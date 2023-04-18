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В Крыму продлят прошлогодние паспорта пляжей - Аксенов - РИА Новости Крым, 18.04.2023
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В Крыму продлят прошлогодние паспорта пляжей - Аксенов
В Крыму продлят прошлогодние паспорта пляжей - Аксенов - РИА Новости Крым, 18.04.2023
В Крыму продлят прошлогодние паспорта пляжей - Аксенов
В Крыму принято решение о продлении действия прошлогодних паспортов пляжей и сохранении прежних условий для благоустроителей, сообщил во вторник глава... РИА Новости Крым, 18.04.2023
2023-04-18T14:28
2023-04-18T14:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. В Крыму принято решение о продлении действия прошлогодних паспортов пляжей и сохранении прежних условий для благоустроителей, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов. Пляжи в КрымуОн уточнил, что новые соглашения будут действительны до 1 марта 2024 года.Упрощение логистикиТакже глава региона анонсировал упрощение туристической логистики в Крым. Он напомнил о том, что к этому времени уже назначено 19 поездов, в том числе ежедневные – четыре из Москвы и два из Санкт-Петербурга. А сейчас прорабатывается расписание дополнительных поездов из Москвы.По его словам, в рамках подготовки к туристическому сезону Региональное минкурортов и Минэкономразвития старны продолжают отработку механизмов финансовой поддержки отрасли.Читайте также на РИА Новости Крым:Минкурортов Крыма: сезон будет непростымПоезд "Таврия" свяжет Волгоград и СимферопольПоезд из Петербурга в Евпаторию будет курсировать ежедневно: расписание
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пляжи крыма, отдых, туризм в крыму, внутренний туризм, сергей аксенов, крым, новости, новости крыма
В Крыму продлят прошлогодние паспорта пляжей - Аксенов

Аксенов: в Крыму продлят действия паспортов пляжей 2022 года на 2023 год

14:28 18.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГеническ
Геническ - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. В Крыму принято решение о продлении действия прошлогодних паспортов пляжей и сохранении прежних условий для благоустроителей, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов.

Пляжи в Крыму

"Принято решение о продлении действия паспортов пляжей 2022 года на 2023 год. Кроме того, для добросовестных предпринимателей будут сохранены прежние условия работы по договорам благоустройства", - написал глава республики в своем Tekegram-канале.
Он уточнил, что новые соглашения будут действительны до 1 марта 2024 года.

Упрощение логистики

Также глава региона анонсировал упрощение туристической логистики в Крым. Он напомнил о том, что к этому времени уже назначено 19 поездов, в том числе ежедневные – четыре из Москвы и два из Санкт-Петербурга. А сейчас прорабатывается расписание дополнительных поездов из Москвы.
"Ведется работа по оптимизации пропускной способности Крымского моста", - добавил Аксенов.
По его словам, в рамках подготовки к туристическому сезону Региональное минкурортов и Минэкономразвития старны продолжают отработку механизмов финансовой поддержки отрасли.
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