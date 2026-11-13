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В Бахчисарайском районе без света остались девять населенных пунктов
В Бахчисарайском районе без света остались девять населенных пунктов - РИА Новости Крым, 13.11.2026
В Бахчисарайском районе без света остались девять населенных пунктов
В Бахчисарайском районе Крыма из-за аварии без света остались девять населенных пунктов. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T13:20
2026-11-13T13:20
2026-11-13T13:20
бахчисарайский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма из-за аварии без света остались девять населенных пунктов. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа, отметили на предприятии.Ранее в "Крымэнерго" сообщили, что на всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения.В компании также отметили, что в связи с прогнозируемыми опасными гидрометеорологическими явлениями высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах электроэнергетики. На предприятии действует режим повышенной готовности.Также в Ялтинском регионе из-за аварии на сетях ограничена подача электроэнергии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как разумно экономить электроэнергию: 5 простых советовШторм остановил работу катеров и паромов в СевастополеСевастополю увеличили лимит электрической мощности
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В Бахчисарайском районе без света остались девять населенных пунктов
Девять населенных пунктов Бахчисарайского района Крыма обесточены из-за аварии