https://crimea.ria.ru/20261113/v-bakhchisarayskom-rayone-bez-sveta-ostalis-devyat-naselennykh-punktov-1161031225.html

В Бахчисарайском районе без света остались девять населенных пунктов

В Бахчисарайском районе без света остались девять населенных пунктов - РИА Новости Крым, 13.11.2026

В Бахчисарайском районе без света остались девять населенных пунктов

В Бахчисарайском районе Крыма из-за аварии без света остались девять населенных пунктов. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T13:20

2026-11-13T13:20

2026-11-13T13:20

бахчисарайский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма из-за аварии без света остались девять населенных пунктов. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа, отметили на предприятии.Ранее в "Крымэнерго" сообщили, что на всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения.В компании также отметили, что в связи с прогнозируемыми опасными гидрометеорологическими явлениями высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах электроэнергетики. На предприятии действует режим повышенной готовности.Также в Ялтинском регионе из-за аварии на сетях ограничена подача электроэнергии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как разумно экономить электроэнергию: 5 простых советовШторм остановил работу катеров и паромов в СевастополеСевастополю увеличили лимит электрической мощности

бахчисарайский район

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2026

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