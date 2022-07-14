https://crimea.ria.ru/20220714/rossiyskie-elektromobili-poyavyatsya-v-prodazhe-v-sentyabre-1123839838.html

Российские электромобили появятся в продаже в сентябре

Российские электромобили появятся в продаже в сентябре - РИА Новости Крым, 14.07.2022

Российские электромобили появятся в продаже в сентябре

Новые отечественные электромобили начнет выпускать с конвейера Липецкий завод "Моторинвест" уже в сентябре этого года. Об этом со ссылкой на Минпромторг РФ... РИА Новости Крым, 14.07.2022

2022-07-14T11:55

2022-07-14T11:55

2022-07-14T11:58

экономика

транспорт

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. Новые отечественные электромобили начнет выпускать с конвейера Липецкий завод "Моторинвест" уже в сентябре этого года. Об этом со ссылкой на Минпромторг РФ пишет РИА Новости.В Севастополе оборудуют станции для электромобилей за 50 млн >>По словам главы ведомства Дениса Мантурова, на все электрокары данной марки можно получить льготный автокредит — скидку 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тысяч рублей. Также Evolute участвует в программе льготного автолизинга.По информации из открытых источников, отечественный электрокар, возможно, будет иметь 693 лошадиные силы. Предварительная емкость батареи — 88 кВт, запас хода на одной зарядке — 500 км. Разгон до 100 км/ч будет занимать 4,5 с, максимальная скорость — 230 км/ч.

https://crimea.ria.ru/20220518/novyy-moskvich-budet-elektromobilem--mintrans-1123267903.html

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экономика, транспорт, российская федерация (россия, рф)