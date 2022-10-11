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Как выехать из Крыма через новые российские регионы - РИА Новости Крым, 11.10.2022
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Как выехать из Крыма через новые российские регионы
Как выехать из Крыма через новые российские регионы - РИА Новости Крым, 11.10.2022
Как выехать из Крыма через новые российские регионы
Выехать из Крыма в Ростовскую область можно по альтернативному сухопутному маршруту через территорию новых субъектов Российской Федерации. Для этого формируются РИА Новости Крым, 11.10.2022
2022-10-11T10:29
2022-10-11T10:29
транспорт
крым
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Выехать из Крыма в Ростовскую область можно по альтернативному сухопутному маршруту через территорию новых субъектов Российской Федерации. Для этого формируются специальные колонны, которые сопровождаются ГИБДД. Об этом РИА Новости Крым сообщил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.Врио министра проинформировал, что об альтернативном маршруте из Крыма водителей постоянно уведомляют, работают волонтеры, которые формируют списки. Мероприятие проводится централизовано и организованно."У нас есть порядка семи отстойников на территории Республики Крым, где формируют автопоезда на паромную переправу. Там же водителей информируют о возможности проезда альтернативным сухопутным маршрутом через новые регионы Российской Федерации", — уточнил Лукашенко.По его словам, желающие проехать по альтернативному маршруту есть каждый день."Порядка 70 единиц транспорта за вчерашние сутки воспользовались такой возможностью", — рассказал он.Ранее сообщалось, что на керченской переправе число паромов на материк увеличили до четырех.Паромная переправа в Керченском проливе начала работать в субботу после ЧП на Крымском мосту. По словам главы региона Сергея Аксенова, сейчас очереди на паром в Керчи ожидают около 500 фур, еще порядка 300 большегрузов рассредоточены на стоянках по Крыму. Паромные перевозки через Керченский пролив осуществляются в круглосуточном режиме. Морская переправа работает бесплатно.
https://crimea.ria.ru/20221009/zapuscheno-dvizhenie-po-dvum-polosam-krymskogo-mosta-1124794528.html
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96
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транспорт, крым, новые регионы россии
Как выехать из Крыма через новые российские регионы

Власти рассказали об альтернативном маршруте из Крыма в Ростовскую область

10:29 11.10.2022
 
© РИА Новости . Владимир Корнев / Перейти в фотобанкГрузовики
Грузовики - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости . Владимир Корнев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Выехать из Крыма в Ростовскую область можно по альтернативному сухопутному маршруту через территорию новых субъектов Российской Федерации. Для этого формируются специальные колонны, которые сопровождаются ГИБДД. Об этом РИА Новости Крым сообщил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.
"Все желающие водители могут осуществить проезд по альтернативному маршруту. Для этого специально формируются колонны, которые едут в сопровождении автомобилей ГИБДД через новые субъекты РФ. Таким образом водители могут выехать из Крыма в Ростовскую область", — рассказал Лукашенко.
Врио министра проинформировал, что об альтернативном маршруте из Крыма водителей постоянно уведомляют, работают волонтеры, которые формируют списки. Мероприятие проводится централизовано и организованно.
"У нас есть порядка семи отстойников на территории Республики Крым, где формируют автопоезда на паромную переправу. Там же водителей информируют о возможности проезда альтернативным сухопутным маршрутом через новые регионы Российской Федерации", — уточнил Лукашенко.
По его словам, желающие проехать по альтернативному маршруту есть каждый день.
"Порядка 70 единиц транспорта за вчерашние сутки воспользовались такой возможностью", — рассказал он.
Ранее сообщалось, что на керченской переправе число паромов на материк увеличили до четырех.
Паромная переправа в Керченском проливе начала работать в субботу после ЧП на Крымском мосту. По словам главы региона Сергея Аксенова, сейчас очереди на паром в Керчи ожидают около 500 фур, еще порядка 300 большегрузов рассредоточены на стоянках по Крыму. Паромные перевозки через Керченский пролив осуществляются в круглосуточном режиме. Морская переправа работает бесплатно.
По Крымскому мосту возобновлено движение - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 17:01
Запущено движение по двум автомобильным полосам Крымского моста
 
ТранспортКрымНовые регионы России
 
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