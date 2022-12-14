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Более 300 машин ждут очереди на паромы Керченской переправы - РИА Новости Крым, 14.12.2022
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Более 300 машин ждут очереди на паромы Керченской переправы
Более 300 машин ждут очереди на паромы Керченской переправы - РИА Новости Крым, 14.12.2022
Более 300 машин ждут очереди на паромы Керченской переправы
На перехватывающей парковке со стороны Тамани очереди на Керченскую паромную переправу ожидают более 300 автомобилей. Как сообщили в оперативном штабе... РИА Новости Крым, 14.12.2022
2022-12-14T13:18
2022-12-14T13:21
крым
керчь
керченская паромная переправа
транспорт
краснодар
общество
краснодарский край
кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ,14 дек - РИА Новости Крым. На перехватывающей парковке со стороны Тамани очереди на Керченскую паромную переправу ожидают более 300 автомобилей. Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, водителям выдают пропуска для погрузки на паромы.Ситуация сейчас"На перехватывающей парковке в поселке Ильич утром 14 декабря ждут очереди на переправу 315 автомобилей. На парковке дежурят волонтеры, работает столовая, есть пункт обогрева", - уточнили в оперштабе.Отмечается, что за прошлые сутки паромы "Лаврентий", "Мария", "Керченский-2" и "Ейск" перевезли в Крым более 200 машин.Статистика работы переправыВсего с момента возобновления работы Керченской паромной переправы пролив в обе стороны пересекли 44,2 тыс. пассажиров, 30,4 тыс. машин и 3,4 тыс. железнодорожных вагонов. Паромы выполнили 1031 рейс.Сейчас погода в Керченском проливе способствует судоходству, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Но, поскольку переправа является метеозависимым транспортом, водителям рекомендуют следить за актуальной обстановкой на официальном сайте перевозчика. Читайте также на РИА Новости КрымОграничение проезда по Крымскому мосту: какие машины не пропускаютКрымский мост закроют для автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тоннПод Мелитополем взорван мост: изменится ли сухопутный маршрут в Крым
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крым, керчь, керченская паромная переправа, транспорт, краснодар, общество, краснодарский край, кубань
Более 300 машин ждут очереди на паромы Керченской переправы

Очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Тамани ожидают 315 машин

13:18 14.12.2022 (обновлено: 13:21 14.12.2022)
 
© РИА Новости . Елена Иванова / Перейти в фотобанкОчереди на Керченскую переправу со стороны Тамани ожидают 315 машин
Очереди на Керченскую переправу со стороны Тамани ожидают 315 машин - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости . Елена Иванова
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СИМФЕРОПОЛЬ,14 дек - РИА Новости Крым. На перехватывающей парковке со стороны Тамани очереди на Керченскую паромную переправу ожидают более 300 автомобилей. Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, водителям выдают пропуска для погрузки на паромы.

Ситуация сейчас

"На перехватывающей парковке в поселке Ильич утром 14 декабря ждут очереди на переправу 315 автомобилей. На парковке дежурят волонтеры, работает столовая, есть пункт обогрева", - уточнили в оперштабе.
Отмечается, что за прошлые сутки паромы "Лаврентий", "Мария", "Керченский-2" и "Ейск" перевезли в Крым более 200 машин.
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Статистика работы переправы

Всего с момента возобновления работы Керченской паромной переправы пролив в обе стороны пересекли 44,2 тыс. пассажиров, 30,4 тыс. машин и 3,4 тыс. железнодорожных вагонов. Паромы выполнили 1031 рейс.
Сейчас погода в Керченском проливе способствует судоходству, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Но, поскольку переправа является метеозависимым транспортом, водителям рекомендуют следить за актуальной обстановкой на официальном сайте перевозчика.
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