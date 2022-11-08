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В Севастополе появится новый водопроводный узел и опреснительная станция

В Севастополе появится новый водопроводный узел и опреснительная станция - РИА Новости Крым, 08.11.2022

В Севастополе появится новый водопроводный узел и опреснительная станция

На Северной стороне Севастополя построят станцию опреснения воды в рамках реконструкции водопроводного узла на Северной стороне – проектно-изыскательские работы РИА Новости Крым, 08.11.2022

2022-11-08T19:08

2022-11-08T19:08

2022-11-08T19:08

вода в крыму

севастополь

общество

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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. На Северной стороне Севастополя построят станцию опреснения воды в рамках реконструкции водопроводного узла на Северной стороне – проектно-изыскательские работы уже начаты. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его словам, проектно-изыскательские работы должны быть закончены подрядчиками до 9 января.Кроме того, по словам Развожаева, помимо основных работ, проектом "должно быть предусмотрено" строительство станции реагентного умягчения и опреснения воды "с применением современных технологий водоочистки с использованием оборудования отечественного производства".Губернатор уточнил, что работы будут вестись в рамках проекта "Чистая вода" нацпроекта "Экология", уточнил Развожаев.Ранее сообщалось, что в Крыму законсервировали три артезианских водозабора, построенные в рамках федеральной целевой программы.

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, севастополь, общество