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В Севастополе появится новый водопроводный узел и опреснительная станция
В Севастополе появится новый водопроводный узел и опреснительная станция - РИА Новости Крым, 08.11.2022
В Севастополе появится новый водопроводный узел и опреснительная станция
На Северной стороне Севастополя построят станцию опреснения воды в рамках реконструкции водопроводного узла на Северной стороне – проектно-изыскательские работы РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T19:08
2022-11-08T19:08
2022-11-08T19:08
вода в крыму
севастополь
общество
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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. На Северной стороне Севастополя построят станцию опреснения воды в рамках реконструкции водопроводного узла на Северной стороне – проектно-изыскательские работы уже начаты. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его словам, проектно-изыскательские работы должны быть закончены подрядчиками до 9 января.Кроме того, по словам Развожаева, помимо основных работ, проектом "должно быть предусмотрено" строительство станции реагентного умягчения и опреснения воды "с применением современных технологий водоочистки с использованием оборудования отечественного производства".Губернатор уточнил, что работы будут вестись в рамках проекта "Чистая вода" нацпроекта "Экология", уточнил Развожаев.Ранее сообщалось, что в Крыму законсервировали три артезианских водозабора, построенные в рамках федеральной целевой программы.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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вода в крыму, севастополь, общество
В Севастополе появится новый водопроводный узел и опреснительная станция
На Северной стороне Севастополя обновят водопровод и построят станцию опреснения воды
СЕВАСТОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым.
На Северной стороне Севастополя построят станцию опреснения воды в рамках реконструкции водопроводного узла на Северной стороне – проектно-изыскательские работы уже начаты. Об этом сообщил
губернатор Михаил Развожаев.
"Специалисты приступили к разработке проектной документации по реконструкции основного водопроводного узла на Северной стороне, который обеспечивает водой почти всех жителей этого района", – написал Развожаев в своем Telegram-канале, отметив, что на данный узел вода подается из Вилинского и Орловского подземных водозаборов.
По его словам, проектно-изыскательские работы должны быть закончены подрядчиками до 9 января.
Кроме того, по словам Развожаева, помимо основных работ, проектом "должно быть предусмотрено" строительство станции реагентного умягчения и опреснения воды "с применением современных технологий водоочистки с использованием оборудования отечественного производства".
Губернатор уточнил, что работы будут вестись в рамках проекта "Чистая вода" нацпроекта "Экология", уточнил Развожаев.
Ранее сообщалось
, что в Крыму законсервировали три артезианских водозабора, построенные в рамках федеральной целевой программы.