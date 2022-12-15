Рейтинг@Mail.ru
Шторм на Керченской переправе: как ходят паромы - РИА Новости Крым, 15.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221215/shtorm-na-kerchenskoy-pereprave-kak-khodyat-paromy-1125895775.html
Шторм на Керченской переправе: как ходят паромы
Шторм на Керченской переправе: как ходят паромы - РИА Новости Крым, 15.12.2022
Шторм на Керченской переправе: как ходят паромы
Штормовое предупреждение объявили в четверг на Керченской переправе, высота волн до метра и дует ветер. Об этом сообщает Минтранс России. РИА Новости Крым, 15.12.2022
2022-12-15T09:41
2022-12-15T09:41
крым
керчь
керченская паромная переправа
керченский пролив
новости крыма
транспорт
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111276/74/1112767403_0:127:2416:1486_1920x0_80_0_0_21a2dd26149a579655944765e5955aa9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявили в четверг на Керченской переправе, высота волн до метра и дует ветер. Об этом сообщает Минтранс России."По проливу действует штормовое предупреждение. Согласно прогнозу Росгидромета, ожидается восточный, юго-восточный ветер 12-15 м/с, во второй половине дня 6-11 м/с, вечером дождь. Волна 50-100 см. Температура воздуха в районе Керченского пролива +6…8, воды в море +8…9", - сказано в сообщении.По данным МЧС, 15 и 16 декабря в Крыму прогнозируются ливни и усиления ветра. Поскольку переправа является метеозависимым транспортом, водителям рекомендуют следить за актуальной обстановкой на официальном сайте перевозчика.Обстановка на Керченской переправеС начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 44 981 пассажир, 31 140 автотранспортных средств и 3543 железнодорожных вагона. Работающие на линии паромы выполнили 1054 рейса.Для водителей фур, которые ожидают своей очереди на паром, организованы перехватывающие парковки в Керчи и поселке Ильич Краснодарского края. По состоянию на 14 декабря, на парковке со стороны Тамани в очереди стояли более 300 автомобилей.Какой транспорт пускают на Керченскую переправуВоспользоваться переправой могут автомобили с приоритетными грузами – это продукты питания и товары первой необходимости. Им выдают пропуска для дальнейшей погрузки на паромы. Остальным рекомендуют использовать альтернативный маршрут. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность - 387 км.По информации главы республики Сергея Аксенова, по новому сухопутному маршруту через новые регионы РФ из Крыма выезжает до 700 грузовиков в сутки. Водители большегрузов могут следовать из республики самостоятельно или в составе организованной колонны.Читайте также на РИА Новости Крым:Ливни с сильным ветром: в Крыму объявили штормовое предупреждениеБолее 300 машин ждут очереди на паромы Керченской переправыСложная логистика: ждать ли роста цен и исчезновения товаров в Крыму
https://crimea.ria.ru/20221215/gruzoviki-mogut-poekhat-po-krymskomu-mostu-uzhe-do-novogo-goda-1125895107.html
https://crimea.ria.ru/20221212/ogranichenie-proezda-po-krymskomu-mostu-kakie-mashiny-ne-propuskayut-1125819119.html
крым
керчь
керченский пролив
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111276/74/1112767403_134:0:2282:1611_1920x0_80_0_0_1823312b3c260a54cd4db849bf245d85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, новости крыма, транспорт, краснодарский край
Шторм на Керченской переправе: как ходят паромы

Штормовое предупреждение объявлено 15 декабря на Керченской переправе

09:41 15.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоШтормовое предупреждение объявлено 15 декабря на Керченской паромной переправе
Штормовое предупреждение объявлено 15 декабря на Керченской паромной переправе - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявили в четверг на Керченской переправе, высота волн до метра и дует ветер. Об этом сообщает Минтранс России.
"По проливу действует штормовое предупреждение. Согласно прогнозу Росгидромета, ожидается восточный, юго-восточный ветер 12-15 м/с, во второй половине дня 6-11 м/с, вечером дождь. Волна 50-100 см. Температура воздуха в районе Керченского пролива +6…8, воды в море +8…9", - сказано в сообщении.
По данным МЧС, 15 и 16 декабря в Крыму прогнозируются ливни и усиления ветра. Поскольку переправа является метеозависимым транспортом, водителям рекомендуют следить за актуальной обстановкой на официальном сайте перевозчика.
Обсуждается возможность пропускать через Крымский мост пустые грузовики - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
09:22
Грузовики могут поехать по Крымскому мосту уже до Нового года

Обстановка на Керченской переправе

С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 44 981 пассажир, 31 140 автотранспортных средств и 3543 железнодорожных вагона. Работающие на линии паромы выполнили 1054 рейса.
Для водителей фур, которые ожидают своей очереди на паром, организованы перехватывающие парковки в Керчи и поселке Ильич Краснодарского края. По состоянию на 14 декабря, на парковке со стороны Тамани в очереди стояли более 300 автомобилей.

Какой транспорт пускают на Керченскую переправу

Воспользоваться переправой могут автомобили с приоритетными грузами – это продукты питания и товары первой необходимости. Им выдают пропуска для дальнейшей погрузки на паромы. Остальным рекомендуют использовать альтернативный маршрут. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность - 387 км.
По информации главы республики Сергея Аксенова, по новому сухопутному маршруту через новые регионы РФ из Крыма выезжает до 700 грузовиков в сутки. Водители большегрузов могут следовать из республики самостоятельно или в составе организованной колонны.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 14:28Эксклюзивы РИА Новости Крым
Ограничение проезда по Крымскому мосту: какие машины не пропускают
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ливни с сильным ветром: в Крыму объявили штормовое предупреждение
Более 300 машин ждут очереди на паромы Керченской переправы
Сложная логистика: ждать ли роста цен и исчезновения товаров в Крыму
 
КрымКерчьКерченская паромная переправаКерченский проливНовости КрымаТранспортКраснодарский край
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:26Где в Крыму не будет воды в четверг
10:09Аксенов рассказал о судьбе квартиры Зеленского в Крыму
10:02В Крыму собирают беспилотники и противотанковые заграждения – Аксенов
09:41Шторм на Керченской переправе: как ходят паромы
09:22Грузовики могут поехать по Крымскому мосту уже до Нового года
09:17По Донецку нанесли самый массированный удар с 2014 года
08:53Как убрать отечность лица – способы
07:57"Европа не там, а тут": что поразило иностранцев в Крыму
07:31Кот Мостик стал амбассадором Севастополя по туризму
07:01Где в Крыму купить местную сосну или елочку — адреса и цены
03:27Свиной грипп в Крыму: можно ли ехать в регион на праздники - Онищенко
00:01Балканский циклон: прогноз погоды для Крыма на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 15 декабря
22:17Главные события и заявления дня: 14 декабря
21:51В Крыму на Ангарском перевале выпал снег
21:31Главные новости Крыма: 14 декабря
21:06Должникам назвали сумму, которую им оставят на жизнь в новом году
20:44Похудение провоцирует развитие остеопороза у женщин – врач
20:26Сложная логистика: ждать ли роста цен и исчезновения товаров в Крыму
20:02Гроссмейстер из Крыма Сергей Карякин попал под санкции Украины
Лента новостейМолния