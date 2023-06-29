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В ЛНР задержан пособник украинской разведки - РИА Новости Крым, 29.06.2023
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В ЛНР задержан пособник украинской разведки
В ЛНР задержан пособник украинской разведки - РИА Новости Крым, 29.06.2023
В ЛНР задержан пособник украинской разведки
В городе Стаханов Луганской Народной Республики сотрудниками УФСБ задержан пособник украинской разведки. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе российского... РИА Новости Крым, 29.06.2023
2023-06-29T15:44
2023-06-29T15:53
луганская народная республика (лнр)
события в донбассе
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В городе Стаханов Луганской Народной Республики сотрудниками УФСБ задержан пособник украинской разведки. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе российского силового ведомства.По данным пресс-службы, житель республики в мессенджерах передавал представителю СБУ сведения о позициях и местах расположения российских военных и техники.Сейчас против него возбуждено уголовное дело о государственной измене. Статья предполагает до 20 лет колонии.Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании двоих жителей Крыма по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, они передавали данные об обстановке на полуострове и выражали готовность совершить теракт.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержаны 5 человек за попытку вывезти из России радиоактивный цезий-137Задержание пособников СБУ в Ялте - Аксенов оценил работу ФСБФСБ задержала экс-сотрудников ОПК России за работу на украинскую разведку
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луганская народная республика (лнр), события в донбассе, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, сбу (служба безопасности украины), новости
В ЛНР задержан пособник украинской разведки

ФСБ задержала в Луганской Народной Республике пособника СБУ за сбор данных о военных ВС РФ

15:44 29.06.2023 (обновлено: 15:53 29.06.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В городе Стаханов Луганской Народной Республики сотрудниками УФСБ задержан пособник украинской разведки. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе российского силового ведомства.
По данным пресс-службы, житель республики в мессенджерах передавал представителю СБУ сведения о позициях и местах расположения российских военных и техники.

"С февраля 2022 года фигурант получал от иностранной разведки задания собирать и передавать сведения военного характера, в рамках исполнения которых обнаруживал скрытые позиции и места дислокации военной техники ВС РФ, задействованной в СВО", — цитирует РИА Новости сообщение УФСБ.

Сейчас против него возбуждено уголовное дело о государственной измене. Статья предполагает до 20 лет колонии.
Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании двоих жителей Крыма по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, они передавали данные об обстановке на полуострове и выражали готовность совершить теракт.
Сотрудник ФСБ
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Луганская Народная Республика (ЛНР)События в ДонбассеФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ПроисшествияСБУ (Служба безопасности Украины)Новости
 
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