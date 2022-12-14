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Керченская переправа 14 декабря: как ходят паромы и что с погодой

Керченская переправа 14 декабря: как ходят паромы и что с погодой - РИА Новости Крым, 14.12.2022

Керченская переправа 14 декабря: как ходят паромы и что с погодой

Керченская переправа перевезла более 44 тысяч пассажиров и почти 30,5 тысяч автотранспортных средств, паромы курсируют через пролив в штатном режиме. Об этом... РИА Новости Крым, 14.12.2022

2022-12-14T10:33

2022-12-14T10:33

2022-12-14T10:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Керченская переправа перевезла более 44 тысяч пассажиров и почти 30,5 тысяч автотранспортных средств, паромы курсируют через пролив в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.Погода на переправеНа данный момент погода в Керченском проливе способствует судоходству, действующих штормовых предупреждений по проливу нет."Согласно прогнозу Росгидромета, ожидается северный, северо-восточный ветер 5-10 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волны 20-70 см. Температура воздуха днем +2…4 градуса, воды в море +7…8", - проинформировали в ведомстве.Как работает Керченская переправаПо состоянию на среду, паромы выполнили более тысяч оборотных рейсов."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 44 222 пассажира, 30 461 единица автотранспорта и 3477 железнодорожных вагонов. Работающими на линии паромами совокупно выполнен 1031 рейс", - говорится в сообщении.Для водителей фур, которые ожидают своей очереди на паром, организованы перехватывающие парковки в Керчи и поселке Ильич Краснодарского края. Воспользоваться переправой могут автомобили с приоритетными грузами – это продукты питания и товары первой необходимости. Им выдают пропуска для дальнейшей погрузки на паромы. Остальным водителям рекомендуют использовать альтернативный маршрут.Сухопутная дорога в КрымНа полуостров и в обратном направлении водителям большегрузов можно попасть не только через Керченскую паромную переправу, но и по альтернативному наземному маршруту. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность - 387 км.По данным крымского минтранса, водители большегрузов могут самостоятельно выехать из Республики Крым или в составе колонны. Она формируется ежедневно, утром и вечером. Для регистрации в составе колонны необходимо обратиться по телефону министерства +7 978 199 26 34.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Мелитополем взорван мост: изменится ли сухопутный маршрут в КрымПаромная переправа в Крыму будет работать бесплатно – АксеновНа Керченской переправе шторм: оперативно о работе паромов и погоде

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, керченская паромная переправа, транспорт, керчь, кубань, черное море, керченский пролив