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Под Мелитополем взорван мост: изменится ли сухопутный маршрут в Крым - РИА Новости Крым, 13.12.2022
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Под Мелитополем взорван мост: изменится ли сухопутный маршрут в Крым
Под Мелитополем взорван мост: изменится ли сухопутный маршрут в Крым - РИА Новости Крым, 13.12.2022
Под Мелитополем взорван мост: изменится ли сухопутный маршрут в Крым
Поврежденный мост под Мелитополем не задействован в движении по сухопутному коридору в Крым, транспорт продолжает курсировать в обычном режиме. Об этом со... РИА Новости Крым, 13.12.2022
2022-12-13T09:07
2022-12-13T09:10
мелитополь
запорожская область
происшествия
крым
транспорт
керченская паромная переправа
сухопутный маршрут в крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Поврежденный мост под Мелитополем не задействован в движении по сухопутному коридору в Крым, транспорт продолжает курсировать в обычном режиме. Об этом со ссылкой на главу Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов республики Анатолия Цуркина сообщает РИА Новости.Мост в районе села Константиновка был поврежден в результате взрыва в понедельник вечером. Предварительно у опоры заложили взрывчатку. Как сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, власти региона расценивают произошедшее как теракт, осуществленный украинскими диверсантами. После попытки подрыва конструкции моста выстояли, однако серьезно просело дорожное полотно, поэтому движение по нему приостановлено.Согласно введенным в октябре правилам, движение грузового транспорта по Крымскому мосту временно приостановлено. На полуостров и в обратном направлении водителям большегрузов можно попасть через Керченскую паромную переправу или по альтернативному наземному маршруту. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Протяженность маршрута 387 км.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост закроют для автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тоннОграничение проезда по Крымскому мосту: какие машины не пропускаютМинтранс рассказал об альтернативной схеме проезда в Крым
https://crimea.ria.ru/20221121/sukhoputnyy-koridor-cherez-novye-regiony-situatsiya-segodnya-1125478074.html
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мелитополь, запорожская область, происшествия, крым, транспорт, керченская паромная переправа, сухопутный маршрут в крым
Под Мелитополем взорван мост: изменится ли сухопутный маршрут в Крым

Ассоциация перевозчиков: подрыв моста в Мелитополе не отразится на сообщении с Крымом

09:07 13.12.2022 (обновлено: 09:10 13.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМашина на трассе. Архивное фото
Машина на трассе. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Поврежденный мост под Мелитополем не задействован в движении по сухопутному коридору в Крым, транспорт продолжает курсировать в обычном режиме. Об этом со ссылкой на главу Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов республики Анатолия Цуркина сообщает РИА Новости.
Мост в районе села Константиновка был поврежден в результате взрыва в понедельник вечером. Предварительно у опоры заложили взрывчатку. Как сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, власти региона расценивают произошедшее как теракт, осуществленный украинскими диверсантами. После попытки подрыва конструкции моста выстояли, однако серьезно просело дорожное полотно, поэтому движение по нему приостановлено.
"Данный мост локальный. Он находится на одном из въездов Мелитополя и не задействован в движении по сухопутному коридору из Ростовской области в Крым. Появившиеся в пабликах публикации о нарушении сухопутного коридора в Крым не соответствуют действительности", - заявил Цуркин.
Согласно введенным в октябре правилам, движение грузового транспорта по Крымскому мосту временно приостановлено. На полуостров и в обратном направлении водителям большегрузов можно попасть через Керченскую паромную переправу или по альтернативному наземному маршруту. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Протяженность маршрута 387 км.
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МелитопольЗапорожская областьПроисшествияКрымТранспортКерченская паромная переправаСухопутный маршрут в Крым
 
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