https://crimea.ria.ru/20221011/kak-vyekhat-iz-kryma-cherez-novye-rossiyskie-regiony-1124816366.html

Как выехать из Крыма через новые российские регионы

Как выехать из Крыма через новые российские регионы - РИА Новости Крым, 11.10.2022

Как выехать из Крыма через новые российские регионы

Выехать из Крыма в Ростовскую область можно по альтернативному сухопутному маршруту через территорию новых субъектов Российской Федерации. Для этого формируются РИА Новости Крым, 11.10.2022

2022-10-11T10:29

2022-10-11T10:29

2022-10-11T10:29

транспорт

крым

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Выехать из Крыма в Ростовскую область можно по альтернативному сухопутному маршруту через территорию новых субъектов Российской Федерации. Для этого формируются специальные колонны, которые сопровождаются ГИБДД. Об этом РИА Новости Крым сообщил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.Врио министра проинформировал, что об альтернативном маршруте из Крыма водителей постоянно уведомляют, работают волонтеры, которые формируют списки. Мероприятие проводится централизовано и организованно."У нас есть порядка семи отстойников на территории Республики Крым, где формируют автопоезда на паромную переправу. Там же водителей информируют о возможности проезда альтернативным сухопутным маршрутом через новые регионы Российской Федерации", — уточнил Лукашенко.По его словам, желающие проехать по альтернативному маршруту есть каждый день."Порядка 70 единиц транспорта за вчерашние сутки воспользовались такой возможностью", — рассказал он.Ранее сообщалось, что на керченской переправе число паромов на материк увеличили до четырех.Паромная переправа в Керченском проливе начала работать в субботу после ЧП на Крымском мосту. По словам главы региона Сергея Аксенова, сейчас очереди на паром в Керчи ожидают около 500 фур, еще порядка 300 большегрузов рассредоточены на стоянках по Крыму. Паромные перевозки через Керченский пролив осуществляются в круглосуточном режиме. Морская переправа работает бесплатно.

https://crimea.ria.ru/20221009/zapuscheno-dvizhenie-po-dvum-polosam-krymskogo-mosta-1124794528.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транспорт, крым, новые регионы россии