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Обучение по новым учебникам по русскому и литературе начнется в 2027 году

Обучение по новым учебникам по русскому и литературе начнется в 2027 году - РИА Новости Крым, 13.11.2026

Обучение по новым учебникам по русскому и литературе начнется в 2027 году

С 1 сентября 2027 года в школах России начнется обучение по новым государственным учебникам по русскому языку и литературе для 10-11-х классов. Об этом сообщило РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T14:39

2026-11-13T14:39

2026-11-13T14:39

учебники

образование в россии

сергей кравцов

минпросвещения рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. С 1 сентября 2027 года в школах России начнется обучение по новым государственным учебникам по русскому языку и литературе для 10-11-х классов. Об этом сообщило Министерство просвещения РФ со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.Он отметил, что апробация учебников уже завершилась. До конца 2026 года они будут включены в федеральный перечень.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил разработать специальные учебные пособия по русскому языку для школьников из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и использовать их во внеурочной деятельности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России для школьников разработали учебники о правильном питанииУчебники по духовно-нравственной культуре включили в федеральный переченьЦены на учебники по истории для старшеклассников снизили в России

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

учебники, образование в россии, сергей кравцов, минпросвещения рф, новости