили. По словам главы ведомства Дениса Мантурова, на все электрокары данной марки можно получить льготный автокредит — скидку 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тысяч рублей.
"Хочу сказать, что интерес к электромобилям во всем мире растет. Недаром в 2020 году практически все европейские линейки известных автомобильных концернов выпустили гибридные варианты. А электромобили присутствовали в двух-пяти моделях у каждого концерна", — рассказал Канаев.
Автоэксперт считает, что спрос на электромобили будет расти по мере того, как люди будут познавать эти машины. Сейчас, по его мнению, многие боятся, что электромобили якобы негде заправлять и что батареи не хватит на длинные расстояния. Канаев заверил, что чем больше электромобилей будет появляться на дорогах России, тем больше будет общественных станций зарядки.
"Да, на сегодняшний момент электромобиль — это больше городской транспорт, но он вполне позволяет передвигаться на 90% и 80% своих возможностей. Потому что обычно, когда мы выезжаем на электромобиле, столько ресурсов нам необходимо в редких случаях. Сейчас обычно электроэнергии автомобиля хватает в среднем на 400 км. Это даже по меркам Москвы, если вы не занимаетесь доставкой или грузоперевозками, вполне хватит от дома до работы, обратно и на дачу", — поделился специалист.
Он подчеркнул, что сборка отечественных автомобилей в хорошем качестве позволит запустить пропаганду экологичного вида транспорта и увеличить количество электрокаров на дорогах России.
"Поэтому, я думаю что "Моторинвест" взялся производить электромобили не зря, и я надеюсь что это будет качественно. Нужно понимать, что чем лучше будет качество изготавливаемых автомобилей, тем сильнее будет "сарафанное радио" о том, что электромобили – это круто", — объяснил Канаев.
По мнению автоэксперта, государственной пропаганды электромобилей и субсидий на их приобретение недостаточно, это не позволяет сделать транспорт массовым.