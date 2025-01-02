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Что поможет проснуться и обрести бодрость – совет эксперта
Что поможет проснуться и обрести бодрость – совет эксперта - РИА Новости Крым, 02.01.2025
Что поможет проснуться и обрести бодрость – совет эксперта
Оставаться бодрым можно благодаря употреблению миндаля и грецких орехов, а также овощей и круп, богатых белком и клетчаткой. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 02.01.2025
2025-01-02T08:38
2025-01-02T08:38
2025-01-02T08:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Оставаться бодрым можно благодаря употреблению миндаля и грецких орехов, а также овощей и круп, богатых белком и клетчаткой. Об этом пишет РИА Новости.Как организовать питание, изданию рассказала профессор персонифицированной медицины Федерального медико-биологического агентства Маргарита Королева. Она отметила, что чаще всего спад активности начинается у людей в 15-16 часов. "До обеда продержаться в тонусе помогут хрустящие фрукты. Я бы рекомендовала сочетание белковых и углеводных продуктов", – советует медик.При этом объем порций должен составлять примерно 200-300 граммов, подчеркнула специалист. Для восстановления сил также хватит одной чашки чая или кофе, добавила она.Эксперт пояснила, что причиной сонливости может стать избыток принимаемой за один раз пищи. Кислород вместе с кровотоком перемещается в желудок, в то время как в мозге возникает его дефицит. Чтобы минимизировать этот эффект и сохранить объем желудка, необходимо пить воду и свежие соки через 40 минут после еды.Также помогут взбодриться во второй половине дня легкая зарядка или дыхательные упражнения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как не заболеть гриппом и ОРВИ в Крыму – рекомендации специалистовДефицит йода в Крыму: как его восполнитьКрымчанка разработала уникальный крем из черного тмина
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новости, общество, сон, здоровье, совет эксперта
Что поможет проснуться и обрести бодрость – совет эксперта
Советы эксперта как сохранить бодрость
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Оставаться бодрым можно благодаря употреблению миндаля и грецких орехов, а также овощей и круп, богатых белком и клетчаткой. Об этом пишет РИА Новости.
Как организовать питание, изданию рассказала профессор персонифицированной медицины Федерального медико-биологического агентства Маргарита Королева. Она отметила, что чаще всего спад активности начинается у людей в 15-16 часов.
"До обеда продержаться в тонусе помогут хрустящие фрукты. Я бы рекомендовала сочетание белковых и углеводных продуктов", – советует медик.
При этом объем порций должен составлять примерно 200-300 граммов, подчеркнула специалист. Для восстановления сил также хватит одной чашки чая или кофе, добавила она.
Эксперт пояснила, что причиной сонливости может стать избыток принимаемой за один раз пищи. Кислород вместе с кровотоком перемещается в желудок, в то время как в мозге возникает его дефицит. Чтобы минимизировать этот эффект и сохранить объем желудка, необходимо пить воду и свежие соки через 40 минут после еды.
Также помогут взбодриться во второй половине дня легкая зарядка или дыхательные упражнения.
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