https://crimea.ria.ru/20261113/v-krymu-mnogoetazhki-bez-gaza-obespechat-generatorami-1161038269.html

В Крыму многоэтажки без газа обеспечат генераторами

В Крыму многоэтажки без газа обеспечат генераторами - РИА Новости Крым, 13.11.2026

В Крыму многоэтажки без газа обеспечат генераторами

В Крыму многоэтажки без газа обеспечат теплом и светом с помощью генераторов. Об этом сообщил министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин в ходе... РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T15:48

2026-11-13T15:48

2026-11-13T16:02

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отключение электроэнергии в крыму

владимир воронкин

минтопэнерго крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму многоэтажки без газа обеспечат теплом и светом с помощью генераторов. Об этом сообщил министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин в ходе совещания республиканского Совмина по вопросам работы с обращениями граждан.По его словам, генераторные установки развезены по городам. В ближайшее время дополнительно планируется донаправить генераторы в Ялту.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что гарантированных графиков подачи электроэнергии на полуострове сегодня нет и быть не может из-за меняющейся обстановки. На всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов рассказал о ситуации с энергоснабжением КрымаСвое электричество для каждого поля: что даст экспериментСевастополь без света – что с запасами продуктов в магазинах

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2026

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