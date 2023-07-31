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Жителей Воронежской области задержали за госизмену - РИА Новости Крым, 31.07.2023
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Жителей Воронежской области задержали за госизмену
Жителей Воронежской области задержали за госизмену - РИА Новости Крым, 31.07.2023
Жителей Воронежской области задержали за госизмену
Трех жителей Воронежской области задержали по подозрению в пособничестве украинским националистам запрещенной в России террористической организации "Правый... РИА Новости Крым, 31.07.2023
2023-07-31T10:54
2023-07-31T10:54
новости
антитеррор
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
шпионаж
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Трех жителей Воронежской области задержали по подозрению в пособничестве украинским националистам запрещенной в России террористической организации "Правый сектор"*. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.Подозреваемые собирали и передавали на Украину данные о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре. Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".На прошлой неделе в России двух шпионов украинской разведки приговорили к 15 годам исправительной колонии строго режима. Им было предъявлено обвинение в сборе данных, которые они передавали ВСУ, что привело к гибели военнослужащих российской армии и уничтожению военной техники.* Террористическая организация, запрещенная в России.Читайте также на РИА Новости Крым:Шпионил в пользу Украины: житель ДНР попал под уголовное делоЗадержание пособников СБУ в Ялте - Аксенов оценил работу ФСБФСБ задержала украинского шпиона в Нальчике
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, антитеррор, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), шпионаж, воронежская область
Жителей Воронежской области задержали за госизмену

ФСБ завело дело о госизмене за работу на "Правый сектор" жителей Воронежской области

10:54 31.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Трех жителей Воронежской области задержали по подозрению в пособничестве украинским националистам запрещенной в России террористической организации "Правый сектор"*. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность трех граждан России, жителей Воронежской области, причастных к государственной измене в форме оказания помощи представителям украинской националистической организации "Правый сектор"*, направленной против безопасности России", - говорится в сообщении спецслужб.

Подозреваемые собирали и передавали на Украину данные о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре. Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".
На прошлой неделе в России двух шпионов украинской разведки приговорили к 15 годам исправительной колонии строго режима. Им было предъявлено обвинение в сборе данных, которые они передавали ВСУ, что привело к гибели военнослужащих российской армии и уничтожению военной техники.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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