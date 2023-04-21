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В Симферополе украинец получил срок за финансирование нацбатальона - РИА Новости Крым, 21.04.2023
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В Симферополе украинец получил срок за финансирование нацбатальона
В Симферополе украинец получил срок за финансирование нацбатальона - РИА Новости Крым, 21.04.2023
В Симферополе украинец получил срок за финансирование нацбатальона
Киевский районный суд Симферополя вынес приговор гражданину Украины, причастному к финансированию незаконного вооруженного формирования "Исламский батальон... РИА Новости Крым, 21.04.2023
2023-04-21T12:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Киевский районный суд Симферополя вынес приговор гражданину Украины, причастному к финансированию незаконного вооруженного формирования "Исламский батальон "Крым", сообщает в пятницу УФСБ России по Крыму и Севастополю."В июле 2022 года иностранец был задержан сотрудниками ФСБ при попытке въезда на территорию Крыма. Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о финансировании вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом", - сообщили в ведомстве.Подсудимый признан виновным, судом назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием первого года в тюрьме, а оставшегося срока – в колонии строгого режима.* Экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Задержанный за госизмену житель Севастополя планировал терактВ Крыму задержан пособник "Исламского батальона "Крым" – ФСБВ Крыму задержали боевика из "Крымско-татарского батальона"- ФСБ
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96
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Пособника "Исламского батальона "Крым" приговорили к семи годам заключения
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, закон и право, крым, новости крыма, общество, видео
В Симферополе украинец получил срок за финансирование нацбатальона

ФСБ: пособник "Исламского батальона "Крым" приговорен к семи годам заключения

12:59 21.04.2023 (обновлено: 13:22 21.04.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Киевский районный суд Симферополя вынес приговор гражданину Украины, причастному к финансированию незаконного вооруженного формирования "Исламский батальон "Крым", сообщает в пятницу УФСБ России по Крыму и Севастополю.
По данным силовиков, 21-летний мужчина предоставлял личные деньги на закупку индивидуальных рационов питания, обмундирования и средств защиты для участников незаконного вооруженного формирования, содействовал в приобретении снаряжения для них, а также доводил до членов запрещенной в РФ экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"* сведения о потребностях "Исламского батальона "Крым".
"В июле 2022 года иностранец был задержан сотрудниками ФСБ при попытке въезда на территорию Крыма. Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о финансировании вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом", - сообщили в ведомстве.
Подсудимый признан виновным, судом назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием первого года в тюрьме, а оставшегося срока – в колонии строгого режима.
* Экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
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