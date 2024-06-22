https://crimea.ria.ru/20240622/v-sevastopole-voditelya-avtobusa-nakazali-za-nebezopasnuyu-perevozku-detey-1138291039.html

В Севастополе водителя автобуса наказали за небезопасную перевозку детей

В Севастополе водителя автобуса наказали за небезопасную перевозку детей - РИА Новости Крым, 22.06.2024

В Севастополе водителя автобуса наказали за небезопасную перевозку детей

Водитель автобуса заплатит 60 тысяч штрафа за перевозку детей из Севастополя в Ялту с нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба полиции Севастополя. РИА Новости Крым, 22.06.2024

2024-06-22T13:31

2024-06-22T13:31

2024-06-22T13:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Водитель автобуса заплатит 60 тысяч штрафа за перевозку детей из Севастополя в Ялту с нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба полиции Севастополя.По данным МВД, автоинспекторы остановили автобус "ЛИАЗ" на 64 км автодороги Ялта-Севастополь. За рулем находился 40-летний уроженец Краснодарского края, который вез детей на ЮБК, в салоне находились 26 детей в сопровождении двоих взрослых.Под руководством полицейских детей передали родителям, обеспечив их сопровождение до места назначения. В отношении водителя составили сразу несколько админпротоколов на общую сумму более 60 тысяч рублей. Рассматривается вопрос о привлечении к ответственности и организаторов перевозки.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в КузбассеШкольный автобус перевернулся в Приморье – пострадали 8 детейМассовое ДТП произошло под Симферополем – пострадали пассажиры автобуса

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