https://crimea.ria.ru/20230418/v-krymu-prodlyat-proshlogodnie-pasporta-plyazhey---aksenov-1128239024.html
В Крыму продлят прошлогодние паспорта пляжей - Аксенов
В Крыму продлят прошлогодние паспорта пляжей - Аксенов - РИА Новости Крым, 18.04.2023
В Крыму продлят прошлогодние паспорта пляжей - Аксенов
В Крыму принято решение о продлении действия прошлогодних паспортов пляжей и сохранении прежних условий для благоустроителей, сообщил во вторник глава... РИА Новости Крым, 18.04.2023
2023-04-18T14:28
2023-04-18T14:28
2023-04-18T14:28
пляжи крыма
отдых
туризм в крыму
внутренний туризм
сергей аксенов
крым
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/14/1127090069_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_62f7b9d5e7544ba6621474ee85ab2f20.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. В Крыму принято решение о продлении действия прошлогодних паспортов пляжей и сохранении прежних условий для благоустроителей, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов. Пляжи в КрымуОн уточнил, что новые соглашения будут действительны до 1 марта 2024 года.Упрощение логистикиТакже глава региона анонсировал упрощение туристической логистики в Крым. Он напомнил о том, что к этому времени уже назначено 19 поездов, в том числе ежедневные – четыре из Москвы и два из Санкт-Петербурга. А сейчас прорабатывается расписание дополнительных поездов из Москвы.По его словам, в рамках подготовки к туристическому сезону Региональное минкурортов и Минэкономразвития старны продолжают отработку механизмов финансовой поддержки отрасли.Читайте также на РИА Новости Крым:Минкурортов Крыма: сезон будет непростымПоезд "Таврия" свяжет Волгоград и СимферопольПоезд из Петербурга в Евпаторию будет курсировать ежедневно: расписание
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/14/1127090069_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_c4f57d95a5bfda566e6c651232517c94.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пляжи крыма, отдых, туризм в крыму, внутренний туризм, сергей аксенов, крым, новости, новости крыма
В Крыму продлят прошлогодние паспорта пляжей - Аксенов
Аксенов: в Крыму продлят действия паспортов пляжей 2022 года на 2023 год