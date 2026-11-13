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Обучение по новым учебникам по русскому и литературе начнется в 2027 году - РИА Новости Крым, 13.11.2026
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Обучение по новым учебникам по русскому и литературе начнется в 2027 году
Обучение по новым учебникам по русскому и литературе начнется в 2027 году - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Обучение по новым учебникам по русскому и литературе начнется в 2027 году
С 1 сентября 2027 года в школах России начнется обучение по новым государственным учебникам по русскому языку и литературе для 10-11-х классов. Об этом сообщило РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T14:39
2026-11-13T14:39
учебники
образование в россии
сергей кравцов
минпросвещения рф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. С 1 сентября 2027 года в школах России начнется обучение по новым государственным учебникам по русскому языку и литературе для 10-11-х классов. Об этом сообщило Министерство просвещения РФ со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.Он отметил, что апробация учебников уже завершилась. До конца 2026 года они будут включены в федеральный перечень.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил разработать специальные учебные пособия по русскому языку для школьников из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и использовать их во внеурочной деятельности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России для школьников разработали учебники о правильном питанииУчебники по духовно-нравственной культуре включили в федеральный переченьЦены на учебники по истории для старшеклассников снизили в России
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РИА Новости Крым
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4.7
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учебники, образование в россии, сергей кравцов, минпросвещения рф, новости
Обучение по новым учебникам по русскому и литературе начнется в 2027 году

Новые учебники по русскому языку и литературе начнут использовать в школах с 2027 года

14:39 13.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеспубликанская неделя детской книги
Республиканская неделя детской книги - РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. С 1 сентября 2027 года в школах России начнется обучение по новым государственным учебникам по русскому языку и литературе для 10-11-х классов. Об этом сообщило Министерство просвещения РФ со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.
"Новые государственные учебники для 10-11-х классов по русскому языку и литературе разработаны совместно с Советом при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ. Обучение по ним начнется с 1 сентября 2027 года", - заявил Кравцов.
Он отметил, что апробация учебников уже завершилась. До конца 2026 года они будут включены в федеральный перечень.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил разработать специальные учебные пособия по русскому языку для школьников из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и использовать их во внеурочной деятельности.
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УчебникиОбразование в РоссииСергей КравцовМинпросвещения РФНовости
 
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