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В Крыму предупредили о поднятии уровня воды в реках из-за ливней

В Крыму предупредили о поднятии уровня воды в реках из-за ливней - РИА Новости Крым, 15.12.2022

В Крыму предупредили о поднятии уровня воды в реках из-за ливней

В Крыму из-за ливней, которые обрушатся на полуостров 15 и 16 декабря, существует риск поднятия уровня воды в реках. Об этом предупреждают в республиканском... РИА Новости Крым, 15.12.2022

2022-12-15T14:40

2022-12-15T14:40

2022-12-15T14:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В Крыму из-за ливней, которые обрушатся на полуостров 15 и 16 декабря, существует риск поднятия уровня воды в реках. Об этом предупреждают в республиканском главке МЧС России."В связи с прохождением балканского циклона днем 15 и ночью 16 декабря в Крыму ожидаются дожди, в южных, центральных, восточных районах и в горах очень сильные. Усиление юго-восточного ветра 17-22 м/с", — сообщили в ведомстве.Из-за непогоды на реках северного предгорья и ЮБК ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м.В связи с этим спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий."Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", — предупредили в главке.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм на Керченской переправе: как ходят паромы Ливни с сильным ветром: в Крыму объявили штормовое предупреждениеКак коммунальщики готовят Симферополь к зиме

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