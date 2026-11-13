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Четыре человека погибли при атаке на промпредприятие в Самарской области - РИА Новости Крым, 13.11.2026
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Четыре человека погибли при атаке на промпредприятие в Самарской области
Четыре человека погибли при атаке на промпредприятие в Самарской области - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Четыре человека погибли при атаке на промпредприятие в Самарской области
Четыре человека погибли в результате украинской атаки на промышленное предприятие в Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в... РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T13:05
2026-11-13T13:05
вячеслав федорищев
самарская область
атаки всу
новости сво
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Четыре человека погибли в результате украинской атаки на промышленное предприятие в Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем канале в МАКС.По информации губернатора, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, семьям погибших будет оказана вся возможная поддержка.Федорищев уточнил, что на месте работают сотрудники экстренных служб, развернут оперативный штаб.Ранее сообщалось, что в Волгограде в результате атаки беспилотников погибли четыре сотрудника промпредприятия, еще двое - в больнице. Минувшей ночью в области отражали массированную атаку украинских беспилотников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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вячеслав федорищев, самарская область, атаки всу, новости сво, происшествия
Четыре человека погибли при атаке на промпредприятие в Самарской области

В Самарской области в результате утренней атаки ВСУ на промпредприятие погибли 4 человека

13:05 13.11.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Четыре человека погибли в результате украинской атаки на промышленное предприятие в Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем канале в МАКС.
"Сегодня утром одно из промышленных предприятий региона было атаковано ВСУ. С прискорбием сообщаю, что четыре человека погибли… Есть пострадавшие", - написал он.
По информации губернатора, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, семьям погибших будет оказана вся возможная поддержка.
Федорищев уточнил, что на месте работают сотрудники экстренных служб, развернут оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Волгограде в результате атаки беспилотников погибли четыре сотрудника промпредприятия, еще двое - в больнице. Минувшей ночью в области отражали массированную атаку украинских беспилотников.
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Вячеслав ФедорищевСамарская областьАтаки ВСУНовости СВОПроисшествия
 
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