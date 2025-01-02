Рейтинг@Mail.ru
Что поможет проснуться и обрести бодрость – совет эксперта - РИА Новости Крым, 02.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250102/1117109286.html
Что поможет проснуться и обрести бодрость – совет эксперта
Что поможет проснуться и обрести бодрость – совет эксперта - РИА Новости Крым, 02.01.2025
Что поможет проснуться и обрести бодрость – совет эксперта
Оставаться бодрым можно благодаря употреблению миндаля и грецких орехов, а также овощей и круп, богатых белком и клетчаткой. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 02.01.2025
2025-01-02T08:38
2025-01-02T08:38
новости
общество
сон
здоровье
совет эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111732/35/1117323549_0:421:2893:2048_1920x0_80_0_0_e1392e6d3fdc77c8c4da552cfe593990.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Оставаться бодрым можно благодаря употреблению миндаля и грецких орехов, а также овощей и круп, богатых белком и клетчаткой. Об этом пишет РИА Новости.Как организовать питание, изданию рассказала профессор персонифицированной медицины Федерального медико-биологического агентства Маргарита Королева. Она отметила, что чаще всего спад активности начинается у людей в 15-16 часов. "До обеда продержаться в тонусе помогут хрустящие фрукты. Я бы рекомендовала сочетание белковых и углеводных продуктов", – советует медик.При этом объем порций должен составлять примерно 200-300 граммов, подчеркнула специалист. Для восстановления сил также хватит одной чашки чая или кофе, добавила она.Эксперт пояснила, что причиной сонливости может стать избыток принимаемой за один раз пищи. Кислород вместе с кровотоком перемещается в желудок, в то время как в мозге возникает его дефицит. Чтобы минимизировать этот эффект и сохранить объем желудка, необходимо пить воду и свежие соки через 40 минут после еды.Также помогут взбодриться во второй половине дня легкая зарядка или дыхательные упражнения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как не заболеть гриппом и ОРВИ в Крыму – рекомендации специалистовДефицит йода в Крыму: как его восполнитьКрымчанка разработала уникальный крем из черного тмина
https://crimea.ria.ru/20210305/Uchenye-vyyasnili-kakaya-dieta-zaschitit-mozg-ot-stareniya-1118019656.html
https://crimea.ria.ru/20201009/Somnolog-nazval-glavnye-prichiny-dnevnoy-sonlivosti-1118814965.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111732/35/1117323549_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_42c7e541ce76d2edb83c121beabeb9c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, общество, сон, здоровье, совет эксперта
Что поможет проснуться и обрести бодрость – совет эксперта

Советы эксперта как сохранить бодрость

08:38 02.01.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКошка спит рядом с человеком
Кошка спит рядом с человеком - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Оставаться бодрым можно благодаря употреблению миндаля и грецких орехов, а также овощей и круп, богатых белком и клетчаткой. Об этом пишет РИА Новости.
Как организовать питание, изданию рассказала профессор персонифицированной медицины Федерального медико-биологического агентства Маргарита Королева. Она отметила, что чаще всего спад активности начинается у людей в 15-16 часов.
Нейроны в головном мозге человека
5 марта 2021, 07:34
Какая диета защитит мозг от старения - ученые
"До обеда продержаться в тонусе помогут хрустящие фрукты. Я бы рекомендовала сочетание белковых и углеводных продуктов", – советует медик.
При этом объем порций должен составлять примерно 200-300 граммов, подчеркнула специалист. Для восстановления сил также хватит одной чашки чая или кофе, добавила она.
Работа Российской государственной библиотеки - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября 2020, 09:17
Сомнолог назвал главные причины дневной сонливости
Эксперт пояснила, что причиной сонливости может стать избыток принимаемой за один раз пищи. Кислород вместе с кровотоком перемещается в желудок, в то время как в мозге возникает его дефицит. Чтобы минимизировать этот эффект и сохранить объем желудка, необходимо пить воду и свежие соки через 40 минут после еды.
Также помогут взбодриться во второй половине дня легкая зарядка или дыхательные упражнения.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как не заболеть гриппом и ОРВИ в Крыму – рекомендации специалистов
Дефицит йода в Крыму: как его восполнить
Крымчанка разработала уникальный крем из черного тмина
 
НовостиОбществоСонЗдоровьеСовет эксперта
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:55Как музеи Керчи будут работать на новогодних каникулах
10:31"Убили женщину и подростка": британский наемник рассказал о зверствах ВСУ
10:03На Крымском мосту начала расти очередь
09:40Массовое убийство людей в Черногории – стали известны подробности
09:14Число погибших при теракте в Новом Орлеане выросло до 15 человек
08:38Что поможет проснуться и обрести бодрость – совет эксперта
08:11Если загорелась елка: как правильно потушить электрическую гирлянду
07:41ПВО за ночь сбила 13 украинских беспилотников над российскими регионами
07:36Что будет с ключевой ставкой и инфляцией в 2025 году
07:10Год семьи: сколько брачных союзов и детей появилось в 2024 году в Крыму
00:01Атлантический циклон над Крымом: чего ждать от погоды в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 2 января
23:47Один человек погиб и семеро ранены при взрыве автомобиля у отеля Трампа
23:02Поручения Путина и остановка транзита газа через Украину: главное за день
22:51В Черногории мужчина расстрелял людей в кафе – среди погибших дети
22:42Еще 14 украинских дронов сбиты за два часа над пятью областями России
22:37В ДТП с туравтобусом в Таиланде погибли пять человек и 30 пострадали
22:21Семью из Москвы спасли с горы Алчак в Крыму
22:06В четырех аэропортах России вечером в среду ввели временные ограничения
21:50Какой будет погода в Крыму в январе
Лента новостейМолния