https://crimea.ria.ru/20221011/mintrans-rasskazal-ob-alternativnoy-skheme-proezda-v-krym-1124821592.html

Минтранс рассказал об альтернативной схеме проезда в Крым

Минтранс рассказал об альтернативной схеме проезда в Крым - РИА Новости Крым, 11.10.2022

Минтранс рассказал об альтернативной схеме проезда в Крым

Министерство транспорта разработало мультимодальную схему проезда в Крым и обратно с использованием пригородного железнодорожного сообщения. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 11.10.2022

2022-10-11T14:35

2022-10-11T14:35

2022-10-11T14:35

крым

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Министерство транспорта разработало мультимодальную схему проезда в Крым и обратно с использованием пригородного железнодорожного сообщения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Российской Федерации."Для обеспечения регулярного автомобильного пассажирского сообщения разработана мультимодальная схема с использованием пригородного железнодорожного сообщения через транспортно-пересадочные узлы Анапы и Керчь-Южная. Прорабатывается вопрос увеличения количества пригородных поездов до трех пар в день с возможным увеличением в случае необходимости", — сообщили в ведомстве."Мультимодальная схема работает и в обратном направлении. В маршрутную сеть регулярных автобусных перевозок будут внесены соответствующие изменения на период до отдельного распоряжения", — добавили в Минтрансе.Кроме того, для грузового автомобильного движения уже разрабатываются новые альтернативные сухопутные маршруты. Также, по информации министерства, "Крымская железная дорога" совместно с РЖД готовы оперативно обеспечить переключение грузов с автомобильного на железнодорожный транспорт для перемещения через Керченский пролив.Кроме того, там отметили что все заторы ситуации для легковых автомобилей как со стороны Республики Крым, так и со стороны Тамани ликвидированы.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, покинуть полуостров можно по альтернативному сухопутному маршруту через территорию новых субъектов Российской Федерации. Для этого формируются специальные колонны, которые сопровождаются ГИБДД.Паромная переправа в Керченском проливе начала работать в субботу после ЧП на Крымском мосту.Паромные перевозки через Керченский пролив осуществляются в круглосуточном режиме. Морская переправа работает бесплатно.

https://crimea.ria.ru/20221011/kak-vyekhat-iz-kryma-cherez-novye-rossiyskie-regiony-1124816366.html

https://crimea.ria.ru/20221011/chislo-paromov-v-kerchi-uvelichili-1124815106.html

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, транспорт