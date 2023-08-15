https://crimea.ria.ru/20230815/kurs-dollara-v-momente-prevysil-100-rubley-kak-eto-otrazitsya-na-tsenakh-1130748142.html

Курс доллара в моменте превысил 100 рублей: как это отразится на ценах

Курс доллара в моменте превысил 100 рублей: как это отразится на ценах - РИА Новости Крым, 15.08.2023

Курс доллара в моменте превысил 100 рублей: как это отразится на ценах

Колебания курса рубля не единственный фактор, который оказывает влияние на формирование цен в стране. В этой связи недавнее повышение курса доллара по отношению РИА Новости Крым, 15.08.2023

2023-08-15T20:32

2023-08-15T20:32

2023-08-15T20:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Колебания курса рубля не единственный фактор, который оказывает влияние на формирование цен в стране. В этой связи недавнее повышение курса доллара по отношению к национальной валюте в большей степени отразится на импортных товарах, считают экономисты. Кроме того, Кабмин РФ предпринимает необходимые шаги, направленные как на урегулирование платежного баланса, так и стоимость социально важных групп товаров. Какие сценария развития ситуации видят экономисты и какие шаги, по их мнению, необходимо предпринять для смягчения влияния курса доллара на внутренние цены – в материале РИА Новости Крым.Напомним, курс доллара на Московской бирже впервые с 23 марта 2022 года превысил 100 рублей.Причины ослабления рубляВ Банке России основной причиной ослабления национальной валюты видят в росте внутреннего спроса, который превышает возможности расширения выпуска продукции. Это усиливает устойчивое инфляционное давление, а также динамику переноса курса рубля через повышенный спрос на импорт. В результате усиливается эффект переноса ослабления рубля в цены и растут инфляционные ожидания, говорится в аналитическом обзоре регулятора "Динамика потребительских цен" за июль.По мнению помощника президента РФ Максима Орешкина, основным источником ослабления рубля и ускорения инфляции является мягкая денежно-кредитная политика Банка России."При этом Центральный Банк обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы нормализовать ситуацию уже в ближайшее время и обеспечить снижение темпов кредитования до устойчивых уровней", – пишет Орешкин в статье о структурной трансформации экономики и необходимом курсе рубля.В свою очередь глава Минфина Антон Силуанов в интервью ТАСС сообщил, что "ослабление курса рубля прежде всего связано с торговым балансом – притоками и оттоками валюты в страну и из нее". Еще одним фактором он называл повышенный спрос на валюту в сезон отпусков.Министр также отметил, что продажа иностранных компаний в России и вывод вырученной от таких сделок валюты за рубеж не может оказать существенного влияние на курс рубля, поскольку, "по договоренности с Банком России, объемы вывода валюты от таких операций не будут превышать одного миллиарда долларов в месяц".В тоже время опрошенные РИА Новости Крым экономисты видят ситуацию несколько иначе. Так, директор Института нового общества Василий Колташев выразил мнение, что ослаблению рубля "способствует освобождение экспортных компаний от обязательств по продаже экспортной выручки, а также снятие ограничений на вывоз валюты и капиталов из России".По мнению председателя правления Института динамического консерватизма Андрея Кобякова, перечень факторов, оказывающих влияние на курс рубля, значительно шире.Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг отметил, что снижение курса национальной валюты также может быть связано с процессом перестройки национальной экономики, которые начались после начала специальной военной операции.Рубль падает – что будет с ценамиВ интересах российской экономики - сильный рубль, так как "слабый" осложняет структурную перестройку отрасли и негативно отражается на реальных доходах населения, уверен глава Минфина РФ Силуанов. Однако рубль показывает устойчивое снижение на протяжение последних трех-четырех месяцев, что вызывает обеспокоенность в среде экономистов."Длительное снижение курса национальной валюты сигнализирует о недочетах в экономике. Мы видим определенный рост, однако он в большей степени обусловлен работой военно-промышленного комплекса и реализацией нацпроектов, которые идут за счет бюджета. При этом предпринимательский сектором "поставлен на паузу", что не способствует повышению эффективности экономики. Эти процессы и отражают курс национальной валюты", – пояснил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.Говоря о влиянии на ценообразование, аналитик выразил мнение, что в существующих условиях несколько легкомысленно полагать, что в цене повысятся только импортные или содержащие импортные компоненты товары. В качестве примера он привел весну прошлого года.Комментируя вероятные последствия для внутреннего рынка и возможное увеличение цен для населения, экономист Василий Колташев отметил, что сложившая в стране ситуация по-своему уникальна, поскольку национальная валюта дешевеет на форе роста мировых товарных цен."Впервые за последние десятилетия мы наблюдаем обрушение рубля на фоне растущих мировых товарных цен. Напомню, девальвация происходила на фоне повышения мировых цен на рис, пшеницу, зерно, нефть, природный газ и т.д.", – заметил Колташев.Эксперт полагает, что это может привести к повышению цен не только по статье "промышленный импорт", но и по другим. При этом он затруднился назвать вероятные инфляционные последствия, однако отметил, что "удар может быть сильным".Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг придерживается мнения, что ускорение инфляции при высокой доле импорта и ослабленной национальной валюте практически неизбежно."Обычная история при девальвации национальной валюты: чем выше доля импорта в предложении, тем сильнее влияние на ценообразование внутри страны. Ускорение инфляции произойдет за счет удорожания тех импортных продуктов, сырья и компонентов, замещение которых в России до настоящего времени еще не произошло", – пояснил Гринберг. Он также отметил, что рост доходов населения, скорее всего "не будет поспевать за увеличением цен".Возможные сценарииПо мнению экономиста Беляева, стабилизации как курса национальной валюты, так и цен на продукцию, будет способствовать повышение эффективности экономики за счет активизации предпринимательского сектора. Но для этого в первую очередь необходимо повысить доступность кредитов для бизнеса – иными словами, снизить ключевую ставку."Малый и средний бизнес не могут существовать и развиваться без кредитования. Его доступность или стоимость денег определяет ключевая ставка. Таким образом, она или позволяет экономике раскручиваться и расти, или нет", – пояснил Беляев.Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг выразил мнение, что стабилизация цен на рынке будет происходить по мере перестройки национальной экономики и достижения успехов в зоне проведения специальной военной операции.Директор Института нового общества Василий Колташев, в свою очередь, считает, что для реализации позитивного сценария, который заключается в отскоке доллара хотя бы к 90 рублям, "необходимо возвращение требований к компаниям-экспортерам по продаже выручки". Негативный сценарий предсказать весьма сложно, потому как "гнать" рубль вниз можно до бесконечности, добавил он.Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев предрек национальной валюте падение до 110 рублей за доллар в случае, если правительство РФ не предпримет никаких радикальных мер по повышению эффективности национальной экономики. Властям также необходимо обратить внимание на кредитно-денежную политику Центробанка, "от которой много что зависит", подчеркнул он.Читайте также на РИА Новости Крым:Вслед за курcом евро: какие товары подорожают в России - экспертПочему застройщики не смогут снизить цены на новостройки в Крыму

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https://crimea.ria.ru/20230809/chto-budet-s-tsenami-na-myaso-v-blizhayshee-vremya--prognoz-patrusheva-1130636134.html

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мнения, экономика, курс рубля, курс доллара, михаил беляев, антон силуанов, банк россии, василий колташев, руслан гринберг, андрей кобяков, максим орешкин, финансы, рго (русское географическое общество), россия