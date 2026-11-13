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Украина теряет села и тысячи боевиков – что произошло на фронте за неделю

Украина теряет села и тысячи боевиков – что произошло на фронте за неделю - РИА Новости Крым, 13.11.2026

Украина теряет села и тысячи боевиков – что произошло на фронте за неделю

Подразделения российских группировок войск за минувшую неделю заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили положение по переднему краю, продолжая активно... РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T14:50

2026-11-13T14:50

2026-11-13T14:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости Крым. Боевые действия в зоне проведения спецоперации продолжаются. Подразделения российских группировок войск за минувшую неделю заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили положение по переднему краю, продолжая активно наступать. За неделю потери ВСУ превысили 8350 боевиков. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.За неделю в зоне ответственности группировки "Север" ВСУ потеряли более 1480 боевиков, пять броневиков, 101 автомобиль, пять орудий полевой артиллерии, 31 станцию радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Бойцы войск "Запад" заняли выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 1510 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, 97 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, 21 станция радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Подразделения "Южной" группировки за неделю улучшили положение по переднему краю, ослабив вражеские формирования. Всего в зоне ответственности сил уничтожено свыше 1325 украинских солдат, 11 броневиков, 180 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и 13 станций радиоэлектронной борьбы.Группировка "Центр" в боях ликвидировала свыше 2390 военнослужащих ВСУ, 50 броневиков, 59 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии и 24 станции радиоэлектронной борьбы, уточнили в Минобороны.Подразделения группировки "Восток" продолжали крушить оборону противника. На этом участке фронта ВСУ потеряли свыше 1415 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и 51 автомобиль.Подразделения "Днепра" за эту неделю улучшили тактическое положение, уничтожив до 230 украинских боевиков, 126 автомобилей, пять артиллерийских орудий и восемь станций радиоэлектронной борьбы.Также Вооруженные силы РФ нанесли два массированных и 12 групповых ударов по объектам на Украине. Кроме того, в северо-западной части Черного моря в течение недели уничтожены два безэкипажных катера ВМС Украины.Ранее сообщалось, что российские военные освободили два населенных пункта в Харьковской и Сумской областях. Освобождены Никольское и Котовка. Также российские военные освободили населенные пункты Шиловка в ДНР и Воскресенка в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.Ранее на неделе были освобождены населенные пункты Васильковое и Общее в Запорожской области. Также подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль Алисовку в Харьковской области и Бариловку в Сумской области. Российские военные освободили населенные пункты Шиловка в ДНР и Воскресенка в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более тысячи иностранных наемников ВСУ объявлены в международный розыск ПВО сбила 1198 дронов над Крымом и другими регионами России Российские военные ударили по сухогрузу с вооружением для ВСУ в Черном море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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