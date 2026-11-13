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В Крыму многоэтажки без газа обеспечат генераторами
В Крыму многоэтажки без газа обеспечат генераторами - РИА Новости Крым, 13.11.2026
В Крыму многоэтажки без газа обеспечат генераторами
В Крыму многоэтажки без газа обеспечат теплом и светом с помощью генераторов. Об этом сообщил министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин в ходе... РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T15:48
2026-11-13T15:48
2026-11-13T16:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму многоэтажки без газа обеспечат теплом и светом с помощью генераторов. Об этом сообщил министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин в ходе совещания республиканского Совмина по вопросам работы с обращениями граждан.По его словам, генераторные установки развезены по городам. В ближайшее время дополнительно планируется донаправить генераторы в Ялту.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что гарантированных графиков подачи электроэнергии на полуострове сегодня нет и быть не может из-за меняющейся обстановки. На всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов рассказал о ситуации с энергоснабжением КрымаСвое электричество для каждого поля: что даст экспериментСевастополь без света – что с запасами продуктов в магазинах
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крым, новости крыма, отключение электроэнергии в крыму, владимир воронкин, минтопэнерго крыма
В Крыму многоэтажки без газа обеспечат генераторами
В Крыму многоэтажки без газа обеспечат теплом и светом с помощью генераторов – власти
15:48 13.11.2026 (обновлено: 16:02 13.11.2026)