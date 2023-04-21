https://crimea.ria.ru/20230421/v-simferopole-vynesli-prigovor-posobniku-islamskogo-batalona-krym-1128299481.html

В Симферополе украинец получил срок за финансирование нацбатальона

В Симферополе украинец получил срок за финансирование нацбатальона - РИА Новости Крым, 21.04.2023

В Симферополе украинец получил срок за финансирование нацбатальона

Киевский районный суд Симферополя вынес приговор гражданину Украины, причастному к финансированию незаконного вооруженного формирования "Исламский батальон... РИА Новости Крым, 21.04.2023

2023-04-21T12:59

2023-04-21T12:59

2023-04-21T13:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Киевский районный суд Симферополя вынес приговор гражданину Украины, причастному к финансированию незаконного вооруженного формирования "Исламский батальон "Крым", сообщает в пятницу УФСБ России по Крыму и Севастополю."В июле 2022 года иностранец был задержан сотрудниками ФСБ при попытке въезда на территорию Крыма. Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о финансировании вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом", - сообщили в ведомстве.Подсудимый признан виновным, судом назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием первого года в тюрьме, а оставшегося срока – в колонии строгого режима.* Экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Задержанный за госизмену житель Севастополя планировал терактВ Крыму задержан пособник "Исламского батальона "Крым" – ФСБВ Крыму задержали боевика из "Крымско-татарского батальона"- ФСБ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Пособника "Исламского батальона "Крым" приговорили к семи годам заключения Пособника "Исламского батальона "Крым" приговорили к семи годам заключения 2023-04-21T12:59 true PT0M41S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, закон и право, крым, новости крыма, общество, видео