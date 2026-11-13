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Два безэкипажных катера ВСУ подбиты в Черном море

Два безэкипажных катера ВСУ подбиты в Черном море - РИА Новости Крым, 13.11.2026

Два безэкипажных катера ВСУ подбиты в Черном море

В северо-западной части Черного моря в течение недели уничтожены два безэкипажных катера ВМС Украины. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T13:25

2026-11-13T13:25

2026-11-13T13:25

безэкипажные катера

всу (вооруженные силы украины)

черное море

новости сво

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В северо-западной части Черного моря в течение недели уничтожены два безэкипажных катера ВМС Украины. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ.Как сообщалось, страны организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выразили озабоченность в связи с участившимися нападениями морских беспилотников на торговые суда и портовую инфраструктуру в Черном, Каспийском и Балтийском и других морях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

черное море

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безэкипажные катера, всу (вооруженные силы украины), черное море, новости сво, министерство обороны рф