https://crimea.ria.ru/20230420/v-krymu-vyros-betonnyy-zabor-na-plyazhe---bastrykin-trebuet-doklad-1128280617.html

В Крыму вырос бетонный забор на пляже - Бастрыкин требует доклад

В Крыму вырос бетонный забор на пляже - Бастрыкин требует доклад - РИА Новости Крым, 20.04.2023

В Крыму вырос бетонный забор на пляже - Бастрыкин требует доклад

Центральный аппарат СК России проверит сообщение о незаконной передаче коммерческой фирме одного из пляжей крымского города Щелкино. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 20.04.2023

2023-04-20T13:52

2023-04-20T13:52

2023-04-20T13:52

крым

щелкино

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

пляжи крыма

застроенный крым: проблема и поиск решений

борьба с застройкой 100-метровой береговой зоны

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Центральный аппарат СК России проверит сообщение о незаконной передаче коммерческой фирме одного из пляжей крымского города Щелкино. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. Как сообщила заявительница, обращения в различные инстанции оказались бесполезными. Поэтому крымским следователям поручено провести процессуальную проверку, которую проконтролирует Центральный аппарат СК."Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль и поручил руководителю крымского главка ведомства Владимиру Терентьеву представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах", - подчеркнули в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Стройка на пляже в Севастополе: губернатор просит подключиться силовиковПрокуратура нашла еще один незаконно проданный гектар возле КарадагаВ Крыму продлят прошлогодние паспорта пляжей - Аксенов

https://crimea.ria.ru/20230207/v-sevastopole-oshtrafovali-zastroyschika-bukhty-omega--1126831674.html

крым

щелкино

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, щелкино, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, пляжи крыма, застроенный крым: проблема и поиск решений, борьба с застройкой 100-метровой береговой зоны, общество