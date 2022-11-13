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Нужны ли Крыму системы опреснения воды по примеру Севастополя — эксперт - РИА Новости Крым, 13.11.2022
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https://crimea.ria.ru/20221113/nuzhny-li-krymu-sistemy-opresneniya-vody-po-primeru-sevastopolya--ekspert-1125341488.html
Нужны ли Крыму системы опреснения воды по примеру Севастополя — эксперт
Нужны ли Крыму системы опреснения воды по примеру Севастополя — эксперт - РИА Новости Крым, 13.11.2022
Нужны ли Крыму системы опреснения воды по примеру Севастополя — эксперт
Крыму необходимо задуматься о строительстве опреснительных станций по примеру Севастополя, если в республике намерены использовать подземные источники воды как... РИА Новости Крым, 13.11.2022
2022-11-13T08:01
2022-11-13T08:01
радио "спутник в крыму"
вода в крыму
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Крыму необходимо задуматься о строительстве опреснительных станций по примеру Севастополя, если в республике намерены использовать подземные источники воды как стратегический ресурс в рамках подготовки к засушливому периоду. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев анонсировал начало строительства на Северной стороне города станции опреснения воды в рамках реконструкции главного питающего этот район водопроводного узла. Отмечалось, что вода на него подается из Вилинского и Орловского подземных водозаборов.По словам Копачевского, опреснительная станция в данном случае не имеет отношения к опреснению морской воды, как думают многие неспециалисты. Речь о доведения до гигиенической нормы подземных вод, которые будут подаваться впоследствии по водопроводу в дома людей.Норма минерализации воды – 7 мг на литр, а для такого источника, как подземные воды, этот показатель может достигать 10 и даже выше, то есть требуется снижение. Достигается оно в рамках водоподготовки такими технологическими методами, как "опреснение", "умягчение" и "деминерализация", сказал эксперт.Жесткая вода, о которой свидетельствуют, в частности, осадки и налеты на чайниках, кастрюлях и элементах стиральных машин, – проблема не одного только Севастополя, а всего полуострова, подчеркнул он. И если в рамках подготовки к засушливым сезонам в Крыму будет принято решение использовать подземные источники, как это делается в международной практике, то задуматься об этом нужно сейчас.Эксперт отметил, что для этого потребуется длительная и сложная работа, мешать которой будет конфликт нужд водоснабжения населения и потребностей землепользователей. Это связано с большим количеством на сегодняшний день сельскохозяйственных земель в Крыму, антропогенная деятельность на которых потенциально может оказывать влияние на уровень подземных вод и их качество.На данный момент подземные водозаборы Просторненский, Нежинский и Новгригорьевский, построенные в Крыму для водоснабжения восточной части полуострова, законсервированы в связи с подачей днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.Ранее эксперты предсказали начало "засушливого периода" для водохранилищ в Крыму.
https://crimea.ria.ru/20221112/v-krymu-potreblenie-vody-uvelichilos-vdvoe--chto-s-zapasami-1125336312.html
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вода в крыму, крым
Нужны ли Крыму системы опреснения воды по примеру Севастополя — эксперт

Копачевский: Крыму нужно строить опреснительные системы воды по примеру Севастополя

08:01 13.11.2022
 
© Дмитрий МакеевСброс воды из симферопольского водохранилища в Салгир. Дамба.
Сброс воды из симферопольского водохранилища в Салгир. Дамба.
© Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Крыму необходимо задуматься о строительстве опреснительных станций по примеру Севастополя, если в республике намерены использовать подземные источники воды как стратегический ресурс в рамках подготовки к засушливому периоду. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев анонсировал начало строительства на Северной стороне города станции опреснения воды в рамках реконструкции главного питающего этот район водопроводного узла. Отмечалось, что вода на него подается из Вилинского и Орловского подземных водозаборов.
По словам Копачевского, опреснительная станция в данном случае не имеет отношения к опреснению морской воды, как думают многие неспециалисты. Речь о доведения до гигиенической нормы подземных вод, которые будут подаваться впоследствии по водопроводу в дома людей.
Норма минерализации воды – 7 мг на литр, а для такого источника, как подземные воды, этот показатель может достигать 10 и даже выше, то есть требуется снижение. Достигается оно в рамках водоподготовки такими технологическими методами, как "опреснение", "умягчение" и "деминерализация", сказал эксперт.
"Если жесткость будет выше 15 мг на литр, то считается, что и на здоровье она начнет оказывать влияние. А когда речь идет не только об удалении солей кальция и магния, свидетельствующих о повышенной жесткости воды, но и об уменьшении содержания хлоридов и других анионов, которые тоже нужно удалять, то это будет называться уже не просто умягчением, а либо деминерализацией, либо более широкий термин используется – опреснение", – объяснил эксперт.
Жесткая вода, о которой свидетельствуют, в частности, осадки и налеты на чайниках, кастрюлях и элементах стиральных машин, – проблема не одного только Севастополя, а всего полуострова, подчеркнул он. И если в рамках подготовки к засушливым сезонам в Крыму будет принято решение использовать подземные источники, как это делается в международной практике, то задуматься об этом нужно сейчас.
"Проблема характерная, и ее необходимо решать не только в Севастополе, если мы будем использовать подземные источники в дальнейшем. Нужно проводить серьезный мониторинг. Чтобы, когда мы будем предусматривать водоподготовительные сооружения, знать: использовать их при каждой скважине или мы сделаем большие пункты сбора подземных вод в конкретных местах, где будем чистить воду и далее за счет трубопроводов раздавать пользователям, чтобы она была соответствующего качества. Это вопрос стратегический", – сказал Копачевский.
Эксперт отметил, что для этого потребуется длительная и сложная работа, мешать которой будет конфликт нужд водоснабжения населения и потребностей землепользователей. Это связано с большим количеством на сегодняшний день сельскохозяйственных земель в Крыму, антропогенная деятельность на которых потенциально может оказывать влияние на уровень подземных вод и их качество.
"Это не быстрый вопрос, и он требует серьезных инвестиций. Частник, отдельная компания вряд ли сможет его решить", – заключил эксперт.
На данный момент подземные водозаборы Просторненский, Нежинский и Новгригорьевский, построенные в Крыму для водоснабжения восточной части полуострова, законсервированы в связи с подачей днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.
Ранее эксперты предсказали начало "засушливого периода" для водохранилищ в Крыму.
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