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Керченская переправа 14 декабря: как ходят паромы и что с погодой - РИА Новости Крым, 14.12.2022
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Керченская переправа 14 декабря: как ходят паромы и что с погодой
Керченская переправа 14 декабря: как ходят паромы и что с погодой - РИА Новости Крым, 14.12.2022
Керченская переправа 14 декабря: как ходят паромы и что с погодой
Керченская переправа перевезла более 44 тысяч пассажиров и почти 30,5 тысяч автотранспортных средств, паромы курсируют через пролив в штатном режиме. Об этом... РИА Новости Крым, 14.12.2022
2022-12-14T10:33
2022-12-14T10:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Керченская переправа перевезла более 44 тысяч пассажиров и почти 30,5 тысяч автотранспортных средств, паромы курсируют через пролив в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.Погода на переправеНа данный момент погода в Керченском проливе способствует судоходству, действующих штормовых предупреждений по проливу нет."Согласно прогнозу Росгидромета, ожидается северный, северо-восточный ветер 5-10 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волны 20-70 см. Температура воздуха днем +2…4 градуса, воды в море +7…8", - проинформировали в ведомстве.Как работает Керченская переправаПо состоянию на среду, паромы выполнили более тысяч оборотных рейсов."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 44 222 пассажира, 30 461 единица автотранспорта и 3477 железнодорожных вагонов. Работающими на линии паромами совокупно выполнен 1031 рейс", - говорится в сообщении.Для водителей фур, которые ожидают своей очереди на паром, организованы перехватывающие парковки в Керчи и поселке Ильич Краснодарского края. Воспользоваться переправой могут автомобили с приоритетными грузами – это продукты питания и товары первой необходимости. Им выдают пропуска для дальнейшей погрузки на паромы. Остальным водителям рекомендуют использовать альтернативный маршрут.Сухопутная дорога в КрымНа полуостров и в обратном направлении водителям большегрузов можно попасть не только через Керченскую паромную переправу, но и по альтернативному наземному маршруту. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность - 387 км.По данным крымского минтранса, водители большегрузов могут самостоятельно выехать из Республики Крым или в составе колонны. Она формируется ежедневно, утром и вечером. Для регистрации в составе колонны необходимо обратиться по телефону министерства +7 978 199 26 34.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Мелитополем взорван мост: изменится ли сухопутный маршрут в КрымПаромная переправа в Крыму будет работать бесплатно – АксеновНа Керченской переправе шторм: оперативно о работе паромов и погоде
https://crimea.ria.ru/20221206/nagruzka-na-kpp-cherez-sukhoputnyy-koridor-v-krym-vyrosla-v-10-raz-1125718625.html
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новости крыма, крым, керченская паромная переправа, транспорт, керчь, кубань, черное море, керченский пролив
Керченская переправа 14 декабря: как ходят паромы и что с погодой

Керченская переправа 14 декабря работает штатно, штормовых предупреждений нет

10:33 14.12.2022 (обновлено: 10:44 14.12.2022)
 
© РИА Новости КрымКерченская переправа 14 декабря работает штатно, штормовых предупреждений
Керченская переправа 14 декабря работает штатно, штормовых предупреждений - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Керченская переправа перевезла более 44 тысяч пассажиров и почти 30,5 тысяч автотранспортных средств, паромы курсируют через пролив в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.

Погода на переправе

На данный момент погода в Керченском проливе способствует судоходству, действующих штормовых предупреждений по проливу нет.
"Согласно прогнозу Росгидромета, ожидается северный, северо-восточный ветер 5-10 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волны 20-70 см. Температура воздуха днем +2…4 градуса, воды в море +7…8", - проинформировали в ведомстве.

Однако на 14 декабря в Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за ливней, усиления ветра и резкого похолодания. Поскольку переправа является метеозависимым транспортом, водителям рекомендуют следить за актуальной обстановкой на официальном сайте перевозчика.

Как работает Керченская переправа

По состоянию на среду, паромы выполнили более тысяч оборотных рейсов.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 44 222 пассажира, 30 461 единица автотранспорта и 3477 железнодорожных вагонов. Работающими на линии паромами совокупно выполнен 1031 рейс", - говорится в сообщении.
Для водителей фур, которые ожидают своей очереди на паром, организованы перехватывающие парковки в Керчи и поселке Ильич Краснодарского края. Воспользоваться переправой могут автомобили с приоритетными грузами – это продукты питания и товары первой необходимости. Им выдают пропуска для дальнейшей погрузки на паромы. Остальным водителям рекомендуют использовать альтернативный маршрут.
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Сухопутная дорога в Крым

На полуостров и в обратном направлении водителям большегрузов можно попасть не только через Керченскую паромную переправу, но и по альтернативному наземному маршруту. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность - 387 км.
По данным крымского минтранса, водители большегрузов могут самостоятельно выехать из Республики Крым или в составе колонны. Она формируется ежедневно, утром и вечером. Для регистрации в составе колонны необходимо обратиться по телефону министерства +7 978 199 26 34.
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Новости КрымаКрымКерченская паромная переправаТранспортКерчьКубаньЧерное мореКерченский пролив
 
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