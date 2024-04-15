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Выдали с потрохами: Запад нечаянно признался в соучастии в обстрелах ЗАЭС - РИА Новости Крым, 15.04.2024
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Выдали с потрохами: Запад нечаянно признался в соучастии в обстрелах ЗАЭС
Выдали с потрохами: Запад нечаянно признался в соучастии в обстрелах ЗАЭС - РИА Новости Крым, 15.04.2024
Выдали с потрохами: Запад нечаянно признался в соучастии в обстрелах ЗАЭС
Коллективным Запад, призывая Россию покинуть Запорожскую АЭС, не только выдал режим Зеленского, но и сам признался в соучастии в этих ударах. Об этом на... РИА Новости Крым, 15.04.2024
2024-04-15T23:25
2024-04-15T23:35
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
василий небензя
коллективный запад
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Коллективным Запад, призывая Россию покинуть Запорожскую АЭС, не только выдал режим Зеленского, но и сам признался в соучастии в этих ударах. Об этом на заседании СБ ООН заявил постпред РФ при организации Василий Небензя.Он также подчеркнул, что Россия никогда не размещала на станции тяжелых вооружений и не нападала с ее территории."Никаким решением военных задач украинские обстрелы станции оправдать нельзя. Россия никогда не размещала на ЗАЭС тяжелых вооружений и не осуществляла с ее территории каких-либо нападений", - добавил постпред РФ при ООН.Он ранее в своем выступлении призвал гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси "не заниматься словесной эквилибристикой, а указать на источник атак на Запорожскую АЭС", поскольку это не политический вопрос.В свою очередь Гросси во время своего выступления осудил безрассудные атаки на Запорожскую АЭС и призвал их прекратить, однако не указал, с какой стороны идут регулярные обстрелы станции.Атаки киевского режима на Запорожскую АЭСЗапорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это крупнейшая по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.С начала апреля ЗАЭС подвергается регулярным атакам со стороны Украины. Так, 5 апреля территорию станции атаковали украинские дроны, прилеты были зафиксированы в районе грузового порта и азотно-кислородной станции. Критически важная инфраструктура станции не пострадала, нарушений работы систем АЭС не произошло.7 апреля боевики с помощью ударных дронов атаковали энергоблок №6, учебно-тренировочный центр и столовую, а также район грузового порта. Были ранены трое сотрудников станции. Также охрана ЗАЭС отразила украинскую атаку на энергоблок №5.8 апреля ВСУ снова попытались атаковать ЗАЭС. Российскими военными был сбит дрон-камикадзе, он упал на кровлю 6-го энергоблока.9 апреля украинский беспилотник атаковал корпус с уникальным тренажерным центром на электростанции. Удар пришелся по крыше.В МИД России заявили, что Москва будет настаивать на необходимости получить от МАГАТЭ и других международных структур прямые, без каких-либо увиливаний, оценки действий украинского режима.11 апреля МАТАТЭ выступило с заявлением по поводу атак на Запорожскую АЭС. Как отметили в организации, нанесение ударов по станции привело к серьезной эскалации угроз ядерной безопасности, в связи с чем риск атомной катастрофы многократно усилился.Читайте также на РИА Новости Крым:Небензя призвал прямо указать на источник атак по Запорожской АЭСГросси осудил атаки на Запорожскую АЭСУкраинский дрон-камикадзе атаковал Энергодар
заэс (запорожская атомная электростанция)
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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, василий небензя, коллективный запад, украина, новости
Выдали с потрохами: Запад нечаянно признался в соучастии в обстрелах ЗАЭС

Призывая Москву покинуть ЗАЭС, Запад выдал Киев и признался в соучастии ударов - Небензя

23:25 15.04.2024 (обновлено: 23:35 15.04.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре.
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Коллективным Запад, призывая Россию покинуть Запорожскую АЭС, не только выдал режим Зеленского, но и сам признался в соучастии в этих ударах. Об этом на заседании СБ ООН заявил постпред РФ при организации Василий Небензя.

"Наши западные коллеги, сами того не замечая, высказывались сегодня в форме ультиматума - передайте контроль над ЗАЭС и тогда вас перестанут обстреливать. Таким образом они не только выдали режим (президента Украины Владимира - ред.) Зеленского с потрохами, но и признались в соучастии в этих безответственных обстрелах", - цитирует его РИА Новости.

Он также подчеркнул, что Россия никогда не размещала на станции тяжелых вооружений и не нападала с ее территории.
"Никаким решением военных задач украинские обстрелы станции оправдать нельзя. Россия никогда не размещала на ЗАЭС тяжелых вооружений и не осуществляла с ее территории каких-либо нападений", - добавил постпред РФ при ООН.
Он ранее в своем выступлении призвал гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси "не заниматься словесной эквилибристикой, а указать на источник атак на Запорожскую АЭС", поскольку это не политический вопрос.
В свою очередь Гросси во время своего выступления осудил безрассудные атаки на Запорожскую АЭС и призвал их прекратить, однако не указал, с какой стороны идут регулярные обстрелы станции.

Атаки киевского режима на Запорожскую АЭС

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это крупнейшая по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.
С начала апреля ЗАЭС подвергается регулярным атакам со стороны Украины. Так, 5 апреля территорию станции атаковали украинские дроны, прилеты были зафиксированы в районе грузового порта и азотно-кислородной станции. Критически важная инфраструктура станции не пострадала, нарушений работы систем АЭС не произошло.
7 апреля боевики с помощью ударных дронов атаковали энергоблок №6, учебно-тренировочный центр и столовую, а также район грузового порта. Были ранены трое сотрудников станции. Также охрана ЗАЭС отразила украинскую атаку на энергоблок №5.
8 апреля ВСУ снова попытались атаковать ЗАЭС. Российскими военными был сбит дрон-камикадзе, он упал на кровлю 6-го энергоблока.
9 апреля украинский беспилотник атаковал корпус с уникальным тренажерным центром на электростанции. Удар пришелся по крыше.
В МИД России заявили, что Москва будет настаивать на необходимости получить от МАГАТЭ и других международных структур прямые, без каких-либо увиливаний, оценки действий украинского режима.
11 апреля МАТАТЭ выступило с заявлением по поводу атак на Запорожскую АЭС. Как отметили в организации, нанесение ударов по станции привело к серьезной эскалации угроз ядерной безопасности, в связи с чем риск атомной катастрофы многократно усилился.
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ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская областьВасилий НебензяКоллективный ЗападУкраинаНовости
 
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