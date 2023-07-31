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Жителей Воронежской области задержали за госизмену
Жителей Воронежской области задержали за госизмену - РИА Новости Крым, 31.07.2023
Жителей Воронежской области задержали за госизмену
Трех жителей Воронежской области задержали по подозрению в пособничестве украинским националистам запрещенной в России террористической организации "Правый... РИА Новости Крым, 31.07.2023
2023-07-31T10:54
2023-07-31T10:54
2023-07-31T10:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Трех жителей Воронежской области задержали по подозрению в пособничестве украинским националистам запрещенной в России террористической организации "Правый сектор"*. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.Подозреваемые собирали и передавали на Украину данные о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре. Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".На прошлой неделе в России двух шпионов украинской разведки приговорили к 15 годам исправительной колонии строго режима. Им было предъявлено обвинение в сборе данных, которые они передавали ВСУ, что привело к гибели военнослужащих российской армии и уничтожению военной техники.* Террористическая организация, запрещенная в России.Читайте также на РИА Новости Крым:Шпионил в пользу Украины: житель ДНР попал под уголовное делоЗадержание пособников СБУ в Ялте - Аксенов оценил работу ФСБФСБ задержала украинского шпиона в Нальчике
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости, антитеррор, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), шпионаж, воронежская область
Жителей Воронежской области задержали за госизмену
ФСБ завело дело о госизмене за работу на "Правый сектор" жителей Воронежской области