https://crimea.ria.ru/20261113/sbu-arestovala-eks-direktora-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-kryma-1161037523.html
СБУ арестовала экс-директора образовательного учреждения Крыма
СБУ арестовала экс-директора образовательного учреждения Крыма - РИА Новости Крым, 13.11.2026
СБУ арестовала экс-директора образовательного учреждения Крыма
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании бывшего директора образовательного учреждения Евпатории, которого украинские спецслужбы обманом выманили... РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T15:29
2026-11-13T15:29
2026-11-13T15:29
сбу (служба безопасности украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании бывшего директора образовательного учреждения Евпатории, которого украинские спецслужбы обманом выманили из Крыма в Одесскую область. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Как утверждают в СБУ, речь идет о бывшем директоре учреждения внешкольного образования в Евпатории.Сообщается, что украинские спецслужбы использовали в операции бывшую коллегу экс-директора, которая выехала из Крыма на Украину и дала на мужчину соответствующие показания. С ее помощью СБУ выманила жертву из Крыма в Одесскую область и задержала. На данный момент мужчина находится под стражей, ему грозит срок.Силовики киевского режима вменяют ему поддержку специальной военной операции, "идеологическую обработку" крымских детей и молодежи, а также помощь в вывозе детей из освобожденных Вооруженными силами России районов Херсонской и Запорожской областей в Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сбу (служба безопасности украины), украина, новости, образование в крыму и севастополе, евпатория
СБУ арестовала экс-директора образовательного учреждения Крыма
СБУ выманила из Крыма и задержала экс-директора образовательного учреждения Евпатории
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании бывшего директора образовательного учреждения Евпатории, которого украинские спецслужбы обманом выманили из Крыма в Одесскую область. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как утверждают в СБУ, речь идет о бывшем директоре учреждения внешкольного образования в Евпатории.
Сообщается, что украинские спецслужбы использовали в операции бывшую коллегу экс-директора, которая выехала из Крыма на Украину и дала на мужчину соответствующие показания. С ее помощью СБУ выманила жертву из Крыма в Одесскую область и задержала. На данный момент мужчина находится под стражей, ему грозит срок.
Силовики киевского режима вменяют ему поддержку специальной военной операции, "идеологическую обработку" крымских детей и молодежи, а также помощь в вывозе детей из освобожденных Вооруженными силами России районов Херсонской и Запорожской областей в Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.