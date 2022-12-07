https://crimea.ria.ru/20221207/v-selakh-kirovskogo-rayona-kryma-postroyat-seti-vodosnabzheniya--vlasti-1125743596.html

В селах Кировского района Крыма построят сети водоснабжения – власти

В селах Кировского района Крыма построят сети водоснабжения – власти - РИА Новости Крым, 07.12.2022

В селах Кировского района Крыма построят сети водоснабжения – власти

В двух населенных пунктах Кировского района Крыма построят сети водоснабжения. Об этом в ходе совещания по проблемным вопросам заявил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 07.12.2022

2022-12-07T20:05

2022-12-07T20:05

2022-12-07T20:05

вода в крыму

сергей аксенов

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. В двух населенных пунктах Кировского района Крыма построят сети водоснабжения. Об этом в ходе совещания по проблемным вопросам заявил глава республики Сергей Аксенов.Ранее населенные пункты подавалась родниковая вода, однако этих водных ресурсов было недостаточно для полного обеспечения потребностей населения.Также глава республики заявил, что Старокрымское водохранилище передадут на баланс Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации РК до 1 февраля. Госкомводхозу поручено заняться организацией водоснабжения города Старый Крым.В августе вице-премьер Марат Хуснуллин высоко оценил эффективность реализации госпрограммы по развитию Крыма по итогам полугодия. Кроме того, в регионе реализуется ряд программ по обеспечению населения качественной водой: "Госпрограмма развития водохозяйственного комплекса Республики Крым на 2015-2017 годы" с общей суммой финансирования более 3,33 млрд рублей, "Региональная программа Республики Крым по повышению качества водоснабжения на 2019 - 2024 годы", общая сумма финансирования – чуть менее 3,9 млрд рублей, а также "Комплексный план решения проблемы дефицита воды в Крыму до 2024 года " – еще более 48 млрд рублей.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, сергей аксенов, крым, новости крыма