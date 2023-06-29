https://crimea.ria.ru/20230629/v-lnr-zaderzhan-posobnik-ukrainskoy-razvedki-1129723207.html

В ЛНР задержан пособник украинской разведки

В ЛНР задержан пособник украинской разведки - РИА Новости Крым, 29.06.2023

В ЛНР задержан пособник украинской разведки

В городе Стаханов Луганской Народной Республики сотрудниками УФСБ задержан пособник украинской разведки. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе российского... РИА Новости Крым, 29.06.2023

2023-06-29T15:44

2023-06-29T15:44

2023-06-29T15:53

луганская народная республика (лнр)

события в донбассе

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

происшествия

сбу (служба безопасности украины)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901511_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_71951788633921b82cf9c6f9a7e8c07a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В городе Стаханов Луганской Народной Республики сотрудниками УФСБ задержан пособник украинской разведки. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе российского силового ведомства.По данным пресс-службы, житель республики в мессенджерах передавал представителю СБУ сведения о позициях и местах расположения российских военных и техники.Сейчас против него возбуждено уголовное дело о государственной измене. Статья предполагает до 20 лет колонии.Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании двоих жителей Крыма по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, они передавали данные об обстановке на полуострове и выражали готовность совершить теракт.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержаны 5 человек за попытку вывезти из России радиоактивный цезий-137Задержание пособников СБУ в Ялте - Аксенов оценил работу ФСБФСБ задержала экс-сотрудников ОПК России за работу на украинскую разведку

https://crimea.ria.ru/20230620/fsb-zaderzhala-ukrainskogo-shpiona-v-nalchike-1129499220.html

луганская народная республика (лнр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), события в донбассе, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, сбу (служба безопасности украины), новости