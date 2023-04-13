Рейтинг@Mail.ru
Когда закончат реконструкцию набережной Терешковой в Евпатории – власти - РИА Новости Крым, 13.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230413/kogda-zakonchat-rekonstruktsiyu-naberezhnoy-tereshkovoy-v-evpatorii--vlasti-1128165318.html
Когда закончат реконструкцию набережной Терешковой в Евпатории – власти
Когда закончат реконструкцию набережной Терешковой в Евпатории – власти - РИА Новости Крым, 13.04.2023
Когда закончат реконструкцию набережной Терешковой в Евпатории – власти
Реконструкция набережной имени Терешковой в Евпатории выполнена на 40%, полностью завершить работы планируется к ноябрю этого года. Об этом сообщил председатель РИА Новости Крым, 13.04.2023
2023-04-13T20:27
2023-04-13T20:28
реконструкция набережной терешковой в евпатории
евпатория
юрий гоцанюк
новости
новости крыма
крым
совет министров рк
реализация фцп в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111560/05/1115600558_0:43:1200:718_1920x0_80_0_0_c8412e99f5b6ae9f4125f5fd0d6002fa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Реконструкция набережной имени Терешковой в Евпатории выполнена на 40%, полностью завершить работы планируется к ноябрю этого года. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк по итогам осмотра хода работ.Глава крымского правительства напомнил, что на реализацию данного проекта выделено более 1,5 млрд рублей по госпрограмме.Проект реконструкции набережной Терешковой в Евпатории начали реализовывать в 2018 году в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя. Планировалось строительство берегозащитных гидротехнических сооружений протяженностью более 1,4 километра и искусственных рифов на глубине 3,5 – 4 метра, которые должны защитить пляжи от разрушения.Реконструкцию планировалось завершить в июне 2019 года, однако работы были остановлены из-за того, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги. Контракт с ним расторгли, было возбуждено уголовное дело.Проводить проектно-изыскательские работы и вносить коррективы в проект многострадального объекта федеральной целевой программы пригласили ООО "Гидротехника". Стоимость работ оценили в 16,13 млн рублей.По словам замминистра строительства Крыма Александра Резникова, в июле прошлого года был заключен контракт на реконструкцию набережной с новым подрядчиком. Стоимость договора составила 1,6 млрд рублей.Возобновлению реконструкции предшествовал ряд технических экспертиз и обследований по качеству и объему работ, которые были выполнены предыдущей подрядной организацией.Читайте также на РИА Новости Крым:На пять лет Евпатория превратится в большую стройку – городской главаВ Евпатории планируют благоустроить еще одну набережнуюАксенов назвал срок возобновления реконструкции набережной в Евпатории
евпатория
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111560/05/1115600558_65:0:1038:730_1920x0_80_0_0_5e533766295f95ce873f20c74bacf4bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
реконструкция набережной терешковой в евпатории, евпатория, юрий гоцанюк, новости, новости крыма, крым, совет министров рк, реализация фцп в крыму и севастополе
Когда закончат реконструкцию набережной Терешковой в Евпатории – власти

Премьер Крыма Гоцанюк: реконструкция набережной Терешковой в Евпатории выполнена на 40%

20:27 13.04.2023 (обновлено: 20:28 13.04.2023)
 
© Фото: пресс-служба администрации ЕвпаторииРаботы по берегоукреплению и строительству гидротехнических сооружений на набережной им. Терешковой в Евпатории
Работы по берегоукреплению и строительству гидротехнических сооружений на набережной им. Терешковой в Евпатории
© Фото: пресс-служба администрации Евпатории
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Реконструкция набережной имени Терешковой в Евпатории выполнена на 40%, полностью завершить работы планируется к ноябрю этого года. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк по итогам осмотра хода работ.
"На сегодняшний день реконструкция набережной выполнена на 40%. Рабочих и техники в достаточном количестве. Планируется в конце мая текущего года открыть первую часть набережной. Завершение строительно-монтажных работ должно произойти не позднее 31 октября 2023 года", – написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.
Глава крымского правительства напомнил, что на реализацию данного проекта выделено более 1,5 млрд рублей по госпрограмме.
Проект реконструкции набережной Терешковой в Евпатории начали реализовывать в 2018 году в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя. Планировалось строительство берегозащитных гидротехнических сооружений протяженностью более 1,4 километра и искусственных рифов на глубине 3,5 – 4 метра, которые должны защитить пляжи от разрушения.
Реконструкцию планировалось завершить в июне 2019 года, однако работы были остановлены из-за того, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги. Контракт с ним расторгли, было возбуждено уголовное дело.
Проводить проектно-изыскательские работы и вносить коррективы в проект многострадального объекта федеральной целевой программы пригласили ООО "Гидротехника". Стоимость работ оценили в 16,13 млн рублей.
По словам замминистра строительства Крыма Александра Резникова, в июле прошлого года был заключен контракт на реконструкцию набережной с новым подрядчиком. Стоимость договора составила 1,6 млрд рублей.
Возобновлению реконструкции предшествовал ряд технических экспертиз и обследований по качеству и объему работ, которые были выполнены предыдущей подрядной организацией.
Читайте также на РИА Новости Крым:

На пять лет Евпатория превратится в большую стройку – городской глава
В Евпатории планируют благоустроить еще одну набережную
Аксенов назвал срок возобновления реконструкции набережной в Евпатории
 
Реконструкция набережной Терешковой в ЕвпаторииЕвпаторияЮрий ГоцанюкНовостиНовости КрымаКрымСовет министров РКРеализация ФЦП в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:54Движение "Профессионалы" – удачный старт для выпускников колледжей Крыма
20:31Ремонт участка дороги Симферополь-Ялта планируют завершить к концу апреля
20:27Когда закончат реконструкцию набережной Терешковой в Евпатории – власти
20:04Как ученые в Крыму разрабатывают фитопрепарат для лечения рака - видео
19:45Сразу два праздника: крымчан ждет трехдневная рабочая неделя
19:06Более 20 улиц Симферополя останутся без света – причина и адреса
18:35Проигрыш Эрдогана на выборах усилит напряженность вокруг Крыма – эксперт
18:25Автомобиль сгорел возле АЗС под Севастополем
18:21РФ подняла в воздух МиГ-31 из-за самолета Норвегии над Баренцевым морем
18:01В Мелитополе задержали группу украинских диверсантов
17:34Эксперт: как армия России может сорвать контрнаступление ВСУ
16:49Скандальная стройка у моря в Севастополе: виновный найден
16:07Удары авиации и продвижение российских войск – ход СВО
15:38Песков ответил на вопрос о выплатах "Нафтогазу" за активы в Крыму
15:31На участке трассы "Таврида" в Севастополе временно изменят движение
15:27Разгром украинских войск на Донецком направлении: Киев потерял 300 солдат
15:15В Петербурге девятиклассник стрелял по ученикам из своей школы
15:02Венгрия не изменит позицию по Украине вопреки давлению США – власти
14:45В России выросли штрафы за приобщение подростков к курению
14:02Черному морю никогда не бывать "морем НАТО" — Песков
Лента новостейМолния