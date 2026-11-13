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Два безэкипажных катера ВСУ подбиты в Черном море - РИА Новости Крым, 13.11.2026
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Два безэкипажных катера ВСУ подбиты в Черном море
Два безэкипажных катера ВСУ подбиты в Черном море - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Два безэкипажных катера ВСУ подбиты в Черном море
В северо-западной части Черного моря в течение недели уничтожены два безэкипажных катера ВМС Украины. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T13:25
2026-11-13T13:25
безэкипажные катера
всу (вооруженные силы украины)
черное море
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В северо-западной части Черного моря в течение недели уничтожены два безэкипажных катера ВМС Украины. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ.Как сообщалось, страны организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выразили озабоченность в связи с участившимися нападениями морских беспилотников на торговые суда и портовую инфраструктуру в Черном, Каспийском и Балтийском и других морях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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безэкипажные катера, всу (вооруженные силы украины), черное море, новости сво, министерство обороны рф
Два безэкипажных катера ВСУ подбиты в Черном море

В Черном море за неделю уничтожены два безэкипажных катера ВСУ

13:25 13.11.2026
 
© Министерство обороны РФОператоры FPV-дронов Черноморского флота учатся уничтожать безэкипажные катера
Операторы FPV-дронов Черноморского флота учатся уничтожать безэкипажные катера
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В северо-западной части Черного моря в течение недели уничтожены два безэкипажных катера ВМС Украины. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожено два безэкипажных катера ВМС Украины", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, страны организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выразили озабоченность в связи с участившимися нападениями морских беспилотников на торговые суда и портовую инфраструктуру в Черном, Каспийском и Балтийском и других морях.
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Безэкипажные катераВСУ (Вооруженные силы Украины)Черное мореНовости СВОМинистерство обороны РФ
 
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