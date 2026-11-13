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Смертельное ДТП в Крыму: иномарка влетела в легковушку и рейсовый автобус

Смертельное ДТП в Крыму: иномарка влетела в легковушку и рейсовый автобус - РИА Новости Крым, 13.11.2026

Смертельное ДТП в Крыму: иномарка влетела в легковушку и рейсовый автобус

Один человек погиб и еще один пострадал в результате ДТП с участием двух иномарок и рейсового автобуса в Сакском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T15:20

2026-11-13T15:20

2026-11-13T15:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще один пострадал в результате ДТП с участием двух иномарок и рейсового автобуса в Сакском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.Авария произошла 13 ноября около 7 утра на дороге Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью. 58-летний водитель автомобиля Ford Fusion при обгоне врезался Chevrolet Lacetti на "встречке", после чего Ford отбросило в попутный рейсовый автобус "БАЗ А079.23" с 11 пассажирами в салоне.Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, за рулем Ford находилась женщина. Сейчас на месте происшествия работают следователи, проводится проверка, ход проверки взят надзорным ведомством на контроль.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иномарка сбила двух женщин на пешеходном переходе в СевастополеСемь человек погибли в жутком ДТП в Марий ЭлСевастопольская пенсионерка насмерть сбила подростка: приговор суда

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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