https://crimea.ria.ru/20221011/mintrans-rasskazal-ob-alternativnoy-skheme-proezda-v-krym-1124821592.html
Минтранс рассказал об альтернативной схеме проезда в Крым
Минтранс рассказал об альтернативной схеме проезда в Крым - РИА Новости Крым, 11.10.2022
Минтранс рассказал об альтернативной схеме проезда в Крым
Министерство транспорта разработало мультимодальную схему проезда в Крым и обратно с использованием пригородного железнодорожного сообщения. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 11.10.2022
2022-10-11T14:35
2022-10-11T14:35
2022-10-11T14:35
крым
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Министерство транспорта разработало мультимодальную схему проезда в Крым и обратно с использованием пригородного железнодорожного сообщения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Российской Федерации."Для обеспечения регулярного автомобильного пассажирского сообщения разработана мультимодальная схема с использованием пригородного железнодорожного сообщения через транспортно-пересадочные узлы Анапы и Керчь-Южная. Прорабатывается вопрос увеличения количества пригородных поездов до трех пар в день с возможным увеличением в случае необходимости", — сообщили в ведомстве."Мультимодальная схема работает и в обратном направлении. В маршрутную сеть регулярных автобусных перевозок будут внесены соответствующие изменения на период до отдельного распоряжения", — добавили в Минтрансе.Кроме того, для грузового автомобильного движения уже разрабатываются новые альтернативные сухопутные маршруты. Также, по информации министерства, "Крымская железная дорога" совместно с РЖД готовы оперативно обеспечить переключение грузов с автомобильного на железнодорожный транспорт для перемещения через Керченский пролив.Кроме того, там отметили что все заторы ситуации для легковых автомобилей как со стороны Республики Крым, так и со стороны Тамани ликвидированы.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, покинуть полуостров можно по альтернативному сухопутному маршруту через территорию новых субъектов Российской Федерации. Для этого формируются специальные колонны, которые сопровождаются ГИБДД.Паромная переправа в Керченском проливе начала работать в субботу после ЧП на Крымском мосту.Паромные перевозки через Керченский пролив осуществляются в круглосуточном режиме. Морская переправа работает бесплатно.
https://crimea.ria.ru/20221011/kak-vyekhat-iz-kryma-cherez-novye-rossiyskie-regiony-1124816366.html
https://crimea.ria.ru/20221011/chislo-paromov-v-kerchi-uvelichili-1124815106.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, транспорт
Минтранс рассказал об альтернативной схеме проезда в Крым
Минтранс придумал мультимодальную схему проезда в Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Министерство транспорта разработало мультимодальную схему проезда в Крым и обратно с использованием пригородного железнодорожного сообщения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Российской Федерации.
"Для обеспечения регулярного автомобильного пассажирского сообщения разработана мультимодальная схема с использованием пригородного железнодорожного сообщения через транспортно-пересадочные узлы Анапы и Керчь-Южная. Прорабатывается вопрос увеличения количества пригородных поездов до трех пар в день с возможным увеличением в случае необходимости", — сообщили в ведомстве.
Мультимодальная система работает по принципу использования нескольких видов транспорта на протяжении заданного маршрута. Автобусы, которые идут в направлении Крыма, доезжают до железнодорожного вокзала Анапы, пассажиры пересаживаются на электричку до Керчи и далее на автобусах доезжают до необходимых городов полуострова.
"Мультимодальная схема работает и в обратном направлении. В маршрутную сеть регулярных автобусных перевозок будут внесены соответствующие изменения на период до отдельного распоряжения", — добавили в Минтрансе.
Кроме того, для грузового автомобильного движения уже разрабатываются новые альтернативные сухопутные маршруты. Также, по информации министерства, "Крымская железная дорога" совместно с РЖД готовы оперативно обеспечить переключение грузов с автомобильного на железнодорожный транспорт для перемещения через Керченский пролив.
"Доступны перевозки тарно-штучных грузов и грузов, перевозимых в крытых вагонах и контейнерах. Организовать погрузку можно на грузовых дворах Анапа и Тимашевская; такая же схема будет доступна при перевозках в обратном направлении", — сообщили в ведомстве.
Кроме того, там отметили что все заторы ситуации для легковых автомобилей как со стороны Республики Крым, так и со стороны Тамани ликвидированы.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, покинуть полуостров можно по альтернативному сухопутному маршруту
через территорию новых субъектов Российской Федерации. Для этого формируются специальные колонны, которые сопровождаются ГИБДД.
Паромная переправа в Керченском проливе начала работать в субботу после ЧП на Крымском мосту
.
Паромные перевозки через Керченский пролив осуществляются в круглосуточном режиме. Морская переправа работает бесплатно.