https://crimea.ria.ru/20261113/zhenschina-pogibla-pri-udare-po-avtobusu-v-luganske-1161034418.html

Женщина погибла при ударе по автобусу в Луганске

Женщина погибла при ударе по автобусу в Луганске - РИА Новости Крым, 13.11.2026

Женщина погибла при ударе по автобусу в Луганске

В Луганске в пятницу, 13 ноября, в результате атаки на пассажирский автобус погибла пожилая женщина. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид... РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T13:57

2026-11-13T13:57

2026-11-13T13:57

луганская народная республика (лнр)

леонид пасечник

новости сво

автобус

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В Луганске в пятницу, 13 ноября, в результате атаки на пассажирский автобус погибла пожилая женщина. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем канале в МАКС.Пасечник уточнил, что женщина находилась рядом с автобусом.Всего над территорией региона уничтожено порядка 150 воздушных целей. Под огнем противника, по данным главы ЛНР, оказались жилые дома, транспортные средства, гражданская и коммунальная инфраструктура в Северодонецке, Лисичанске, Лутугинском, Станично-Луганском, Троицком, Старобельском, Краснодонском муниципальных округах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

луганская народная республика (лнр)

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, новости сво, автобус, атаки всу