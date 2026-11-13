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Микрорайон Симферополя остался без света из-за аварии на сетях - РИА Новости Крым, 13.11.2026
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Микрорайон Симферополя остался без света из-за аварии на сетях
Микрорайон Симферополя остался без света из-за аварии на сетях - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Микрорайон Симферополя остался без света из-за аварии на сетях
Жители более 20 улиц Киевского района Симферополя в пятницу днем остались без света из-за аварийного отключения. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T13:49
2026-11-13T13:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Жители более 20 улиц Киевского района Симферополя в пятницу днем остались без света из-за аварийного отключения. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Энергетики работают на месте аварии. Свет в дома симферопольцев обещают вернуть в течение трех часов.Ранее сообщалось, что из-за аварии в Бахчисарайском районе Крыма без электричества остались девять населенных пунктов.В "Крымэнерго" сообщили, что на всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения. В компании также отметили, что в связи с прогнозируемыми опасными гидрометеорологическими явлениями высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах электроэнергетики. На предприятии действует режим повышенной готовности.Также в Ялтинском регионе из-за аварии на сетях ограничена подача электроэнергии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Микрорайон Симферополя остался без света из-за аварии на сетях

Больше 20 улиц Симферополя в пятницу остались без света из-за аварийного отключения

13:49 13.11.2026
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваГорода Крыма. Симферополь
Города Крыма. Симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Жители более 20 улиц Киевского района Симферополя в пятницу днем остались без света из-за аварийного отключения. Об этом сообщили в "Крымэнерго".

Электричества нет на проспекте Победы, а также на улицах 51-й Армии, Аксакова, Бетховена, Блюхера, Гаспринского, Зои Жильцовой, Киевской, Комсомольской, Крупской, Лермонтова, Мокроусова, Партизанской, Потемкинской, Скрипниченко, Стахановцев, Тургенева, Федотова, Фрунзе и Чайковского. Без света жители переулков Вольный и Гравийный и прилегающих улиц и переулков.

Энергетики работают на месте аварии. Свет в дома симферопольцев обещают вернуть в течение трех часов.
Ранее сообщалось, что из-за аварии в Бахчисарайском районе Крыма без электричества остались девять населенных пунктов.
В "Крымэнерго" сообщили, что на всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения. В компании также отметили, что в связи с прогнозируемыми опасными гидрометеорологическими явлениями высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах электроэнергетики. На предприятии действует режим повышенной готовности.
Также в Ялтинском регионе из-за аварии на сетях ограничена подача электроэнергии.
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