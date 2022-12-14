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Более 300 машин ждут очереди на паромы Керченской переправы

Более 300 машин ждут очереди на паромы Керченской переправы - РИА Новости Крым, 14.12.2022

Более 300 машин ждут очереди на паромы Керченской переправы

На перехватывающей парковке со стороны Тамани очереди на Керченскую паромную переправу ожидают более 300 автомобилей. Как сообщили в оперативном штабе... РИА Новости Крым, 14.12.2022

2022-12-14T13:18

2022-12-14T13:18

2022-12-14T13:21

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СИМФЕРОПОЛЬ,14 дек - РИА Новости Крым. На перехватывающей парковке со стороны Тамани очереди на Керченскую паромную переправу ожидают более 300 автомобилей. Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, водителям выдают пропуска для погрузки на паромы.Ситуация сейчас"На перехватывающей парковке в поселке Ильич утром 14 декабря ждут очереди на переправу 315 автомобилей. На парковке дежурят волонтеры, работает столовая, есть пункт обогрева", - уточнили в оперштабе.Отмечается, что за прошлые сутки паромы "Лаврентий", "Мария", "Керченский-2" и "Ейск" перевезли в Крым более 200 машин.Статистика работы переправыВсего с момента возобновления работы Керченской паромной переправы пролив в обе стороны пересекли 44,2 тыс. пассажиров, 30,4 тыс. машин и 3,4 тыс. железнодорожных вагонов. Паромы выполнили 1031 рейс.Сейчас погода в Керченском проливе способствует судоходству, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Но, поскольку переправа является метеозависимым транспортом, водителям рекомендуют следить за актуальной обстановкой на официальном сайте перевозчика. Читайте также на РИА Новости КрымОграничение проезда по Крымскому мосту: какие машины не пропускаютКрымский мост закроют для автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тоннПод Мелитополем взорван мост: изменится ли сухопутный маршрут в Крым

https://crimea.ria.ru/20221214/kerchenskaya-pereprava-14-dekabrya-kak-khodyat-paromy-i-chto-s-pogodoy-1125871407.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, керченская паромная переправа, транспорт, краснодар, общество, краснодарский край, кубань