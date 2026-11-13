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Микрорайон Симферополя остался без света из-за аварии на сетях

Микрорайон Симферополя остался без света из-за аварии на сетях - РИА Новости Крым, 13.11.2026

Микрорайон Симферополя остался без света из-за аварии на сетях

Жители более 20 улиц Киевского района Симферополя в пятницу днем остались без света из-за аварийного отключения. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T13:49

2026-11-13T13:49

2026-11-13T13:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Жители более 20 улиц Киевского района Симферополя в пятницу днем остались без света из-за аварийного отключения. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Энергетики работают на месте аварии. Свет в дома симферопольцев обещают вернуть в течение трех часов.Ранее сообщалось, что из-за аварии в Бахчисарайском районе Крыма без электричества остались девять населенных пунктов.В "Крымэнерго" сообщили, что на всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения. В компании также отметили, что в связи с прогнозируемыми опасными гидрометеорологическими явлениями высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах электроэнергетики. На предприятии действует режим повышенной готовности.Также в Ялтинском регионе из-за аварии на сетях ограничена подача электроэнергии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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