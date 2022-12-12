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Штормовое предупреждение на Керченской переправе: как работают паромы
Штормовое предупреждение на Керченской переправе: как работают паромы - РИА Новости Крым, 12.12.2022
Штормовое предупреждение на Керченской переправе: как работают паромы
Более тысячи рейсов выполнили паромы после запуска Керченской переправы, перевезено свыше 43 тысячи человек и почти 30 тысяч автотранспортных средств. Об этом... РИА Новости Крым, 12.12.2022
2022-12-12T09:53
2022-12-12T09:53
2022-12-12T10:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости Крым. Более тысячи рейсов выполнили паромы после запуска Керченской переправы, перевезено свыше 43 тысячи человек и почти 30 тысяч автотранспортных средств. Об этом сообщили в Минтрансе России.Погода на Керченской переправеВ понедельник в районе пролива действует штормовое предупреждение. По прогнозу Росгидромета, ожидается южный, юго-восточный ветер 12-15 м/с, во второй половине дня 6-11 м/с, порывы до 14 м/с."Временами дождь, местами дымка. Высота волн 70-120 см. Температура воздуха днем +13…15 градусов, воды в море +8…9", — проинформировали в Минтрансе.Альтернативный маршрут в КрымГрузовой транспорт может проехать в республику из Ростовской области и в обратном направлении по сухопутному маршруту. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Протяженность маршрута 387 км.Остановки на этом маршруте разрешены только на стационарных площадках отдыха и автомобильных заправочных станциях.Как ранее сообщал вице-премьер Марат Хуснуллин, сухопутный коридор работает в штатном режиме, однако в связи с резко возросшей нагрузкой на контрольно-пропускных пунктах есть очереди.Читайте также на РИА Новости Крым:И грянет шторм: в Крыму обещают "погодный апокалипсис"Крымский мост закроют для автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тоннКак ремонтируют транспортные коридоры в Крым
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Штормовое предупреждение на Керченской переправе: как работают паромы
Штормовое предупреждение объявлено 12 декабря на Керченской переправе
09:53 12.12.2022 (обновлено: 10:06 12.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости Крым. Более тысячи рейсов выполнили паромы после запуска Керченской переправы, перевезено свыше 43 тысячи человек и почти 30 тысяч автотранспортных средств. Об этом сообщили в Минтрансе России.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 43 107 пассажиров, 29 520 единиц автотранспорта и 3410 железнодорожных вагонов. Работающими на линии паромами совокупно выполнено 1002 рейса", — говорится в сообщении.
Погода на Керченской переправе
В понедельник в районе пролива действует штормовое предупреждение. По прогнозу Росгидромета, ожидается южный, юго-восточный ветер 12-15 м/с, во второй половине дня 6-11 м/с, порывы до 14 м/с.
"Временами дождь, местами дымка. Высота волн 70-120 см. Температура воздуха днем +13…15 градусов, воды в море +8…9", — проинформировали в Минтрансе.
Альтернативный маршрут в Крым
Грузовой транспорт может проехать в республику из Ростовской области и в обратном направлении по сухопутному маршруту. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Протяженность маршрута 387 км.
Остановки на этом маршруте разрешены только на стационарных площадках отдыха и автомобильных заправочных станциях.
Как ранее сообщал вице-премьер Марат Хуснуллин, сухопутный коридор работает в штатном режиме, однако в связи с резко возросшей нагрузкой на контрольно-пропускных пунктах есть очереди.
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