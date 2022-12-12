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Мокрый снег и резкий "минус": на Крым надвигается буря

Мокрый снег и резкий "минус": на Крым надвигается буря - РИА Новости Крым, 12.12.2022

Мокрый снег и резкий "минус": на Крым надвигается буря

Ливни с мокрым снегом, сильный ветер и резкое похолодание ожидаются в Крыму в ближайшие дни, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 12.12.2022

2022-12-12T13:41

2022-12-12T13:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Ливни с мокрым снегом, сильный ветер и резкое похолодание ожидаются в Крыму в ближайшие дни, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.В связи с этим спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Возможны подтопления территорий. Также существует риск происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.В МЧС призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности, исключить выход в горно-лесную местность и море, не находиться в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших."Рекомендуем населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и возле пересохших русел принять меры по сохранности своего имущества. Также при нахождении на улице надо обращать внимание на целостность воздушных ЛЭП, контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев", - добавили в ведомстве.Ранее в Крыму объявили затяжное штормовое предупреждение из-за обильных осадков и усиления ветра.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовое предупреждение на Керченской переправе: как работают паромыЖдать ли снега в Крыму в декабреКрым накроет шторм

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