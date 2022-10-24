https://crimea.ria.ru/20221024/v-krymu-zaderzhan-posobnik-islamskogo-batalona-krym--fsb-1125060596.html

В Крыму задержан пособник "Исламского батальона "Крым" – ФСБ

В Крыму задержан пособник "Исламского батальона "Крым" – ФСБ - РИА Новости Крым, 24.10.2022

В Крыму задержан пособник "Исламского батальона "Крым" – ФСБ

По подозрению в финансировании "Исламского национального батальона "Крым" в Республике Крым задержан гражданин Украины, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости Крым, 24.10.2022

2022-10-24T16:36

2022-10-24T16:36

2022-10-24T16:36

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. По подозрению в финансировании "Исламского национального батальона "Крым" в Республике Крым задержан гражданин Украины, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ РФ."Задержан гражданин Украины, подозреваемый в финансировании незаконного вооруженного формирования", – сообщили в силовом ведомстве и пояснили, что речь идет о формировании "Исламский батальон "Крым", воюющем против российских военнослужащих.Установлено, что подозреваемый переводил деньги на нужды батальона, поддерживая их деятельность.За противоречащие интересам России действия в отношении 20-летнего украинца возбуждено уголовное дело. Мужчине грози до 20 лет тюрьмы.Ранее в ФСБ возбудили уголовное дело в отношении создателя "Исламского батальона "Крым".

https://crimea.ria.ru/20221024/v-krymu-vozbudili-delo-protiv-sozdatelya-islamskogo-batalona-krym--1125052060.html

крым

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, происшествия