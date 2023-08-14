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Доллар поднялся выше 100 рублей - РИА Новости Крым, 14.08.2023
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Доллар поднялся выше 100 рублей
Доллар поднялся выше 100 рублей - РИА Новости Крым, 14.08.2023
Доллар поднялся выше 100 рублей
Курс доллара на Московской бирже впервые с 23 марта 2022 года превысил 100 рублей. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 14.08.2023
2023-08-14T09:43
2023-08-14T09:43
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости Крым. Курс доллара на Московской бирже впервые с 23 марта 2022 года превысил 100 рублей. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает РИА Новости.Мировые цены на нефть снижаются примерно на один процент. По состоянию на утро понедельника стоимость октябрьских фьючерсов на марку Brent падает на 1,01%, до 85,94 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,06%, до 82,31 доллара.Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что последовательное снижение курса рубля по отношению к доллару и евро продолжится, это обусловлено ситуацией, которая сложилась в экономике России. Он предположил, что американская валюта вскоре может преодолеть планку в 110 рублей. Стабилизировать ситуацию, по его мнению, смогут только радикальные меры по повышению устойчивости российской экономики.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем России цифровой рубль – экономистЧто будет с курсом доллара - мнение экспертаБанк России допустил дальнейшее повышение ключевой ставки
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экономика, курс доллара, курс валют, россия, финансы, новости, рубль
Доллар поднялся выше 100 рублей

Курс доллара впервые с марта 2022 года поднялся выше ста рублей

09:43 14.08.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости Крым. Курс доллара на Московской бирже впервые с 23 марта 2022 года превысил 100 рублей. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает РИА Новости.
По состоянию на 9:10 американская валюта выросла на 72 копейки и торговалась по 100,15 рубля, а евро приблизился к 110 рублям. Юань вырос, по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, на семь копеек и составил 13,77 рубля.
Мировые цены на нефть снижаются примерно на один процент. По состоянию на утро понедельника стоимость октябрьских фьючерсов на марку Brent падает на 1,01%, до 85,94 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,06%, до 82,31 доллара.
Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что последовательное снижение курса рубля по отношению к доллару и евро продолжится, это обусловлено ситуацией, которая сложилась в экономике России. Он предположил, что американская валюта вскоре может преодолеть планку в 110 рублей. Стабилизировать ситуацию, по его мнению, смогут только радикальные меры по повышению устойчивости российской экономики.
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ЭкономикаКурс доллараКурс валютРоссияФинансыНовостиРубль
 
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