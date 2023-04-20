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В Крыму вырос бетонный забор на пляже - Бастрыкин требует доклад - РИА Новости Крым, 20.04.2023
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В Крыму вырос бетонный забор на пляже - Бастрыкин требует доклад
В Крыму вырос бетонный забор на пляже - Бастрыкин требует доклад - РИА Новости Крым, 20.04.2023
В Крыму вырос бетонный забор на пляже - Бастрыкин требует доклад
Центральный аппарат СК России проверит сообщение о незаконной передаче коммерческой фирме одного из пляжей крымского города Щелкино. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 20.04.2023
2023-04-20T13:52
2023-04-20T13:52
крым
щелкино
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
пляжи крыма
застроенный крым: проблема и поиск решений
борьба с застройкой 100-метровой береговой зоны
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Центральный аппарат СК России проверит сообщение о незаконной передаче коммерческой фирме одного из пляжей крымского города Щелкино. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. Как сообщила заявительница, обращения в различные инстанции оказались бесполезными. Поэтому крымским следователям поручено провести процессуальную проверку, которую проконтролирует Центральный аппарат СК."Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль и поручил руководителю крымского главка ведомства Владимиру Терентьеву представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах", - подчеркнули в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Стройка на пляже в Севастополе: губернатор просит подключиться силовиковПрокуратура нашла еще один незаконно проданный гектар возле КарадагаВ Крыму продлят прошлогодние паспорта пляжей - Аксенов
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крым, щелкино, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, пляжи крыма, застроенный крым: проблема и поиск решений, борьба с застройкой 100-метровой береговой зоны, общество
В Крыму вырос бетонный забор на пляже - Бастрыкин требует доклад

Центральный аппарат СК проверит законность передачи пляжа в крымском Щелкино частнику

13:52 20.04.2023
 
© Фото с официального сайта органов местного самоуправления ЩелкиноВид на Щелкино
Вид на Щелкино
© Фото с официального сайта органов местного самоуправления Щелкино
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Центральный аппарат СК России проверит сообщение о незаконной передаче коммерческой фирме одного из пляжей крымского города Щелкино. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
"В комментариях в социальной сети к председателю СК России Александру Бастрыкину обратилась жительница города Щелкино. Она сообщила о неправомерной передаче во владение коммерческой организации участка пляжа в этом населенном пункте. Прибрежная зона с уникальным песчаным покрытием огорожена бетонным забором, на ней возведены деревянные постройки, чем нарушены права местных жителей на свободный доступ к морю", - рассказали в ведомстве.
Как сообщила заявительница, обращения в различные инстанции оказались бесполезными. Поэтому крымским следователям поручено провести процессуальную проверку, которую проконтролирует Центральный аппарат СК.
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль и поручил руководителю крымского главка ведомства Владимиру Терентьеву представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах", - подчеркнули в ведомстве.
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КрымЩелкиноСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Александр БастрыкинПляжи КрымаЗастроенный Крым: проблема и поиск решенийБорьба с застройкой 100-метровой береговой зоныОбщество
 
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