https://crimea.ria.ru/20240511/v-krymu-i-sevastopole-obyavleno-novoe-shtormovoe-preduprezhdenie-1137193454.html

В Крыму и Севастополе объявлено новое штормовое предупреждение

В Крыму и Севастополе объявлено новое штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 11.05.2024

В Крыму и Севастополе объявлено новое штормовое предупреждение

В Севастополе и южных районах Крыма объявлена чрезвычайная пожарная опасность. Об этом информирует официальный Telegram-канал республиканского Главка МЧС... РИА Новости Крым, 11.05.2024

2024-05-11T11:41

2024-05-11T11:41

2024-05-11T11:41

крым

севастополь

штормовое предупреждение

погода в крыму

крымская погода

пожароопасный сезон в крыму

новости крыма

гу мчс рф по республике крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050807_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9271f135c8f91191cca84793964b2e73.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе и южных районах Крыма объявлена чрезвычайная пожарная опасность. Об этом информирует официальный Telegram-канал республиканского Главка МЧС России.С17 апреля на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.Использование открытого огня на придомовой территории и землях сельскохозяйственного назначения допускается только при соблюдении мер пожарной безопасности. Владельцы домов и садоводы должны своевременно удалять со своих участков сухую траву и ветки."При этом на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом".У каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель, а проезды улиц, ведущих к садовым участкам, должны быть всегда проездными, напоминают в МЧС.Ранее в ведомстве рассказали, при каких условиях можно использовать мангал на приусадебном участке. В МЧС также уточнили, какие размеры штрафов установлены за нарушение правил пожарной безопасности. Максимальные суммы составляют для физических лиц – до 20, для должностных лиц – до 60 и для юридических лиц – до 800 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Начинается пожароопасный сезон: что можно и чего нельзя делать с 1 апреляПожароопасный сезон-2024: какие регионы в зоне рискаВ Крыму ввели запрет на посещение лесов

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, штормовое предупреждение, погода в крыму, крымская погода, пожароопасный сезон в крыму, новости крыма, гу мчс рф по республике крым