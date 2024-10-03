https://crimea.ria.ru/20241003/logichnyy-absurd-chto-dokazal-izrail-resheniem-po-genseku-oon-1140825672.html

Логичный абсурд: что доказал Израиль решением по генсеку ООН

Логичный абсурд: что доказал Израиль решением по генсеку ООН - РИА Новости Крым, 03.10.2024

Логичный абсурд: что доказал Израиль решением по генсеку ООН

Объявив генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата, Израиль подвел абсурдный и одновременно логичный итог планомерного уничтожения всей системы... РИА Новости Крым, 03.10.2024

2024-10-03T20:41

2024-10-03T20:41

2024-10-03T20:46

антониу гутерриш

оон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Объявив генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата, Израиль подвел абсурдный и одновременно логичный итог планомерного уничтожения всей системы международных отношений. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Накануне Израиль объявил генсека ООН Антониу Гутерреша персоной нон грата, запретив ему въезд в страну из-за того, что он не осудил иранскую ракетную атаку.По его словам, сегодня специалисты по Организации объединенных наций пытаются вспомнить, было ли вообще такое в истории, чтобы где-либо генсека ООН объявили персоной нон грата.Тем не менее это логично вписывается в планомерную политику, которую долгое время диктовал Запад во главе с США, отметил он."За что боролись, на то и напоролись. Ослабли все скрепы, которые собирают мировое сообщество в единое целое, пропало уважение", – пояснил политолог.Как результат – сегодня отсутствуют серьезные проекты, которые позволяют сделать мир более спокойным, для чего ООН и создавалась, подчеркнул он.По мнению политолога, исправить ее сможет только перезагрузка всей системы международных отношений и создание новых правил."И это должно происходить при сохранении ООН. Но эта организация должна работать более эффективно и представлять интересы всех: и Глобального Юга, и Запада, и сверхдержав, и малых государств. Этого сейчас нет. Нет равноправия – нет справедливости", – заключил эксперт.Эскалация на Ближнем ВостокеВ конце сентября произошел очередной виток эскалации на Ближнем Востоке. Израиль нанес авиаудар по главному штабу "Хезболлы" в Бейруте, который находился под жилыми домами в районе Дахия. В результате атаки был ликвидирован лидер движения Хасан Насрулла.Вечером 1 октября на всей территории Израиля объявили ракетную опасность. ЦАХАЛ сообщил о запуске ракет со стороны Ирана. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что атака стала ответом на смерть Хасана Насруллы и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" КСИР Аббаса Нилфорушана.Израиль после ракетной атаки продолжил операцию в Ливане, где наносит удары по объектам формирований "Хезболлы", в том числе возобновил удары по Бейруту.В ЦАХАЛ заявили, что ответят на удар Ирана. Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что Тель-Авив будет действовать тогда и там, где будет нужно.При этом Иран пригрозил Израилю полным уничтожением инфраструктуры в случае ответа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обострение на Ближнем Востоке: анатомия конфликта и логика его участников Израиль хочет любой ценой спровоцировать прямой конфликт США и Ирана Гутерреш объяснил, почему не поедет на "мирный" саммит по Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антониу гутерриш, оон, игорь шатров, мнения, израиль, в мире, политика