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Многоводная неделя: Крым накопил почти рекордные объемы воды
Многоводная неделя: Крым накопил почти рекордные объемы воды - РИА Новости Крым, 16.12.2022
Многоводная неделя: Крым накопил почти рекордные объемы воды
Уходящая неделя оказалась дождливой и принесла в крымские водохранилища почти рекордный объем притоков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил... РИА Новости Крым, 16.12.2022
2022-12-17T08:01
2022-12-17T08:01
2022-12-16T22:01
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Профессор Николенко оценил запасы накопленной за неделю воды в Крыму
Профессор Николенко оценил запасы накопленной за неделю воды в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости Крым. Уходящая неделя оказалась дождливой и принесла в крымские водохранилища почти рекордный объем притоков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского", профессор Илья Николенко.Почти рекордВ результате крымские водохранилища естественного стока накопили 172 млн кубометров воды, что на 49 кубометров больше прошлогоднего показателя на это же время. При этом, по словам специалиста, максимальный показатель на этот период, отмеченный в 1997 году, превышал объем этого года всего на полмиллиона "кубов".Переливов нетПо словам его коллеги, директора научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолия Копачевского, водохранилища естественного стока были наполнены на 70-60%, поэтому притоки 50-й недели не привели к переливам и вынужденным выпускам воды в море. При этом наполнение происходит неравномерно. Наибольшие объемы зашли в Чернореченское водохранилище, питающее Севастополь. Достаточные большие притоки за эту неделю поступили также в Белогорское водохранилище.Следующий такой водообильный год произойдет через 6-8 лет, полагают специалисты. Значительно меньшие объемы притоков ученые ожидают увидеть в 2024 году, однако опасности для крымского хозяйства это не принесет, поскольку запасов, накопленных в 2023-м достаточно. Кроме того, водные риски снижает возобновление подачи ресурса по Северо-Крымскому каналу.Ранее в МЧС Крыма предупредили о поднятии уровня воды в реках из-за ливней, вызванных прохождением Балканского циклона.Читайте также на РИА Новости Крым:На сколько хватит запасов водохранилищ в КрымуВ селах Кировского района Крыма построят сети водоснабжения – властиНужны ли Крыму системы опреснения воды по примеру Севастополя — эксперт
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вода в крыму, крым, новости, новости крыма, общество
Многоводная неделя: Крым накопил почти рекордные объемы воды
Профессор Николенко оценил запасы накопленной за неделю воды в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости Крым.
Уходящая неделя оказалась дождливой и принесла в крымские водохранилища почти рекордный объем притоков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского", профессор Илья Николенко.
Почти рекорд
"Идет 50-я неделя года, она была многоводной. Объем водохранилищ за этот период пополнился на 5,5 млн кубометров. До этого объемы уменьшались. Если сравнивать с 50-й неделей прошлого года, тогда объем увеличился всего на 2 миллиона", — рассказал Николенко.
В результате крымские водохранилища естественного стока накопили 172 млн кубометров воды, что на 49 кубометров больше прошлогоднего показателя на это же время. При этом, по словам специалиста, максимальный показатель на этот период, отмеченный в 1997 году, превышал объем этого года всего на полмиллиона "кубов".
Переливов нет
По словам его коллеги, директора научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолия Копачевского, водохранилища естественного стока были наполнены на 70-60%, поэтому притоки 50-й недели не привели к переливам и вынужденным выпускам воды в море. При этом наполнение происходит неравномерно. Наибольшие объемы зашли в Чернореченское водохранилище, питающее Севастополь. Достаточные большие притоки за эту неделю поступили также в Белогорское водохранилище.
"Аянское водохранилище за ноябрь приняло 173 тыс. кубов в ноябре, и 290 тысяч за 14 дней декабря. До конца года объем поступлений в это водохранилище, исходя из средних многолетних декабрьских значений, составит 850 тыс. кубометров. Симферопольское в ноябре приняло 934 тысячи, а за 14 дней декабря уже 635, до конца года эта цифра вырастет до 1 млн 780 тысяч кубов. В Партизанское водохранилище за ноябрь поступило 160 тыс. кубов, а за 14 ней декабря — 459 тыс., до 1 млн 600 тыс. еще ожидаем приток", — перечислил специалист показатели наполнения трех водохранилищ, питающих Симферополь.
Следующий такой водообильный год произойдет через 6-8 лет, полагают специалисты. Значительно меньшие объемы притоков ученые ожидают увидеть в 2024 году, однако опасности для крымского хозяйства это не принесет, поскольку запасов, накопленных в 2023-м достаточно. Кроме того, водные риски снижает возобновление подачи ресурса по Северо-Крымскому каналу.
Ранее в МЧС Крыма предупредили о поднятии уровня воды в реках из-за ливней
, вызванных прохождением Балканского циклона.
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