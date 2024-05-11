https://crimea.ria.ru/20240511/v-krymu-i-sevastopole-obyavleno-novoe-shtormovoe-preduprezhdenie-1137193454.html
В Крыму и Севастополе объявлено новое штормовое предупреждение
В Крыму и Севастополе объявлено новое штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 11.05.2024
В Крыму и Севастополе объявлено новое штормовое предупреждение
В Севастополе и южных районах Крыма объявлена чрезвычайная пожарная опасность. Об этом информирует официальный Telegram-канал республиканского Главка МЧС... РИА Новости Крым, 11.05.2024
2024-05-11T11:41
2024-05-11T11:41
2024-05-11T11:41
крым
севастополь
штормовое предупреждение
погода в крыму
крымская погода
пожароопасный сезон в крыму
новости крыма
гу мчс рф по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050807_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9271f135c8f91191cca84793964b2e73.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе и южных районах Крыма объявлена чрезвычайная пожарная опасность. Об этом информирует официальный Telegram-канал республиканского Главка МЧС России.С17 апреля на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.Использование открытого огня на придомовой территории и землях сельскохозяйственного назначения допускается только при соблюдении мер пожарной безопасности. Владельцы домов и садоводы должны своевременно удалять со своих участков сухую траву и ветки."При этом на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом".У каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель, а проезды улиц, ведущих к садовым участкам, должны быть всегда проездными, напоминают в МЧС.Ранее в ведомстве рассказали, при каких условиях можно использовать мангал на приусадебном участке. В МЧС также уточнили, какие размеры штрафов установлены за нарушение правил пожарной безопасности. Максимальные суммы составляют для физических лиц – до 20, для должностных лиц – до 60 и для юридических лиц – до 800 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Начинается пожароопасный сезон: что можно и чего нельзя делать с 1 апреляПожароопасный сезон-2024: какие регионы в зоне рискаВ Крыму ввели запрет на посещение лесов
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050807_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_81aaf71748107dc8984e8020d9fb313e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, севастополь, штормовое предупреждение, погода в крыму, крымская погода, пожароопасный сезон в крыму, новости крыма, гу мчс рф по республике крым
В Крыму и Севастополе объявлено новое штормовое предупреждение
В Севастополе и южных районах Крыма с 12 по 15 мая объявлена чрезвычайная пожароопасность
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе и южных районах Крыма объявлена чрезвычайная пожарная опасность. Об этом информирует официальный Telegram-канал республиканского Главка МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12-15 мая в южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность", - предупреждают спасатели.
С17 апреля на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.
Использование открытого огня на придомовой территории и землях сельскохозяйственного назначения допускается только при соблюдении мер пожарной безопасности. Владельцы домов и садоводы должны своевременно удалять со своих участков сухую траву и ветки.
"При этом на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом".
У каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель, а проезды улиц, ведущих к садовым участкам, должны быть всегда проездными, напоминают в МЧС.
Ранее в ведомстве рассказали, при каких условиях можно использовать мангал
на приусадебном участке. В МЧС также уточнили, какие размеры штрафов установлены
за нарушение правил пожарной безопасности. Максимальные суммы составляют для физических лиц – до 20, для должностных лиц – до 60 и для юридических лиц – до 800 тысяч рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым: