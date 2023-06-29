https://crimea.ria.ru/20230629/v-lnr-zaderzhan-posobnik-ukrainskoy-razvedki-1129723207.html
В ЛНР задержан пособник украинской разведки
В ЛНР задержан пособник украинской разведки - РИА Новости Крым, 29.06.2023
В ЛНР задержан пособник украинской разведки
В городе Стаханов Луганской Народной Республики сотрудниками УФСБ задержан пособник украинской разведки. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе российского... РИА Новости Крым, 29.06.2023
2023-06-29T15:44
2023-06-29T15:44
2023-06-29T15:53
луганская народная республика (лнр)
события в донбассе
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
сбу (служба безопасности украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В городе Стаханов Луганской Народной Республики сотрудниками УФСБ задержан пособник украинской разведки. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе российского силового ведомства.По данным пресс-службы, житель республики в мессенджерах передавал представителю СБУ сведения о позициях и местах расположения российских военных и техники.Сейчас против него возбуждено уголовное дело о государственной измене. Статья предполагает до 20 лет колонии.Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании двоих жителей Крыма по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, они передавали данные об обстановке на полуострове и выражали готовность совершить теракт.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержаны 5 человек за попытку вывезти из России радиоактивный цезий-137Задержание пособников СБУ в Ялте - Аксенов оценил работу ФСБФСБ задержала экс-сотрудников ОПК России за работу на украинскую разведку
https://crimea.ria.ru/20230620/fsb-zaderzhala-ukrainskogo-shpiona-v-nalchike-1129499220.html
луганская народная республика (лнр)
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика (лнр), события в донбассе, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, сбу (служба безопасности украины), новости
В ЛНР задержан пособник украинской разведки
ФСБ задержала в Луганской Народной Республике пособника СБУ за сбор данных о военных ВС РФ
15:44 29.06.2023 (обновлено: 15:53 29.06.2023)