https://crimea.ria.ru/20230418/v-krymu-prodlyat-proshlogodnie-pasporta-plyazhey---aksenov-1128239024.html

В Крыму продлят прошлогодние паспорта пляжей - Аксенов

В Крыму продлят прошлогодние паспорта пляжей - Аксенов - РИА Новости Крым, 18.04.2023

В Крыму продлят прошлогодние паспорта пляжей - Аксенов

В Крыму принято решение о продлении действия прошлогодних паспортов пляжей и сохранении прежних условий для благоустроителей, сообщил во вторник глава... РИА Новости Крым, 18.04.2023

2023-04-18T14:28

2023-04-18T14:28

2023-04-18T14:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. В Крыму принято решение о продлении действия прошлогодних паспортов пляжей и сохранении прежних условий для благоустроителей, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов. Пляжи в КрымуОн уточнил, что новые соглашения будут действительны до 1 марта 2024 года.Упрощение логистикиТакже глава региона анонсировал упрощение туристической логистики в Крым. Он напомнил о том, что к этому времени уже назначено 19 поездов, в том числе ежедневные – четыре из Москвы и два из Санкт-Петербурга. А сейчас прорабатывается расписание дополнительных поездов из Москвы.По его словам, в рамках подготовки к туристическому сезону Региональное минкурортов и Минэкономразвития старны продолжают отработку механизмов финансовой поддержки отрасли.Читайте также на РИА Новости Крым:Минкурортов Крыма: сезон будет непростымПоезд "Таврия" свяжет Волгоград и СимферопольПоезд из Петербурга в Евпаторию будет курсировать ежедневно: расписание

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пляжи крыма, отдых, туризм в крыму, внутренний туризм, сергей аксенов, крым, новости, новости крыма