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Гутерреш объяснил, почему не поедет на "мирный" саммит по Украине - РИА Новости Крым, 12.06.2024
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Гутерреш объяснил, почему не поедет на "мирный" саммит по Украине
Гутерреш объяснил, почему не поедет на "мирный" саммит по Украине - РИА Новости Крым, 12.06.2024
Гутерреш объяснил, почему не поедет на "мирный" саммит по Украине
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш пояснил, что не сможет приехать на конференцию по Украине в Швейцарии, поскольку на эти дни у него было "кое-что... РИА Новости Крым, 12.06.2024
2024-06-12T17:46
2024-06-12T18:41
оон
антониу гутерриш
конференция в швейцарии по украине
швейцария
в мире
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политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш пояснил, что не сможет приехать на конференцию по Украине в Швейцарии, поскольку на эти дни у него было "кое-что запланировано". Такое заявление он сделал на пресс-конференции в Женеве, пишет РИА Новости.Официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик ранее заявил, что ООН будет представлена на высоком уровне на конференции по Украине в Швейцарии, но генерального секретаря Антониу Гутерреша там не будет.При этом генсек ООН заверил, что его неявка не имеет политического значения.Гутерреш также добавил, что поддерживает все мирные решения по Украине, которые основаны на уважении к уставу ООН и не нарушают принципа территориальной целостности.Глава МИД КНР Ван И в понедельник заявил, что Пекин выступает за проведение мирной конференцию по Украине, результаты которой признают Москва и Киев.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине близ города Люцерн. На встречу приглашены представителей около 160 государств, российскую сторону не приглашали. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия Москвы "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением".По мнению ряда экспертов, в том числе западных, "мирный саммит" провалится, поскольку многие страны мира отказались присутствовать на нем.Да и сама подготовка к так называемому "мирному саммиту" показала усталость мирового сообщества от конфликта на Украине и его негативное отношение к игнорированию России, сказал РИА Новости Крым профессор МГИМО, зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов.Ранее сообщалось, что от участия отказались Китай и Бразилия. 31 мая в КНР официально подтвердили свое решение, подчеркнув, что "план конференции по Украине в Швейцарии расходится с требованиями Китая и ожиданиями мира".На днях несколько иностранных СМИ со ссылкой на разные дипломатические источники сообщили, что от участия откажутся также Саудовская Аравия "из-за отсутствия представителей Москвы" на конференции, и Пакистан, желающий сохранять нейтралитет.3 июня стало известно, что Австралия планирует отправить на саммит по Украине министра по страхованию инвалидов Билла Шортена. Эту информацию, по данным Australian Associated Press, подтвердила глава МИД Пенни Вон. Она отметила, что инициатива исходила от премьер-министра и такой "уровень представительства является приемлемым".В мае сообщалось, что президент США Джо Байден скорее всего пропустит швейцарский саммит, так как в этот день должен посетить мероприятие по сбору средств на свою предвыборную кампанию в Калифорнии с участием звезд Голливуда. 3 июня эту информацию подтвердили в Белом доме. В релизе сообщалось, что Вашингтон на саммите представят вице-президент Камала Харрис и советник по нацбезопасности Джейк Салливан.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-разведчик США оценил шансы "мирной" конференции в ШвейцарииКитай предложил созвать настоящую мирную конференцию по УкраинеПочему саммит в Швейцарии обречен на провал
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оон, антониу гутерриш, конференция в швейцарии по украине, швейцария, в мире, украина, политика, новости
Гутерреш объяснил, почему не поедет на "мирный" саммит по Украине

Генсек ООН объяснил свое отсутствие на "мирной" конференции по Украине в Швейцарии

17:46 12.06.2024 (обновлено: 18:41 12.06.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антонину Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антонину Гутерреш
© POOL
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш пояснил, что не сможет приехать на конференцию по Украине в Швейцарии, поскольку на эти дни у него было "кое-что запланировано". Такое заявление он сделал на пресс-конференции в Женеве, пишет РИА Новости.
Официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик ранее заявил, что ООН будет представлена на высоком уровне на конференции по Украине в Швейцарии, но генерального секретаря Антониу Гутерреша там не будет.
При этом генсек ООН заверил, что его неявка не имеет политического значения.

"У меня уже было кое-что запланировано на эти дни. Тот факт, что я не приду сам, не имеет политического значения. Организация Объединенных Наций будет представлена в качестве наблюдателя", - сказал он.

Гутерреш также добавил, что поддерживает все мирные решения по Украине, которые основаны на уважении к уставу ООН и не нарушают принципа территориальной целостности.
Глава МИД КНР Ван И в понедельник заявил, что Пекин выступает за проведение мирной конференцию по Украине, результаты которой признают Москва и Киев.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине близ города Люцерн. На встречу приглашены представителей около 160 государств, российскую сторону не приглашали. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия Москвы "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением".
По мнению ряда экспертов, в том числе западных, "мирный саммит" провалится, поскольку многие страны мира отказались присутствовать на нем.
Да и сама подготовка к так называемому "мирному саммиту" показала усталость мирового сообщества от конфликта на Украине и его негативное отношение к игнорированию России, сказал РИА Новости Крым профессор МГИМО, зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов.
Ранее сообщалось, что от участия отказались Китай и Бразилия. 31 мая в КНР официально подтвердили свое решение, подчеркнув, что "план конференции по Украине в Швейцарии расходится с требованиями Китая и ожиданиями мира".
На днях несколько иностранных СМИ со ссылкой на разные дипломатические источники сообщили, что от участия откажутся также Саудовская Аравия "из-за отсутствия представителей Москвы" на конференции, и Пакистан, желающий сохранять нейтралитет.
3 июня стало известно, что Австралия планирует отправить на саммит по Украине министра по страхованию инвалидов Билла Шортена. Эту информацию, по данным Australian Associated Press, подтвердила глава МИД Пенни Вон. Она отметила, что инициатива исходила от премьер-министра и такой "уровень представительства является приемлемым".
В мае сообщалось, что президент США Джо Байден скорее всего пропустит швейцарский саммит, так как в этот день должен посетить мероприятие по сбору средств на свою предвыборную кампанию в Калифорнии с участием звезд Голливуда. 3 июня эту информацию подтвердили в Белом доме. В релизе сообщалось, что Вашингтон на саммите представят вице-президент Камала Харрис и советник по нацбезопасности Джейк Салливан.
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