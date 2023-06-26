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ФСБ задержала двух жителей Ялты за сотрудничество со спецслужбами Украины - РИА Новости Крым, 26.06.2023
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ФСБ задержала двух жителей Ялты за сотрудничество со спецслужбами Украины
ФСБ задержала двух жителей Ялты за сотрудничество со спецслужбами Украины - РИА Новости Крым, 26.06.2023
ФСБ задержала двух жителей Ялты за сотрудничество со спецслужбами Украины
Двое жителей Крыма задержаны по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, они передавали данные об обстановке на полуострове и выражали готовность РИА Новости Крым, 26.06.2023
2023-06-26T11:52
2023-06-26T12:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Двое жителей Крыма задержаны по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, они передавали данные об обстановке на полуострове и выражали готовность совершить теракт. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ."ФСБ РФ задержаны два жителя Республики Крым, подозреваемые в сотрудничестве на конфиденциальной основе со спецслужбами Украины. Установлено, что жители Ялты, 1980 и 1983 года рождения, инициативно установили сотрудничество с представителем службы безопасности Украины, которому передавали сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове",- говорится в сообщении.По данным силовиков, подозреваемые предложили свои услуги по фото и видеосъемке российских военных объектов, а также "выразили готовность совершения диверсионно-террористических актов в отношении военных объектов" на территории Крыма. Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). По решению Киевского районного суда оба фигуранта дела заключены под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержаны 5 человек за попытку вывезти из России радиоактивный цезий-137В России ввели пожизненное заключение за госизменуФСБ задержала экс-сотрудников ОПК России за работу на украинскую разведку
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новости, новости крыма, ялта, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), антитеррор
ФСБ задержала двух жителей Ялты за сотрудничество со спецслужбами Украины

ФСБ: двое жителей Ялты задержаны за сотрудничество с украинскими спецслужбами

11:52 26.06.2023 (обновлено: 12:31 26.06.2023)
 
© Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым ФСБ
ФСБ
© Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Двое жителей Крыма задержаны по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, они передавали данные об обстановке на полуострове и выражали готовность совершить теракт. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"ФСБ РФ задержаны два жителя Республики Крым, подозреваемые в сотрудничестве на конфиденциальной основе со спецслужбами Украины. Установлено, что жители Ялты, 1980 и 1983 года рождения, инициативно установили сотрудничество с представителем службы безопасности Украины, которому передавали сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове",- говорится в сообщении.
По данным силовиков, подозреваемые предложили свои услуги по фото и видеосъемке российских военных объектов, а также "выразили готовность совершения диверсионно-террористических актов в отношении военных объектов" на территории Крыма. Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). По решению Киевского районного суда оба фигуранта дела заключены под стражу.
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