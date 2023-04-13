https://crimea.ria.ru/20230413/kogda-zakonchat-rekonstruktsiyu-naberezhnoy-tereshkovoy-v-evpatorii--vlasti-1128165318.html
Когда закончат реконструкцию набережной Терешковой в Евпатории – власти
Когда закончат реконструкцию набережной Терешковой в Евпатории – власти - РИА Новости Крым, 13.04.2023
Когда закончат реконструкцию набережной Терешковой в Евпатории – власти
Реконструкция набережной имени Терешковой в Евпатории выполнена на 40%, полностью завершить работы планируется к ноябрю этого года. Об этом сообщил председатель РИА Новости Крым, 13.04.2023
2023-04-13T20:27
2023-04-13T20:27
2023-04-13T20:28
реконструкция набережной терешковой в евпатории
евпатория
юрий гоцанюк
новости
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совет министров рк
реализация фцп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Реконструкция набережной имени Терешковой в Евпатории выполнена на 40%, полностью завершить работы планируется к ноябрю этого года. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк по итогам осмотра хода работ.Глава крымского правительства напомнил, что на реализацию данного проекта выделено более 1,5 млрд рублей по госпрограмме.Проект реконструкции набережной Терешковой в Евпатории начали реализовывать в 2018 году в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя. Планировалось строительство берегозащитных гидротехнических сооружений протяженностью более 1,4 километра и искусственных рифов на глубине 3,5 – 4 метра, которые должны защитить пляжи от разрушения.Реконструкцию планировалось завершить в июне 2019 года, однако работы были остановлены из-за того, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги. Контракт с ним расторгли, было возбуждено уголовное дело.Проводить проектно-изыскательские работы и вносить коррективы в проект многострадального объекта федеральной целевой программы пригласили ООО "Гидротехника". Стоимость работ оценили в 16,13 млн рублей.По словам замминистра строительства Крыма Александра Резникова, в июле прошлого года был заключен контракт на реконструкцию набережной с новым подрядчиком. Стоимость договора составила 1,6 млрд рублей.Возобновлению реконструкции предшествовал ряд технических экспертиз и обследований по качеству и объему работ, которые были выполнены предыдущей подрядной организацией.Читайте также на РИА Новости Крым:На пять лет Евпатория превратится в большую стройку – городской главаВ Евпатории планируют благоустроить еще одну набережнуюАксенов назвал срок возобновления реконструкции набережной в Евпатории
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реконструкция набережной терешковой в евпатории, евпатория, юрий гоцанюк, новости, новости крыма, крым, совет министров рк, реализация фцп в крыму и севастополе
Когда закончат реконструкцию набережной Терешковой в Евпатории – власти
Премьер Крыма Гоцанюк: реконструкция набережной Терешковой в Евпатории выполнена на 40%
20:27 13.04.2023 (обновлено: 20:28 13.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Реконструкция набережной имени Терешковой в Евпатории выполнена на 40%, полностью завершить работы планируется к ноябрю этого года. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк по итогам осмотра хода работ.
"На сегодняшний день реконструкция набережной выполнена на 40%. Рабочих и техники в достаточном количестве. Планируется в конце мая текущего года открыть первую часть набережной. Завершение строительно-монтажных работ должно произойти не позднее 31 октября 2023 года", – написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.
Глава крымского правительства напомнил, что на реализацию данного проекта выделено более 1,5 млрд рублей по госпрограмме.
Проект реконструкции набережной Терешковой в Евпатории начали реализовывать в 2018 году в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя. Планировалось строительство берегозащитных гидротехнических сооружений протяженностью более 1,4 километра и искусственных рифов на глубине 3,5 – 4 метра, которые должны защитить пляжи от разрушения.
Реконструкцию планировалось завершить в июне 2019 года
, однако работы были остановлены из-за того, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги. Контракт с ним расторгли, было возбуждено уголовное дело.
Проводить проектно-изыскательские работы и вносить коррективы в проект многострадального объекта федеральной целевой программы пригласили ООО "Гидротехника". Стоимость работ оценили в 16,13 млн рублей.
По словам замминистра строительства Крыма Александра Резникова, в июле прошлого года был заключен контракт
на реконструкцию набережной с новым подрядчиком. Стоимость договора составила 1,6 млрд рублей.
Возобновлению реконструкции предшествовал ряд технических экспертиз и обследований по качеству и объему работ, которые были выполнены предыдущей подрядной организацией.