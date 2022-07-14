Рейтинг@Mail.ru
Российские электромобили появятся в продаже в сентябре - РИА Новости Крым, 14.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220714/rossiyskie-elektromobili-poyavyatsya-v-prodazhe-v-sentyabre-1123839838.html
Российские электромобили появятся в продаже в сентябре
Российские электромобили появятся в продаже в сентябре - РИА Новости Крым, 14.07.2022
Российские электромобили появятся в продаже в сентябре
Новые отечественные электромобили начнет выпускать с конвейера Липецкий завод "Моторинвест" уже в сентябре этого года. Об этом со ссылкой на Минпромторг РФ... РИА Новости Крым, 14.07.2022
2022-07-14T11:55
2022-07-14T11:58
экономика
транспорт
российская федерация (россия, рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111118/66/1111186624_0:396:2936:2048_1920x0_80_0_0_e9f9eca1024dcaecd49eb33912fe9da7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. Новые отечественные электромобили начнет выпускать с конвейера Липецкий завод "Моторинвест" уже в сентябре этого года. Об этом со ссылкой на Минпромторг РФ пишет РИА Новости.В Севастополе оборудуют станции для электромобилей за 50 млн &gt;&gt;По словам главы ведомства Дениса Мантурова, на все электрокары данной марки можно получить льготный автокредит — скидку 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тысяч рублей. Также Evolute участвует в программе льготного автолизинга.По информации из открытых источников, отечественный электрокар, возможно, будет иметь 693 лошадиные силы. Предварительная емкость батареи — 88 кВт, запас хода на одной зарядке — 500 км. Разгон до 100 км/ч будет занимать 4,5 с, максимальная скорость — 230 км/ч.
https://crimea.ria.ru/20220518/novyy-moskvich-budet-elektromobilem--mintrans-1123267903.html
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111118/66/1111186624_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_e475a76663db056db679872bd7fefa3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, транспорт, российская федерация (россия, рф)
Российские электромобили появятся в продаже в сентябре

Новый отечественный электрокар можно будет купить уже в сентябре – Минпромторг

11:55 14.07.2022 (обновлено: 11:58 14.07.2022)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаправка электромобиля
Заправка электромобиля - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. Новые отечественные электромобили начнет выпускать с конвейера Липецкий завод "Моторинвест" уже в сентябре этого года. Об этом со ссылкой на Минпромторг РФ пишет РИА Новости.
В Севастополе оборудуют станции для электромобилей за 50 млн >>
"Производство электромобилей Evolute будет запущено в сентябре, а в продажу первые автомобили поступят в этом же месяце", — говорится в сообщении.
По словам главы ведомства Дениса Мантурова, на все электрокары данной марки можно получить льготный автокредит — скидку 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тысяч рублей. Также Evolute участвует в программе льготного автолизинга.
Эмблема АЗЛК Москвич - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 14:42
Новый "Москвич" будет электромобилем – Минтранс
По информации из открытых источников, отечественный электрокар, возможно, будет иметь 693 лошадиные силы. Предварительная емкость батареи — 88 кВт, запас хода на одной зарядке — 500 км. Разгон до 100 км/ч будет занимать 4,5 с, максимальная скорость — 230 км/ч.
 
ЭкономикаТранспортРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:31Военный эксперт назвал истинную цель ударов ВСУ по Новой Каховке
17:42В Севастополе проверяют законность стройки на горе Аскети в Балаклаве
17:38Путин одобрил закон об ужесточении наказания за пытки
17:30В Крыму с начала года отдохнули около 3 млн туристов – Догузова
16:41В 2022 году в Крыму на воде погибли уже шесть детей – МЧС
16:26Центр Донецка под обстрелом, есть погибшие — власти ДНР
16:24Путин присвоил статус ветерана гражданским участникам спецоперации
16:18Венгрия усилила боеготовность — минобороны страны
16:05В Севастополе на день флота планируется парад
15:28"Проучил" на срок: пьяный крымчанин вместе с травой сжег машину соседа
15:18Что чаще всего становится причиной пожаров в Крыму – эксперт
15:10Аварии и ремонты: где в Крыму нет воды
14:59Севастополь взял шефство над Мелитополем
14:57Власти Запорожья назвали срок проведения референдума о вхождении в РФ
14:12Путин подписал закон о спецмерах при проведении операций ВС за рубежом
14:07Свидетель по делу о мародерстве сам раскапывал расстрельный ров
13:42На пожарах в Крыму погибли 47 человек с начала года – МЧС
13:29Боевики украинских нацбатов стали чаще стрелять друг в друга – МО РФ
13:23ВКС России разгромили базу украинских националистов и наемников в ДНР
13:22Пошлины подождут: льготы при регистрации прав на жилье в Крыму продлены
Лента новостейМолния