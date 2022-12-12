Рейтинг@Mail.ru
Мокрый снег и резкий "минус": на Крым надвигается буря - РИА Новости Крым, 12.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221212/mokryy-sneg-i-rezkiy-minus-na-krym-nadvigaetsya-burya-1125818527.html
Мокрый снег и резкий "минус": на Крым надвигается буря
Мокрый снег и резкий "минус": на Крым надвигается буря - РИА Новости Крым, 12.12.2022
Мокрый снег и резкий "минус": на Крым надвигается буря
Ливни с мокрым снегом, сильный ветер и резкое похолодание ожидаются в Крыму в ближайшие дни, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 12.12.2022
2022-12-12T13:41
2022-12-12T13:45
крымская погода
крым
новости крыма
новости
гу мчс рф по республике крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/01/1122543092_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2906ffa4c93e84725420ebafd6aa94d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Ливни с мокрым снегом, сильный ветер и резкое похолодание ожидаются в Крыму в ближайшие дни, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.В связи с этим спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Возможны подтопления территорий. Также существует риск происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.В МЧС призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности, исключить выход в горно-лесную местность и море, не находиться в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших."Рекомендуем населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и возле пересохших русел принять меры по сохранности своего имущества. Также при нахождении на улице надо обращать внимание на целостность воздушных ЛЭП, контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев", - добавили в ведомстве.Ранее в Крыму объявили затяжное штормовое предупреждение из-за обильных осадков и усиления ветра.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовое предупреждение на Керченской переправе: как работают паромыЖдать ли снега в Крыму в декабреКрым накроет шторм
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/01/1122543092_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_9eef0713e9bc72ca6fea1fde9daf834f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская погода, крым, новости крыма, новости, гу мчс рф по республике крым, общество
Мокрый снег и резкий "минус": на Крым надвигается буря

Морозы и мокрый снег: в Крыму объявлено штормовое предупреждение

13:41 12.12.2022 (обновлено: 13:45 12.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСнег в Симферополе
Снег в Симферополе - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Ливни с мокрым снегом, сильный ветер и резкое похолодание ожидаются в Крыму в ближайшие дни, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.

"В связи с выходом южного циклона 13 декабря в Крыму ожидаются дожди, в южных, центральных, восточных районах и в горах очень сильные, ночью 14 декабря переходящие в мокрый снег. Усиление ветра до 10-15 м/с, местами 20-25 м/с. 14 декабря температура воздуха резко понизится: ночью до 0…-5 градусов, днем до 0…+5", — говорится в сообщении.

В связи с этим спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Возможны подтопления территорий. Также существует риск происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.
В МЧС призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности, исключить выход в горно-лесную местность и море, не находиться в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших.
"Рекомендуем населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и возле пересохших русел принять меры по сохранности своего имущества. Также при нахождении на улице надо обращать внимание на целостность воздушных ЛЭП, контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев", - добавили в ведомстве.
Ранее в Крыму объявили затяжное штормовое предупреждение из-за обильных осадков и усиления ветра.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Штормовое предупреждение на Керченской переправе: как работают паромы
Ждать ли снега в Крыму в декабре
Крым накроет шторм
 
Крымская погодаКрымНовости КрымаНовостиГУ МЧС РФ по Республике КрымОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:07В Севастополе громко – губернатор объяснил причину
13:57Случайно выстрелил из автомата: в Севастополе военный ранил сослуживца
13:41Мокрый снег и резкий "минус": на Крым надвигается буря
13:38Как вернуть до 30% потраченных денег при помощи кредитки – эксперты
13:27Карантин в Крыму: число закрытых из-за ОРВИ классов и групп выросло вдвое
13:01Клиенты РНКБ в 2022 году оформили более 100 тысяч виртуальных карт
12:54Попытается ли Киев снова атаковать Крым – эксперт
12:14Часть Крыма в понедельник без воды - карта отключений
11:58В России выделили дополнительные деньги на детские выплаты от 3 до 7 лет
11:19Зеленский сообщил Байдену об уничтожении 50% инфраструктуры Украины
11:08В Севастополе упал лифт с женщиной и ребенком
10:12COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 12 декабря
09:53Штормовое предупреждение на Керченской переправе: как работают паромы
09:14Часть Симферополя обесточена: причина и сроки подключения
08:47Николай Амосов: хирургия — страдание и счастье
08:04"Брат" для всех: русский герой Сергей Бодров
07:43Льготы в детском саду – кому положены и как воспользоваться
07:23Как быть в курсе новостей и не сойти с ума – психиатр дал 6 советов
07:01День Конституции России. Справка
03:34Олигархи против Зеленского: возможен ли на Украине дворцовый переворот
Лента новостейМолния