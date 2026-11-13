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Новости Севастополя: ситуация со светом тяжелая - что будет с графиками - РИА Новости Крым, 13.11.2026
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Новости Севастополя: ситуация со светом тяжелая - что будет с графиками
Новости Севастополя: ситуация со светом тяжелая - что будет с графиками - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Новости Севастополя: ситуация со светом тяжелая - что будет с графиками
Энергосистема Севастополя не позволяет равномерно распределить подачу электроэнергии между всеми районами и домами. Об этом сообщил губернатор Севастополя... РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T16:09
2026-11-13T16:15
михаил развожаев
севастополь
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отключение электроэнергии
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Энергосистема Севастополя не позволяет равномерно распределить подачу электроэнергии между всеми районами и домами. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе совещания в правительстве города.Он подчеркнул, что поэтому требование "отключать всех одинаково" технически невыполнимо. График формируется с учетом схемы энергоснабжения, состояния сетей и необходимости сохранить питание объектов жизнеобеспечения.Губернатор Севастополя отметил, что ситуация с электроснабжением в городе остается тяжелой. Из-за ремонтных работ на магистральных сетях и повреждений энергетической инфраструктуры за пределами региона в город периодически не поступает от 25 до 50% необходимой мощности. Кроме того, энергосистема продолжает подвергаться атакам. Поэтому прогнозировать ее работу на длительный срок сейчас невозможно.Он добавил, что графики отключения света служат примерным ориентиром, которого энергетики стараются придерживаться.Ранее сообщалось, что в Севастополе в пятницу вернули график подачи электричества "2 через 6 часов". Перед эти в городе отменили графики подачи света из-за недостатка поступающей в город электроэнергии.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что гарантированных графиков подачи электроэнергии на полуострове сегодня нет и быть не может из-за меняющейся обстановки. На всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов рассказал о ситуации с энергоснабжением КрымаСвое электричество для каждого поля: что даст экспериментСевастополь без света – что с запасами продуктов в магазинах
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михаил развожаев, севастополь, электроэнергия, севастопольэнерго, новости крыма, крым, отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму
Новости Севастополя: ситуация со светом тяжелая - что будет с графиками

Новости Севастополя - почему свет в домах дают неравномерно и что будет с графиками

16:09 13.11.2026 (обновлено: 16:15 13.11.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп
Восстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп - РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Энергосистема Севастополя не позволяет равномерно распределить подачу электроэнергии между всеми районами и домами. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе совещания в правительстве города.
"В существующей конфигурации энергосистемы обеспечить равномерное распределение электроэнергии между всеми районами и домами невозможно. Это не вопрос желания или нежелания энергетиков. Сети устроены таким образом, что дома подключены к разным линиям, а переключать их произвольно без риска для всей системы нельзя", - написал в своем канале в МАКС губернатор.
Он подчеркнул, что поэтому требование "отключать всех одинаково" технически невыполнимо. График формируется с учетом схемы энергоснабжения, состояния сетей и необходимости сохранить питание объектов жизнеобеспечения.
Губернатор Севастополя отметил, что ситуация с электроснабжением в городе остается тяжелой. Из-за ремонтных работ на магистральных сетях и повреждений энергетической инфраструктуры за пределами региона в город периодически не поступает от 25 до 50% необходимой мощности. Кроме того, энергосистема продолжает подвергаться атакам. Поэтому прогнозировать ее работу на длительный срок сейчас невозможно.
"В этих условиях электроэнергия в первую очередь подается на котельные и другие важные объекты жизнеобеспечения. По такому же принципу запитаны объекты водоснабжения и другие системы, от которых напрямую зависит жизнь города", - пояснил Развожаев.
Он добавил, что графики отключения света служат примерным ориентиром, которого энергетики стараются придерживаться.
Ранее сообщалось, что в Севастополе в пятницу вернули график подачи электричества "2 через 6 часов". Перед эти в городе отменили графики подачи света из-за недостатка поступающей в город электроэнергии.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что гарантированных графиков подачи электроэнергии на полуострове сегодня нет и быть не может из-за меняющейся обстановки. На всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии.
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