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Что поможет проснуться и обрести бодрость – совет эксперта

Что поможет проснуться и обрести бодрость – совет эксперта - РИА Новости Крым, 02.01.2025

Что поможет проснуться и обрести бодрость – совет эксперта

Оставаться бодрым можно благодаря употреблению миндаля и грецких орехов, а также овощей и круп, богатых белком и клетчаткой. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 02.01.2025

2025-01-02T08:38

2025-01-02T08:38

2025-01-02T08:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Оставаться бодрым можно благодаря употреблению миндаля и грецких орехов, а также овощей и круп, богатых белком и клетчаткой. Об этом пишет РИА Новости.Как организовать питание, изданию рассказала профессор персонифицированной медицины Федерального медико-биологического агентства Маргарита Королева. Она отметила, что чаще всего спад активности начинается у людей в 15-16 часов. "До обеда продержаться в тонусе помогут хрустящие фрукты. Я бы рекомендовала сочетание белковых и углеводных продуктов", – советует медик.При этом объем порций должен составлять примерно 200-300 граммов, подчеркнула специалист. Для восстановления сил также хватит одной чашки чая или кофе, добавила она.Эксперт пояснила, что причиной сонливости может стать избыток принимаемой за один раз пищи. Кислород вместе с кровотоком перемещается в желудок, в то время как в мозге возникает его дефицит. Чтобы минимизировать этот эффект и сохранить объем желудка, необходимо пить воду и свежие соки через 40 минут после еды.Также помогут взбодриться во второй половине дня легкая зарядка или дыхательные упражнения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как не заболеть гриппом и ОРВИ в Крыму – рекомендации специалистовДефицит йода в Крыму: как его восполнитьКрымчанка разработала уникальный крем из черного тмина

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, общество, сон, здоровье, совет эксперта