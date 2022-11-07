https://crimea.ria.ru/20221107/kakoy-budet-predstoyaschaya-zima-v-rossii--prognoz-meteorologa---1125263290.html

Какой будет предстоящая зима в России – прогноз метеоролога

Какой будет предстоящая зима в России – прогноз метеоролога - РИА Новости Крым, 07.11.2022

Какой будет предстоящая зима в России – прогноз метеоролога

Предстоящая зима в России будет холоднее, чем предыдущая, но температурный фон ожидается в пределах климатической нормы, рассказал РИА Новости Крым научный... РИА Новости Крым, 07.11.2022

2022-11-07T15:11

2022-11-07T15:11

2022-11-07T15:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Предстоящая зима в России будет холоднее, чем предыдущая, но температурный фон ожидается в пределах климатической нормы, рассказал РИА Новости Крым научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.В то же время, по прогнозам метеорологов, погода "будет неоднородной и в центре, и на юге". Аномальной зимы 2019-2020 годов, когда в центральных регионах почти не было снега, а в Москве средняя температура была выше нормы, не ожидается."И морозы будут, но на юге они не такие сильные, конечно. Температура там может опускаться до минус 10, даже до минус 15, но с очень частыми оттепелями. В среднем среднемесячные характеристики будут около нормы. Если вы спросите, будет ли она снежная, ответа нет, потому что пока долгосрочный прогноз по осадкам во всем мире не удается выпустить с такой хорошей априорной вероятностью", – уточнил Вильфанд.Он также добавил, что на сегодняшний день точность долгосрочного прогноза на месяц или на сезон составляет не более 65-67%. В трети случаев есть вероятность и развития других сценариев, как благоприятных, так и неблагоприятных.

https://crimea.ria.ru/20221106/pogoda-v-krymu-na-nedelyu--prognoz-ot-fobos-1125253514.html

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