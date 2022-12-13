https://crimea.ria.ru/20221213/na-kerchenskoy-pereprave-shtorm-operativno-o-rabote-paromov-i-pogode-1125833027.html
На Керченской переправе шторм: оперативно о работе паромов и погоде
На Керченской переправе шторм: оперативно о работе паромов и погоде - РИА Новости Крым, 13.12.2022
На Керченской переправе шторм: оперативно о работе паромов и погоде
Штормовое предупреждение действует на Керченской паромной переправе. На данный момент паромы курсируют через пролив, но во второй половине дня ожидается... РИА Новости Крым, 13.12.2022
2022-12-13T10:00
2022-12-13T10:00
2022-12-13T10:03
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение действует на Керченской паромной переправе. На данный момент паромы курсируют через пролив, но во второй половине дня ожидается усиление ветра до 17 м/с, порывы - до 22, сообщили в пресс-службе Минтранса России.О работе переправыПо состоянию на утро вторника паромы курсируют через Керченский пролив. С начала работы они сделали в общей сложности 1018 рейсов. Всего перевезено 43 695 пассажиров, 30 тысяч автотранспортных средств и 3449 железнодорожных вагонов.Для ожидающих переправы в Крым организована перехватывающая парковка в поселке Ильич Краснодарского края. Водителям большегрузов, которые везут на полуостров продукты питания и товары первой необходимости, выдают пропуска для дальнейшей погрузки на паромы. На парковке также работают волонтеры, с 10:00 до 22:00 открыта столовая, есть пункт обогрева.Сухопутный маршрут в КрымГрузовой транспорт может проехать в республику из Ростовской области и в обратном направлении по альтернативному маршруту. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Протяженность маршрута 387 км.Сухопутный коридор работает в штатном режиме, однако в связи с резко возросшей нагрузкой на контрольно-пропускных пунктах есть очереди.Читайте также на РИА Новости Крым:Мокрый снег и резкий "минус": на Крым надвигается буряКак выехать из Крыма через новые российские регионыКрымский мост закроют для автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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керчь, керченская паромная переправа, транспорт, крым, новости крыма, погода в крыму
На Керченской переправе шторм: оперативно о работе паромов и погоде
Штормовое предупреждение объявлено 13 декабря на Керченской переправе
10:00 13.12.2022 (обновлено: 10:03 13.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение действует на Керченской паромной переправе. На данный момент паромы курсируют через пролив, но во второй половине дня ожидается усиление ветра до 17 м/с, порывы - до 22, сообщили в пресс-службе Минтранса России.
"По проливу действует штормовое предупреждение. По прогнозу Росгидромета, во вторник ожидается ветер 6-11 м/с, во второй половине дня 12-17 м/с, порывы до 22 м/с. Небольшой дождь, с утра местами туман, затем дымка. Волна 70-120 см", - говорится в сообщении.
По состоянию на утро вторника паромы курсируют через Керченский пролив
. С начала работы они сделали в общей сложности 1018 рейсов. Всего перевезено 43 695 пассажиров, 30 тысяч автотранспортных средств и 3449 железнодорожных вагонов.
Для ожидающих переправы в Крым организована перехватывающая парковка в поселке Ильич Краснодарского края. Водителям большегрузов, которые везут на полуостров продукты питания и товары первой необходимости, выдают пропуска для дальнейшей погрузки на паромы. На парковке также работают волонтеры, с 10:00 до 22:00 открыта столовая, есть пункт обогрева.
Сухопутный маршрут в Крым
Грузовой транспорт может проехать в республику из Ростовской области и в обратном направлении по альтернативному маршруту
. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Протяженность маршрута 387 км.
Сухопутный коридор работает в штатном режиме, однако в связи с резко возросшей нагрузкой на контрольно-пропускных пунктах есть очереди.
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