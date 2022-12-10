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Без российского газа зима будет сложной – откровения Джонсона - РИА Новости Крым, 10.12.2022
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Без российского газа зима будет сложной – откровения Джонсона
Без российского газа зима будет сложной – откровения Джонсона - РИА Новости Крым, 10.12.2022
Без российского газа зима будет сложной – откровения Джонсона
Зима будет очень сложной без российского газа для ряда стран Запада, однако следующая зима может стать еще тяжелее. Об этом заявил бывший премьер-министр... РИА Новости Крым, 10.12.2022
2022-12-10T16:02
2022-12-10T16:00
борис джонсон
в мире
экономика
россия
газ
политика
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Зима будет очень сложной без российского газа для ряда стран Запада, однако следующая зима может стать еще тяжелее. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон."Для всех тех, кто зависит от поставок российского газа, эта зима будет очень сложной, однако, благодаря поразительным организационным усилиям по наполнению хранилищ газом, мы ее преодолеем. Более серьезная проблема – это следующая зима 2023-24 годов, когда эти запасы сократятся, и их будет труднее восполнять. Новые газовые терминалы еще не будут работать", - написал Джонсон в статье для газеты Wall Street Journal.На фоне усугубления ситуации на энергетическом рынке некоторые европейские страны прорабатывают возможности для создания морской ветряной энергии, однако и они не успеют подготовиться, уверен Джонсон.Экс-премьер отметил, что дальнейшая военная помощь Украины может быть "болезненным" во время выделения средств, однако все равно призвал продолжать оказывать поддержку Киеву.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.Как подчеркнул президент России Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей, однако Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин сравнил цены на газ в Европе и Евразийском союзеСтраны ЕС начали "вскрывать" подземные газохранилищаПризнание зависимости: почему ЕС отменяет "потолок цен" на газ
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борис джонсон, в мире, экономика, россия, газ, политика, санкции против россии
Без российского газа зима будет сложной – откровения Джонсона

Борис Джонсон признал, что зима для Запада будет сложной без российского газа

16:02 10.12.2022
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкБывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Зима будет очень сложной без российского газа для ряда стран Запада, однако следующая зима может стать еще тяжелее. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
"Для всех тех, кто зависит от поставок российского газа, эта зима будет очень сложной, однако, благодаря поразительным организационным усилиям по наполнению хранилищ газом, мы ее преодолеем. Более серьезная проблема – это следующая зима 2023-24 годов, когда эти запасы сократятся, и их будет труднее восполнять. Новые газовые терминалы еще не будут работать", - написал Джонсон в статье для газеты Wall Street Journal.
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На фоне усугубления ситуации на энергетическом рынке некоторые европейские страны прорабатывают возможности для создания морской ветряной энергии, однако и они не успеют подготовиться, уверен Джонсон.
Экс-премьер отметил, что дальнейшая военная помощь Украины может быть "болезненным" во время выделения средств, однако все равно призвал продолжать оказывать поддержку Киеву.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
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