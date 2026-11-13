https://crimea.ria.ru/20261113/zelenskiy-s-butylkami-na-aerodrome-zachem-ssha-ustroili-emu-takuyu-vstrechu-1161032457.html

Зеленский с бутылками на аэродроме: зачем США устроили ему такую встречу

Зеленский с бутылками на аэродроме: зачем США устроили ему такую встречу - РИА Новости Крым, 13.11.2026

Зеленский с бутылками на аэродроме: зачем США устроили ему такую встречу

Главе киевского режима Владимиру Зеленскому и "коалиции желающих" в Европе указали на их место в переговорах Запада и России. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T14:13

2026-11-13T14:13

2026-11-13T14:13

владимир зеленский

встреча трампа и зеленского в вашингтоне

сша

стивен уиткофф

джаред кушнер

переговоры

мнения

юрий светов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому и "коалиции желающих" в Европе указали на их место в переговорах Запада и России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов, оценивая встречу спецпредставителей президента США после и визита в Кремль с лидером Украины в каморке аэродрома в Ирландии.Накануне, 12 ноября, президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпредставителей президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. Встреча продолжалась около двух с половиной часов. В этот же день вечером американская делегация встретилась с лидером киевского режима Украины Владимиром Зеленским, организовав встречу не в Дублине, как ранее планировалось, а в небольшом помещении на территории военного аэродрома Кейсмент в Балдонеле, к западу от столицы Ирландии, и в отсутствие представителей Европы.По мнению Светова, произошло это не случайно и не связано со спешкой представителей Соединенных Штатов и каким-то изменением графика их рабочей поездки. Дело в Зеленском, считает эксперт. Точнее в его поведении в последнее время, в том числе в ходе недавнего визита в Данию."Во-первых, язык Зеленского – это один из главных его врагов. И те выпады, которые он позволил себе в адрес Трампа (Дональд, президент США – ред.), ехидничая о Гренландии, заявляя, что Трамп чуть ли не мечтает иметь датское гражданство, – так не делают. Это вообще хамство", – сказал Светов.А во-вторых, и в-главных, Зеленскому просто в очередной раз указали на его место, в то время как он снова позволил себе зарваться, позируя перед европейцами, что вышло особенно знаково после переговоров американцев в Москве, добавил он.Таким образом, считает он, представители лидера Америки сделали негласное, но недвусмысленное заявление и главе украинского режима, и Европе."Там не было европейцев, потому что на прошедшем заседании европейского политического сообщества (встрече лидеров ЕС в Дублине с Зеленским – ред.) была выражена поддержка Украины и неприятие предложений не только России, а и Соединенных Штатов Америки", – заключил Светов.Атмосферу переговоров спецпосланника президента США и зятя американского лидера Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера с главой киевского режима Владимиром Зеленским оценил профессор ВШЭ, политолог-американист Марат Баширов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заявления Уиткоффа и Кушнера по итогам переговоров с Путиным Путин назвал единственную возможную линию разграничений с Украиной России и США придется принуждать Европу к миру – мнение

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Встреча Зеленского с Виткоффом и Кушнером в Дублине Встреча Зеленского с Виткоффом и Кушнером в Дублине 2026-11-13T14:13 true PT0M50S

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владимир зеленский, встреча трампа и зеленского в вашингтоне, сша, стивен уиткофф, джаред кушнер, переговоры, мнения, юрий светов, видео