Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе водителя автобуса наказали за небезопасную перевозку детей - РИА Новости Крым, 22.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240622/v-sevastopole-voditelya-avtobusa-nakazali-za-nebezopasnuyu-perevozku-detey-1138291039.html
В Севастополе водителя автобуса наказали за небезопасную перевозку детей
В Севастополе водителя автобуса наказали за небезопасную перевозку детей - РИА Новости Крым, 22.06.2024
В Севастополе водителя автобуса наказали за небезопасную перевозку детей
Водитель автобуса заплатит 60 тысяч штрафа за перевозку детей из Севастополя в Ялту с нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба полиции Севастополя. РИА Новости Крым, 22.06.2024
2024-06-22T13:31
2024-06-22T13:32
крым
происшествия
умвд россии по севастополю
севастополь
ялта
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/06/1121337122_0:230:2821:1817_1920x0_80_0_0_4b1046a6cd44ee4ca8b48c88484ca1e3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Водитель автобуса заплатит 60 тысяч штрафа за перевозку детей из Севастополя в Ялту с нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба полиции Севастополя.По данным МВД, автоинспекторы остановили автобус "ЛИАЗ" на 64 км автодороги Ялта-Севастополь. За рулем находился 40-летний уроженец Краснодарского края, который вез детей на ЮБК, в салоне находились 26 детей в сопровождении двоих взрослых.Под руководством полицейских детей передали родителям, обеспечив их сопровождение до места назначения. В отношении водителя составили сразу несколько админпротоколов на общую сумму более 60 тысяч рублей. Рассматривается вопрос о привлечении к ответственности и организаторов перевозки.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в КузбассеШкольный автобус перевернулся в Приморье – пострадали 8 детейМассовое ДТП произошло под Симферополем – пострадали пассажиры автобуса
крым
севастополь
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/06/1121337122_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_cac47ff3495d97399385639bbe52b937.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, происшествия, умвд россии по севастополю, севастополь, ялта, новости крыма
В Севастополе водителя автобуса наказали за небезопасную перевозку детей

В Севастополе водитель автобуса получил большой штраф за небезопасную перевозку детей

13:31 22.06.2024 (обновлено: 13:32 22.06.2024)
 
© Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШкольный автобус
Школьный автобус
© Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Водитель автобуса заплатит 60 тысяч штрафа за перевозку детей из Севастополя в Ялту с нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба полиции Севастополя.
По данным МВД, автоинспекторы остановили автобус "ЛИАЗ" на 64 км автодороги Ялта-Севастополь. За рулем находился 40-летний уроженец Краснодарского края, который вез детей на ЮБК, в салоне находились 26 детей в сопровождении двоих взрослых.

"Полицейские выяснили, что у водителя, который работает на частного предпринимателя, не имелось даже списка перевозимых несовершеннолетних, не оформлена была программа маршрута, не было соответствующих разрешений на перевозку детей от Госавтоинспекции", - уточнили в пресс-службе.

Под руководством полицейских детей передали родителям, обеспечив их сопровождение до места назначения. В отношении водителя составили сразу несколько админпротоколов на общую сумму более 60 тысяч рублей. Рассматривается вопрос о привлечении к ответственности и организаторов перевозки.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пять человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Кузбассе
Школьный автобус перевернулся в Приморье – пострадали 8 детей
Массовое ДТП произошло под Симферополем – пострадали пассажиры автобуса
 
КрымПроисшествияУМВД России по СевастополюСевастопольЯлтаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:01Нанесен групповой удар по объектам ВПК Украины - цели поражены
13:45ВСУ ударили по Донецку ракетами М26 - погибли три мирных жителя
13:31В Севастополе водителя автобуса наказали за небезопасную перевозку детей
13:19Мирный житель погиб в Белгородской области после удара ВСУ - Гладков
12:57В Москве прощаются с погибшим военкором Никитой Цицаги
12:31Атака на ЗАЭС - нарушена работа подстанции "Радуга"
12:22Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби
12:05В Аджимушкае и на Эльтигене зажгли свечи памяти
11:41День памяти и скорби - в Симферополе зажгли Свечи памяти
11:17Житель белгородского хутора пострадал при атаке дронов-камикадзе
10:51Трехдневное штормовое - жителей Крыма предупредили об опасности
10:35Украинский нацист Гунько причастен к убийствам не менее 500 граждан СССР
10:21Запад давно хотел убрать из учебников в РФ героизм народа СССР - Патрушев
10:01Не отдадим высот: в Крыму почтили память погибших в Великой Отечественной
09:42Атака безэкипажных катеров: в Новороссийске будет громко из-за учений
09:31"А фашисты – это нация какая?": Крымский полуостров в первый день войны
08:54На рассвете 22 июня на Холме Славы в Ялте зажгли свечи памяти
08:43В средних учебных заведениях Крыма не хватает преподавателей-предметников
08:02В Крыму подорожает "коммуналка" – когда и на сколько
07:49Зеленский отработан: кто следующий "наместник" США на Украине – мнение
Лента новостейМолния