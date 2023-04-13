https://crimea.ria.ru/20230413/kogda-zakonchat-rekonstruktsiyu-naberezhnoy-tereshkovoy-v-evpatorii--vlasti-1128165318.html

Когда закончат реконструкцию набережной Терешковой в Евпатории – власти

Когда закончат реконструкцию набережной Терешковой в Евпатории – власти - РИА Новости Крым, 13.04.2023

Когда закончат реконструкцию набережной Терешковой в Евпатории – власти

Реконструкция набережной имени Терешковой в Евпатории выполнена на 40%, полностью завершить работы планируется к ноябрю этого года. Об этом сообщил председатель РИА Новости Крым, 13.04.2023

2023-04-13T20:27

2023-04-13T20:27

2023-04-13T20:28

реконструкция набережной терешковой в евпатории

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Реконструкция набережной имени Терешковой в Евпатории выполнена на 40%, полностью завершить работы планируется к ноябрю этого года. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк по итогам осмотра хода работ.Глава крымского правительства напомнил, что на реализацию данного проекта выделено более 1,5 млрд рублей по госпрограмме.Проект реконструкции набережной Терешковой в Евпатории начали реализовывать в 2018 году в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя. Планировалось строительство берегозащитных гидротехнических сооружений протяженностью более 1,4 километра и искусственных рифов на глубине 3,5 – 4 метра, которые должны защитить пляжи от разрушения.Реконструкцию планировалось завершить в июне 2019 года, однако работы были остановлены из-за того, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги. Контракт с ним расторгли, было возбуждено уголовное дело.Проводить проектно-изыскательские работы и вносить коррективы в проект многострадального объекта федеральной целевой программы пригласили ООО "Гидротехника". Стоимость работ оценили в 16,13 млн рублей.По словам замминистра строительства Крыма Александра Резникова, в июле прошлого года был заключен контракт на реконструкцию набережной с новым подрядчиком. Стоимость договора составила 1,6 млрд рублей.Возобновлению реконструкции предшествовал ряд технических экспертиз и обследований по качеству и объему работ, которые были выполнены предыдущей подрядной организацией.Читайте также на РИА Новости Крым:На пять лет Евпатория превратится в большую стройку – городской главаВ Евпатории планируют благоустроить еще одну набережнуюАксенов назвал срок возобновления реконструкции набережной в Евпатории

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реконструкция набережной терешковой в евпатории, евпатория, юрий гоцанюк, новости, новости крыма, крым, совет министров рк, реализация фцп в крыму и севастополе