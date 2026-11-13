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Смертельное ДТП в Крыму: иномарка влетела в легковушку и рейсовый автобус
Смертельное ДТП в Крыму: иномарка влетела в легковушку и рейсовый автобус - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Смертельное ДТП в Крыму: иномарка влетела в легковушку и рейсовый автобус
Один человек погиб и еще один пострадал в результате ДТП с участием двух иномарок и рейсового автобуса в Сакском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T15:20
2026-11-13T15:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще один пострадал в результате ДТП с участием двух иномарок и рейсового автобуса в Сакском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.Авария произошла 13 ноября около 7 утра на дороге Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью. 58-летний водитель автомобиля Ford Fusion при обгоне врезался Chevrolet Lacetti на "встречке", после чего Ford отбросило в попутный рейсовый автобус "БАЗ А079.23" с 11 пассажирами в салоне.Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, за рулем Ford находилась женщина. Сейчас на месте происшествия работают следователи, проводится проверка, ход проверки взят надзорным ведомством на контроль.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иномарка сбила двух женщин на пешеходном переходе в СевастополеСемь человек погибли в жутком ДТП в Марий ЭлСевастопольская пенсионерка насмерть сбила подростка: приговор суда
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Смертельное ДТП в Крыму: иномарка влетела в легковушку и рейсовый автобус
В Сакском районе Крыма иномарка влетела в легковушку и рейсовый автобус - погибла женщина
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще один пострадал в результате ДТП с участием двух иномарок и рейсового автобуса в Сакском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.
Авария произошла 13 ноября около 7 утра на дороге Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью.
58-летний водитель автомобиля Ford Fusion при обгоне врезался Chevrolet Lacetti на "встречке", после чего Ford отбросило в попутный рейсовый автобус "БАЗ А079.23" с 11 пассажирами в салоне.
"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Ford Fusion получил травмы, несовместимые с жизнью. Водитель автомобиля Chevrolet Lacetti получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали", – проинформировали в ведомстве.
Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, за рулем Ford находилась женщина. Сейчас на месте происшествия работают следователи, проводится проверка, ход проверки взят надзорным ведомством на контроль.
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