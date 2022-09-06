https://crimea.ria.ru/20220906/storonnika-pravogo-sektora-zaderzhali-v-moskve-1124418501.html
Сторонника "Правого сектора"* задержали в Москве
Сторонника "Правого сектора"* задержали в Москве - РИА Новости Крым, 06.09.2022
Сторонника "Правого сектора"* задержали в Москве
В Москве задержали россиянина, который планировал вступить в украинскую националистическую организацию "Правый сектор"* и участвовать в боевых действиях против... РИА Новости Крым, 06.09.2022
2022-09-06T14:04
2022-09-06T14:04
2022-09-06T14:04
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закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В Москве задержали россиянина, который планировал вступить в украинскую националистическую организацию "Правый сектор"* и участвовать в боевых действиях против ВС РФ. Возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Москве и Московской области.Задержанный свою вину признал, уточнили в ведомстве."На основании полученных результатов оперативно-розыскной деятельности следственным подразделением управления в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 282.2 УК России "Участие в деятельности экстремистской организации", и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.Ранее стрелки Краснодарского филиала ведомственной охраны минтранса России предотвратили попытку провоза в Крым 29 боевых патронов в зону транспортной безопасности.* Террористическая организация, запрещена в России
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), москва, общество, закон и право
Сторонника "Правого сектора"* задержали в Москве
ФСБ задержала в Москве сторонника "Правого сектора"*
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В Москве задержали россиянина, который планировал вступить в украинскую националистическую организацию "Правый сектор"* и участвовать в боевых действиях против ВС РФ. Возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Москве и Московской области.
По данным ведомства, придерживающийся праворадикальных националистических взглядов москвич планировал выехать на Украину, чтобы примкнуть к "Правому сектору"* и выступить против российских военных. По месту проживания мужчины силовики изъяли средства связи, специальную военную экипировку, националистическую литературу и символику.
Задержанный свою вину признал, уточнили в ведомстве.
"На основании полученных результатов оперативно-розыскной деятельности следственным подразделением управления в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 282.2 УК России "Участие в деятельности экстремистской организации", и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.
Ранее стрелки Краснодарского филиала ведомственной охраны минтранса России предотвратили попытку провоза в Крым 29 боевых патронов в зону транспортной безопасности
.
* Террористическая организация, запрещена в России