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Шторм на Керченской переправе: как ходят паромы

Шторм на Керченской переправе: как ходят паромы - РИА Новости Крым, 15.12.2022

Шторм на Керченской переправе: как ходят паромы

Штормовое предупреждение объявили в четверг на Керченской переправе, высота волн до метра и дует ветер. Об этом сообщает Минтранс России. РИА Новости Крым, 15.12.2022

2022-12-15T09:41

2022-12-15T09:41

2022-12-15T09:41

крым

керчь

керченская паромная переправа

керченский пролив

новости крыма

транспорт

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявили в четверг на Керченской переправе, высота волн до метра и дует ветер. Об этом сообщает Минтранс России."По проливу действует штормовое предупреждение. Согласно прогнозу Росгидромета, ожидается восточный, юго-восточный ветер 12-15 м/с, во второй половине дня 6-11 м/с, вечером дождь. Волна 50-100 см. Температура воздуха в районе Керченского пролива +6…8, воды в море +8…9", - сказано в сообщении.По данным МЧС, 15 и 16 декабря в Крыму прогнозируются ливни и усиления ветра. Поскольку переправа является метеозависимым транспортом, водителям рекомендуют следить за актуальной обстановкой на официальном сайте перевозчика.Обстановка на Керченской переправеС начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 44 981 пассажир, 31 140 автотранспортных средств и 3543 железнодорожных вагона. Работающие на линии паромы выполнили 1054 рейса.Для водителей фур, которые ожидают своей очереди на паром, организованы перехватывающие парковки в Керчи и поселке Ильич Краснодарского края. По состоянию на 14 декабря, на парковке со стороны Тамани в очереди стояли более 300 автомобилей.Какой транспорт пускают на Керченскую переправуВоспользоваться переправой могут автомобили с приоритетными грузами – это продукты питания и товары первой необходимости. Им выдают пропуска для дальнейшей погрузки на паромы. Остальным рекомендуют использовать альтернативный маршрут. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность - 387 км.По информации главы республики Сергея Аксенова, по новому сухопутному маршруту через новые регионы РФ из Крыма выезжает до 700 грузовиков в сутки. Водители большегрузов могут следовать из республики самостоятельно или в составе организованной колонны.Читайте также на РИА Новости Крым:Ливни с сильным ветром: в Крыму объявили штормовое предупреждениеБолее 300 машин ждут очереди на паромы Керченской переправыСложная логистика: ждать ли роста цен и исчезновения товаров в Крыму

https://crimea.ria.ru/20221215/gruzoviki-mogut-poekhat-po-krymskomu-mostu-uzhe-do-novogo-goda-1125895107.html

https://crimea.ria.ru/20221212/ogranichenie-proezda-po-krymskomu-mostu-kakie-mashiny-ne-propuskayut-1125819119.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, новости крыма, транспорт, краснодарский край