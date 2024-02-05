https://crimea.ria.ru/20240205/chto-izmenit-novyy-zakon-o-nalivaykakh---deputat-bakharev-1134704704.html

Что изменит новый закон о "наливайках" - депутат Бахарев

Что изменит новый закон о "наливайках" - депутат Бахарев - РИА Новости Крым, 05.02.2024

Что изменит новый закон о "наливайках" - депутат Бахарев

Новый закон о запрете "наливаек" сохраняет право торговли спиртными напитками на розлив в вечернее и ночное время за ресторанами и исключает такую возможность... РИА Новости Крым, 05.02.2024

2024-02-05T17:51

2024-02-05T17:51

2024-02-05T18:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым, Алексей Гончаров, Галина Оленева. Новый закон о запрете "наливаек" сохраняет право торговли спиртными напитками на розлив в вечернее и ночное время за ресторанами и исключает такую возможность для баров, кафе и "гибридных" заведений, устанавливающих столики в торговых помещениях. При этом под запрет попадает и крепкий алкоголь, и пиво. Но нюансы будут определять региональные власти. Об этом РИА Новости Крым рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку, один из авторов законопроекта Константин Бахарев.Закон о запрете "наливаек" в России принят депутатами Государственной думы в третьем чтении на прошлой неделе и вступает в силу с 1 апреля. Документ расширяет полномочия регионов и дает им право вводить дополнительные ограничения на продажу алкоголя в точках общепита.Остаются только рестораныПо его словам, в этой связи возникла проблема с тем, что многие недобросовестные бизнесмены превратно истолковали исключение в 171-м федеральном законе и организовали работу "наливаек" в гибридном формате: днем это магазины, а вечером - кафе."Общепит был выведен из-под ограничений - они могут торговать спиртным. Чтобы этого не было, мы конкретизируем это исключение: оставляем только рестораны. Исключаем заведения общепита вообще - бары, кафе и так далее. При этом мы не хотим создавать проблемы легально работающему ресторанному бизнесу, потому что они работают под контролем со стороны Роспотребнадзора, в определенном режиме - чаще всего не круглосуточно и рассчитаны не на асоциальный контингент. И еще - к ним предъявляется ряд требований: наличие кухни, определенные площади и так далее", - поясняет депутат.Пиво тоже под запретомЕсли ранее действие ограничений касалось только крепкого алкоголя, новый закон распространяет их на всю алкогольную продукцию, включая пиво, продолжает Бахарев. Еще вводится запрет на то, чтобы вводить потребителя в заблуждение относительно потребительских свойств напитка и его названия."Помните, в прошлом году было массовое отравление алкогольным напитком "Сидр". Эта новость меня удивила: как у сидра могут быть такие тяжелые алкогольные последствия вплоть до летального исхода, когда сидр - слабоалкогольный напиток. И уже потом выяснилось, что эта продукция никакого отношения к сидру не имела вообще. Чтоб такого не было, мы на федеральном уровне установили общий запрет на то, чтобы производители давали ложные названия - это будет работать по всей стране", - поясняет собеседник агентства.Решения - за местными властямиВ остальном механизм максимально учитывает специфику регионов, которые и будут определять нюансы на местах. По словам Бахарева, новый закон вступит в силу с 1 апреля - временной зазор нужен, чтоб региональные парламенты успели принять соответствующие региональные законы.В целом, по его мнению, новый закон станет инструментом борьбы с тенезацией алкогольного бизнеса: именно "наливайки", чаще всего работающие без лицензий, были и остаются центром торговли контрафактом.Читайте также на РИА Новости Крым:Депутат ГД Бахарев о бюджете, борьбе с "наливайками" и коллекторамиВ отелях и ресторанах растет спрос на вина КрымаПочему возникает алкогольная зависимость и как спастись

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, государственная дума рф, закон и право, константин бахарев, новости крыма, общество, торговля, алкоголь