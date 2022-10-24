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В Крыму задержан пособник "Исламского батальона "Крым" – ФСБ - РИА Новости Крым, 24.10.2022
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В Крыму задержан пособник "Исламского батальона "Крым" – ФСБ
В Крыму задержан пособник "Исламского батальона "Крым" – ФСБ - РИА Новости Крым, 24.10.2022
В Крыму задержан пособник "Исламского батальона "Крым" – ФСБ
По подозрению в финансировании "Исламского национального батальона "Крым" в Республике Крым задержан гражданин Украины, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости Крым, 24.10.2022
2022-10-24T16:36
2022-10-24T16:36
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. По подозрению в финансировании "Исламского национального батальона "Крым" в Республике Крым задержан гражданин Украины, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ РФ."Задержан гражданин Украины, подозреваемый в финансировании незаконного вооруженного формирования", – сообщили в силовом ведомстве и пояснили, что речь идет о формировании "Исламский батальон "Крым", воюющем против российских военнослужащих.Установлено, что подозреваемый переводил деньги на нужды батальона, поддерживая их деятельность.За противоречащие интересам России действия в отношении 20-летнего украинца возбуждено уголовное дело. Мужчине грози до 20 лет тюрьмы.Ранее в ФСБ возбудили уголовное дело в отношении создателя "Исламского батальона "Крым".
https://crimea.ria.ru/20221024/v-krymu-vozbudili-delo-protiv-sozdatelya-islamskogo-batalona-krym--1125052060.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, происшествия
В Крыму задержан пособник "Исламского батальона "Крым" – ФСБ

ФСБ: в Крыму по подозрению в финансировании нацбатальона задержали гражданина Украины

16:36 24.10.2022
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. По подозрению в финансировании "Исламского национального батальона "Крым" в Республике Крым задержан гражданин Украины, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ РФ.
"Задержан гражданин Украины, подозреваемый в финансировании незаконного вооруженного формирования", – сообщили в силовом ведомстве и пояснили, что речь идет о формировании "Исламский батальон "Крым", воюющем против российских военнослужащих.
Уголовный кодекс Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
10:47
В ФСБ возбудили дело против создателя "Исламского батальона "Крым"
Установлено, что подозреваемый переводил деньги на нужды батальона, поддерживая их деятельность.
За противоречащие интересам России действия в отношении 20-летнего украинца возбуждено уголовное дело. Мужчине грози до 20 лет тюрьмы.
Ранее в ФСБ возбудили уголовное дело в отношении создателя "Исламского батальона "Крым".
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)КрымПроисшествия
 
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