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В Крыму и Севастополе объявлено новое штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 11.05.2024
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В Крыму и Севастополе объявлено новое штормовое предупреждение
В Крыму и Севастополе объявлено новое штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 11.05.2024
В Крыму и Севастополе объявлено новое штормовое предупреждение
В Севастополе и южных районах Крыма объявлена чрезвычайная пожарная опасность. Об этом информирует официальный Telegram-канал республиканского Главка МЧС... РИА Новости Крым, 11.05.2024
2024-05-11T11:41
2024-05-11T11:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе и южных районах Крыма объявлена чрезвычайная пожарная опасность. Об этом информирует официальный Telegram-канал республиканского Главка МЧС России.С17 апреля на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.Использование открытого огня на придомовой территории и землях сельскохозяйственного назначения допускается только при соблюдении мер пожарной безопасности. Владельцы домов и садоводы должны своевременно удалять со своих участков сухую траву и ветки."При этом на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом".У каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель, а проезды улиц, ведущих к садовым участкам, должны быть всегда проездными, напоминают в МЧС.Ранее в ведомстве рассказали, при каких условиях можно использовать мангал на приусадебном участке. В МЧС также уточнили, какие размеры штрафов установлены за нарушение правил пожарной безопасности. Максимальные суммы составляют для физических лиц – до 20, для должностных лиц – до 60 и для юридических лиц – до 800 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Начинается пожароопасный сезон: что можно и чего нельзя делать с 1 апреляПожароопасный сезон-2024: какие регионы в зоне рискаВ Крыму ввели запрет на посещение лесов
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4.7
96
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В Крыму и Севастополе объявлено новое штормовое предупреждение

В Севастополе и южных районах Крыма с 12 по 15 мая объявлена чрезвычайная пожароопасность

11:41 11.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе и южных районах Крыма объявлена чрезвычайная пожарная опасность. Об этом информирует официальный Telegram-канал республиканского Главка МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12-15 мая в южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность", - предупреждают спасатели.
С17 апреля на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.
Использование открытого огня на придомовой территории и землях сельскохозяйственного назначения допускается только при соблюдении мер пожарной безопасности. Владельцы домов и садоводы должны своевременно удалять со своих участков сухую траву и ветки.
"При этом на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом".
У каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель, а проезды улиц, ведущих к садовым участкам, должны быть всегда проездными, напоминают в МЧС.
Ранее в ведомстве рассказали, при каких условиях можно использовать мангал на приусадебном участке. В МЧС также уточнили, какие размеры штрафов установлены за нарушение правил пожарной безопасности. Максимальные суммы составляют для физических лиц – до 20, для должностных лиц – до 60 и для юридических лиц – до 800 тысяч рублей.
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