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Женщина погибла при ударе по автобусу в Луганске
Женщина погибла при ударе по автобусу в Луганске - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Женщина погибла при ударе по автобусу в Луганске
В Луганске в пятницу, 13 ноября, в результате атаки на пассажирский автобус погибла пожилая женщина. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид... РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T13:57
2026-11-13T13:57
2026-11-13T13:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В Луганске в пятницу, 13 ноября, в результате атаки на пассажирский автобус погибла пожилая женщина. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем канале в МАКС.Пасечник уточнил, что женщина находилась рядом с автобусом.Всего над территорией региона уничтожено порядка 150 воздушных целей. Под огнем противника, по данным главы ЛНР, оказались жилые дома, транспортные средства, гражданская и коммунальная инфраструктура в Северодонецке, Лисичанске, Лутугинском, Станично-Луганском, Троицком, Старобельском, Краснодонском муниципальных округах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, новости сво, автобус, атаки всу
Женщина погибла при ударе по автобусу в Луганске
63-летняя женщина погибла в результате украинского удара по автобусу в Луганске
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В Луганске в пятницу, 13 ноября, в результате атаки на пассажирский автобус погибла пожилая женщина. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем канале в МАКС.
"Утром неонацисты атаковали Луганск. Вражеский БПЛА ударил в районе конечной остановки городского пассажирского автобуса №197 в поселке Юбилейный. К несчастью, погибла 63-летняя женщина", - говорится в сообщении.
Пасечник уточнил, что женщина находилась рядом с автобусом.
Всего над территорией региона уничтожено порядка 150 воздушных целей. Под огнем противника, по данным главы ЛНР, оказались жилые дома, транспортные средства, гражданская и коммунальная инфраструктура в Северодонецке, Лисичанске, Лутугинском, Станично-Луганском, Троицком, Старобельском, Краснодонском муниципальных округах.
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