https://crimea.ria.ru/20261113/chetyre-cheloveka-pogibli-pri-atake-na-prompredpriyatie-v-samarskoy-oblasti-1161030767.html

Четыре человека погибли при атаке на промпредприятие в Самарской области

Четыре человека погибли при атаке на промпредприятие в Самарской области - РИА Новости Крым, 13.11.2026

Четыре человека погибли при атаке на промпредприятие в Самарской области

Четыре человека погибли в результате украинской атаки на промышленное предприятие в Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в... РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T13:05

2026-11-13T13:05

2026-11-13T13:05

вячеслав федорищев

самарская область

атаки всу

новости сво

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Четыре человека погибли в результате украинской атаки на промышленное предприятие в Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем канале в МАКС.По информации губернатора, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, семьям погибших будет оказана вся возможная поддержка.Федорищев уточнил, что на месте работают сотрудники экстренных служб, развернут оперативный штаб.Ранее сообщалось, что в Волгограде в результате атаки беспилотников погибли четыре сотрудника промпредприятия, еще двое - в больнице. Минувшей ночью в области отражали массированную атаку украинских беспилотников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

самарская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав федорищев, самарская область, атаки всу, новости сво, происшествия