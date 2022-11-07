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Какой будет предстоящая зима в России – прогноз метеоролога - РИА Новости Крым, 07.11.2022
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Какой будет предстоящая зима в России – прогноз метеоролога
Какой будет предстоящая зима в России – прогноз метеоролога - РИА Новости Крым, 07.11.2022
Какой будет предстоящая зима в России – прогноз метеоролога
Предстоящая зима в России будет холоднее, чем предыдущая, но температурный фон ожидается в пределах климатической нормы, рассказал РИА Новости Крым научный... РИА Новости Крым, 07.11.2022
2022-11-07T15:11
2022-11-07T15:11
погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Предстоящая зима в России будет холоднее, чем предыдущая, но температурный фон ожидается в пределах климатической нормы, рассказал РИА Новости Крым научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.В то же время, по прогнозам метеорологов, погода "будет неоднородной и в центре, и на юге". Аномальной зимы 2019-2020 годов, когда в центральных регионах почти не было снега, а в Москве средняя температура была выше нормы, не ожидается."И морозы будут, но на юге они не такие сильные, конечно. Температура там может опускаться до минус 10, даже до минус 15, но с очень частыми оттепелями. В среднем среднемесячные характеристики будут около нормы. Если вы спросите, будет ли она снежная, ответа нет, потому что пока долгосрочный прогноз по осадкам во всем мире не удается выпустить с такой хорошей априорной вероятностью", – уточнил Вильфанд.Он также добавил, что на сегодняшний день точность долгосрочного прогноза на месяц или на сезон составляет не более 65-67%. В трети случаев есть вероятность и развития других сценариев, как благоприятных, так и неблагоприятных.
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погода, мнения, российская федерация (россия, рф)
Какой будет предстоящая зима в России – прогноз метеоролога

Метеоролог Вильфанд: грядущая зима будет холоднее, чем предыдущая

15:11 07.11.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Ялте
Повседневная жизнь в Ялте - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Предстоящая зима в России будет холоднее, чем предыдущая, но температурный фон ожидается в пределах климатической нормы, рассказал РИА Новости Крым научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В европейской части России, на юге и в центре зима по температурным характеристикам будет около нормы, то есть близка к климатическим характеристикам. В этом году температурный фон прогнозируется около нормы, но он будет ниже, чем в прошлом году, потому что прошлая зима была теплая", – сказал специалист.
В то же время, по прогнозам метеорологов, погода "будет неоднородной и в центре, и на юге". Аномальной зимы 2019-2020 годов, когда в центральных регионах почти не было снега, а в Москве средняя температура была выше нормы, не ожидается.
"И морозы будут, но на юге они не такие сильные, конечно. Температура там может опускаться до минус 10, даже до минус 15, но с очень частыми оттепелями. В среднем среднемесячные характеристики будут около нормы. Если вы спросите, будет ли она снежная, ответа нет, потому что пока долгосрочный прогноз по осадкам во всем мире не удается выпустить с такой хорошей априорной вероятностью", – уточнил Вильфанд.
Он также добавил, что на сегодняшний день точность долгосрочного прогноза на месяц или на сезон составляет не более 65-67%. В трети случаев есть вероятность и развития других сценариев, как благоприятных, так и неблагоприятных.
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