В селах Кировского района Крыма построят сети водоснабжения – власти
Аксенов сообщил о строительстве сетей водоснабжения в селах Кировского района
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКапитальный ремоно дорожного полотна на улице Караимская в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. В двух населенных пунктах Кировского района Крыма построят сети водоснабжения. Об этом в ходе совещания по проблемным вопросам заявил глава республики Сергей Аксенов.
"В 2023 году будет выделено 67 миллионов рублей на строительство сетей водоснабжения в населенных пунктах Журавского и Льговского сельских поселений", – сказал Аксенов.
Ранее населенные пункты подавалась родниковая вода, однако этих водных ресурсов было недостаточно для полного обеспечения потребностей населения.
Также глава республики заявил, что Старокрымское водохранилище передадут на баланс Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации РК до 1 февраля. Госкомводхозу поручено заняться организацией водоснабжения города Старый Крым.
В августе вице-премьер Марат Хуснуллин высоко оценил эффективность реализации госпрограммы по развитию Крыма по итогам полугодия. Кроме того, в регионе реализуется ряд программ по обеспечению населения качественной водой: "Госпрограмма развития водохозяйственного комплекса Республики Крым на 2015-2017 годы" с общей суммой финансирования более 3,33 млрд рублей, "Региональная программа Республики Крым по повышению качества водоснабжения на 2019 - 2024 годы", общая сумма финансирования – чуть менее 3,9 млрд рублей, а также "Комплексный план решения проблемы дефицита воды в Крыму до 2024 года " – еще более 48 млрд рублей.