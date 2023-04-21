https://crimea.ria.ru/20230421/v-simferopole-vynesli-prigovor-posobniku-islamskogo-batalona-krym-1128299481.html
В Симферополе украинец получил срок за финансирование нацбатальона
В Симферополе украинец получил срок за финансирование нацбатальона - РИА Новости Крым, 21.04.2023
В Симферополе украинец получил срок за финансирование нацбатальона
Киевский районный суд Симферополя вынес приговор гражданину Украины, причастному к финансированию незаконного вооруженного формирования "Исламский батальон... РИА Новости Крым, 21.04.2023
2023-04-21T12:59
2023-04-21T12:59
2023-04-21T13:22
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
закон и право
крым
новости крыма
общество
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/15/1128299368_0:27:1156:677_1920x0_80_0_0_9390d94d24e88bca5587e75c468df292.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Киевский районный суд Симферополя вынес приговор гражданину Украины, причастному к финансированию незаконного вооруженного формирования "Исламский батальон "Крым", сообщает в пятницу УФСБ России по Крыму и Севастополю."В июле 2022 года иностранец был задержан сотрудниками ФСБ при попытке въезда на территорию Крыма. Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о финансировании вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом", - сообщили в ведомстве.Подсудимый признан виновным, судом назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием первого года в тюрьме, а оставшегося срока – в колонии строгого режима.* Экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Задержанный за госизмену житель Севастополя планировал терактВ Крыму задержан пособник "Исламского батальона "Крым" – ФСБВ Крыму задержали боевика из "Крымско-татарского батальона"- ФСБ
https://crimea.ria.ru/20230421/zaderzhannyy-za-gosizmenu-zhitel-sevastopolya-planiroval-terakt-1128297560.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/15/1128299368_111:0:1047:702_1920x0_80_0_0_cd8ea0a79bbb6adc483f4453a06c5b1d.jpg
Пособника "Исламского батальона "Крым" приговорили к семи годам заключения
Пособника "Исламского батальона "Крым" приговорили к семи годам заключения
2023-04-21T12:59
true
PT0M41S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, закон и право, крым, новости крыма, общество, видео
В Симферополе украинец получил срок за финансирование нацбатальона
ФСБ: пособник "Исламского батальона "Крым" приговорен к семи годам заключения
12:59 21.04.2023 (обновлено: 13:22 21.04.2023)